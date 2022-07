Vacaciones de invierno en el Planetario

Planetario anuncia sus espectáculos de Vacaciones de invierno

El Planetario Galileo Galilei de Bs. As. presentará en estas vacaciones de invierno variados espectáculos astronómicos full dome para grandes y chicos, visitas guiadas y observaciones por telescopio. A continuación, el detalle con la programación.

Sala de espectáculos

Martes a viernes, del 12 al 16 de julio:

13 hs Nacimiento de la Tierra

15 hs En movimiento

17 hs Nacimiento de la Tierra

Visitas guiadas: Martes a viernes 12 al 16 de julio 11 hs

Todos los días, del sábado 16 al domingo 31 de julio:

12 hs Bot y Lu: Misión H20

13 hs En movimiento

14 hs Bot y Lu: Misión H20

15 hs En movimiento

16 hs Bot y Lu: Misión H20

17 hs En movimiento

18 hs. Nacimiento de la Tierra

Bot y Lu: Misión H20

“Bot y Lu” salen a explorar el Universo. ¡Pero olvidaron llevar algo! ¡Lu es un ser vivo y necesita agua! Entonces… la misión cambia de rumbo: deben encontrar agua imperiosamente. ¿Hay planetas con H2O, como la Tierra? ¿Si el agua está en estado sólido, servirá para Lu? En esta gran aventura “Bot y Lu” nos llevarán a recorrer nuestro Sistema Solar y a tomar conciencia de la importancia de este elemento para la vida como la conocemos.

En movimiento

Cuando estamos sentados frente a una PC, por ejemplo, tenemos la sensación de estar inmóviles. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. A nivel cósmico todo está en movimiento. Vivimos en un planeta Tierra que rota y se desplaza alrededor del Sol continuamente y sin detenerse nunca. El Sol arrastra a su sistema planetario alrededor del centro de la Vía Láctea y hasta nuestra galaxia se desplaza incesantemente a través del espacio. El Universo todo está en movimiento en una verdadera coreografía cósmica.

El nacimiento de la Tierra: origen y evolución de nuestro planeta

Espectáculo inmersivo para público general con animaciones y visualizaciones de gran calidad cinematográfica, basadas en datos de alto rigor científico. Conocer la historia y la evolución de nuestro planeta nos permite descubrir cómo se formó la Tierra tras el violento nacimiento de nuestro Sistema Solar, cómo se convirtió en un mundo habitado, qué posibilidades existen de encontrar otros mundos similares al nuestro. ¡Vamos a develar estos y muchos interrogantes más!

Funciones distendidas

Miércoles 20 y Sábado 23 de julio 11 h

El Planetario se viste de azul en estas fechas porque este color es el símbolo que identifica el autismo. En la Sala de Espectáculos presentaremos una función distendida en la que niños con autismo acompañados por sus familias podrán disfrutar de un show astronómico que respeta sus gustos y necesidades. Duración 50 minutos

Entradas generales

Venta únicamente online: Localidades $300.-

Menores de 6 años GRATIS* con reserva previa ONLINE

Jubilados y pensionados GRATIS* No podrán acceder sin ticket. Las entradas gratuitas para jubilados y pensionados se reservan previamente ONLINE. Sujeto a capacidad de Sala

Personas con discapacidad más 1 acompañante GRATIS*. No podrán acceder sin ticket. Las entradas gratuitas para personas con discapacidad sólo se reservan previamente ONLINE. Sujeto a capacidad de Sala.

*En todos los casos presentar documentación que acredite la condición para ingresar.

Las localidades no están numeradas. Duración aproximada de 50 minutos. No se puede ingresar a la sala una vez comenzado el espectáculo. No se puede ingresar con alimentos ni bebidas. Venta anticipada en www.planetario.gob.ar

Visitas guiadas

Sábado 16 al domingo 31 de julio

Lunes miércoles y viernes 11 hs

Sábados y domingos 10 y 11 hs.

Telescopios

sábado 16 al domingo 31 de julio. Actividad gratuita con cupo de 250 observadores. Miércoles, sábados y domingos al anochecer.

La cúpula del Planetario

La cúpula del Planetario tiene 20 metros de diámetro y está recubierta por 960 paneles prefabricados con hormigón. Un mix entre el trabajo manual y la telegestión permite controlar cada una de las luminarias en forma remota y en tiempo real desde un centro de monitoreo, donde un sistema detecta fallas, las reporta y genera una orden de reparación de forma automática. También, envía frases para campañas de concientización y diseña la paleta de colores para fechas específicas.

Enrique Jan: Vidrio y hormigón sin ángulos rectos

Enrique Jan, arquitecto y empleado municipal, fue el artífice del edificio de vidrio y hormigón. Sin medianeras ni ángulos rectos, el conjunto posado en los bosques de Palermo atesora mitos y otras rarezas: una cápsula del tiempo que se abrirá en 2210, un meteorito metálico encontrado en Chaco en 1965, una roca lunar traída a la Tierra por la misión Apolo XI, relojes solares, estampillas, billetes de lotería y además, la foto de Ray Bradbury cuando lo visitó hace 25 años. Hoy, la recorrida por el Planetario sumó un guía especial: el robot Galibot le da la bienvenida a los visitantes y cuenta detalles y datos astronómicos curiosos. Entre ellos, el antiguo Planetario Zeiss, el instrumento de observación que durante 44 años protagonizó el corazón de la sala de espectáculos, mostrando 8900 estrellas y proyectando la Luna, el Sol y las constelaciones, hasta su reemplazo por uno digital en 2005.