Planetario: La estrella Polar.

Hace 4800 años, la estrella más cercana al polo norte celeste, es decir, la estrella polar de aquella lejana época, era Thuban (α Draconis), de magnitud 3,6. Se encontraba a apenas 10′ del polo celeste (la actual estrella polar dista 50′). Thuban fue famosa en China y Egipto, pues los antiguos astrónomos chinos la inscribieron en sus anales de la época del emperador Huang Di, que reinó en el 2700 a.C.

La estrella polar es tan famosa no por su aspecto sino porque marca la dirección norte y es la que se usaba en la antigüedad para orientarse en la noche. La usaban los marineros, los comerciantes que hacían la ruta de la seda o las caravanas en el desierto.

La estrella Polar

El polo celeste se desplazó después entre α Ursae Minoris y α Draconis. En esa época, se construyó la esfera de Quirón, la más antigua conocida, correspondiente a la época de la expedición de los Argonautas, 1200 a.C. A partir de entonces, el polo se fue aproximando hacia la que actualmente es la estrella polar.



A principios de nuestra era, no había ninguna estrella brillante que indicara el lugar del polo. En la obra Julio César, de William Shakespeare, el personaje principal dice:

Está claro que los versos de Shakespeare son un anacronismo, pues en su época Polaris era la estrella polar, pero no en la época de Julio César, cuando el polo norte no apuntaba a ninguna estrella, ya que se encontraba a más de 12º de ella.

Hacia el año 800, pasó cerca de una pequeña estrella doble de la constelación de Camelopardalis, la jirafa

La estrella Polar se ubica en la bóveda celeste.

Se denomina estrella polar a la estrella visible a simple vista que se ubica en la bóveda celeste de manera más próxima al eje de rotación de la Tierra o polo celeste; aunque por convención, con el término de estrella polar se hace referencia a la estrella más próxima al polo norte. Por efecto de la precesión de los equinoccios, los polos celestes se desplazan con relación a las estrellas alrededor del polo de la eclíptica y, en consecuencia, la estrella polar en cada hemisferio no es la misma a través de los años.

La estrella polar actual, de magnitud 2, es una de las más brillantes que se hallan en el camino que va recorriendo el polo y por esto lleva el título desde hace más de mil años. Lo podrá conservar hasta cerca del año 3500, época en que la trayectoria del polo pasará cerca de una estrella de tercera magnitud llamada Errai o Alrai (γ Cephei). En el año 6000, estará entre dos estrellas de tercera magnitud, Alfirk (β Cephei) e ι Cephei; hacia el año 7400, estará cerca de la brillante estrella de primera magnitud, Sadr (γ Cygni), y hacia el año 13 600 la estrella polar será la más brillante del cielo boreal de verano, Vega (α Lyrae), que conservará esta primacía durante tres mil años, por lo menos. Ésta será la estrella polar de las futuras generaciones, como ya lo fue hace catorce mil años, en la era glacial.

¿Cuál es la estrella que guía a los marineros?

El nombre Polaris, introducido en el siglo XVIII, proviene del latín. Polaris también se conoce como Estrella Guía o Estrella del Norte porque permanece en una posición fija durante el transcurso de la noche, lo que la hace muy útil y usada en la navegación.

¿Cuál es la única estrella que no se mueve?

¿Por qué nunca se mueve la estrella Polar? Polaris es el único astro que permanece inmóvil en el cielo nocturno. Para dar con la estrella que señala el norte antes hay que encontrar la más famosa de todas las constelaciones.

¿Cuál es la importancia de la Estrella Polar?

La Estrella Polar también ha sido conocida como Estrella del Norte por su ubicación disponible solamente en el hemisferio Norte. Es debido a su cercanía al polo Norte. A lo largo de la historia, esta estrella ha sido empleada como punto de referencia para miles de navegantes que hacían travesías a lo largo del mar.

¿Cuál es la estrella polar del sur?

Para orientarnos por la noche es necesario encontrar la Estrella Polar en la constelación de la Osa Menor, que nos marca el Norte en el hemisferio Norte, y la constelación de la Cruz del Sur, en el hemisferio Sur, esta constelación nos marca una dirección hacia un punto imaginario en el que encontramos el Sur.

¿Por qué la estrella polar es usada por los navegantes?

La estrella polar es usada por los navegantes para orientarse ya que esta se encuentra en el polo Norte del hemisferio celeste y por tanto servía y sirve de guía. Además, la estrella polar tiene la ventaja de ser una estrella con mucha intensidad de luz, por lo que es muy fácil de conseguirla y ubicarla.

La NASA transmitió la canción de The Beatles y la estrella Polar

El 5 de febrero de 2008, a las 00:00 UTC, la NASA transmitió la canción de The Beatles (John Lennon) «Across the Universe» en dirección a la estrella Polaris. La transmisión se realizó usando una antena de 70 m en el Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid, localizado en las afueras de Madrid, España. Y se hizo con un transmisor «X band», lo que dio a la antena 18 kW.

El objetivo era celebrar el 40º aniversario de la canción, el 45º aniversario de la Deep Space Network (DSN) y el 50º aniversario de la NASA. La idea la concibió el historiador de los Beatles Martin Lewis, quien invitó a todos los seguidores de los Beatles a reproducir la canción como si fuera a ser enviada a una estrella distante. Esta es la segunda ocasión en que una pieza musical ha sido intencionalmente transmitida al espacio exterior (la primera fue el mensaje interestelar: «1st Theremin Concert to Aliens»), y fue aprobada por Paul McCartney, Yoko Ono y Apple Records.

El Planetario Galileo Galilei

El Planetario Galileo Galilei está ubicado en la intersección de Avenida General Sarmiento y Belisario Roldán, dentro del Parque Tres de Febrero, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El Planetario es una excelente opción para disfrutar en familia y con amigos, y de adquirir conocimientos científicos acerca del Universo.

Su cúpula tiene 20 metros de diámetro. Sobre ella pueden llegar a reproducirse 8900 estrellas fijas, constelaciones y nebulosas.

A partir de aquellos días y a lo largo de su historia, el Planetario ha promovido la divulgación científica, posibilitando que el conocimiento científico trascienda el mundo académico y sea accesible a todas las personas. Desde nuestro lugar de trabajo, contribuimos con la producción colectiva de la cultura. Entendemos que ella nos permite reflexionar sobre nosotros mismos, formar seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de la cultura discernimos valores, efectuamos opciones, nos expresamos y buscamos incansablemente nuevas significaciones, creando obras que nos trascienden.

La idea de que la Ciudad de Buenos Aires contara con un Planetario comenzó a plantearse en 1958 por iniciativa del Concejal socialista José Luis Pena y del Secretario de Cultura del Municipio Aldo Cocca.

Las obras de construcción del Planetario Galileo Galilei comenzaron, bajo dirección del arquitecto argentino Enrique Jan, de la Dirección General de Arquitectura de la otrora Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA), en 1962. Los trabajos estuvieron a cargo de la Compañía de Construcciones Civiles S. A., el por entonces intendente Eugenio Schettini lo inauguró el 20 de diciembre de 1966.

La primera función se realizó el 13 de junio de 1967. Del primer espectáculo participaron los alumnos de la Escuela Comercial Nº 1 de Banfield y del Colegio de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, de la Capital Federal. El profesor de Geografía y Matemática Antonio Cornejo les mostró en dicha ocasión como estaría el cielo sobre Buenos Aires, la Antártida Argentina y el polo sur esa noche, y la forma de orientarse mirando la Cruz del Sur. La apertura definitiva para el público en general se realizó el 5 de abril de 1968.

