El odiado Plátano de la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires es el hogar de 421.718 árboles. De esta totalidad, 367.157 se encuentran en las calles, avenidas y paseos, y 54.561 en espacios verdes; según el último censo fitosanitario llevado a cabo en 2018. La variedad de especies que hay en la Ciudad es muy vasta, pero no mucha gente sabe cuáles son aptas y cuáles no para el clima de la ciudad; o qué especies no están permitidas. Ni cómo hacer el trámite para pedir la plantación de un árbol. Para saber más, te invitamos a visitar nuestra nota sobre los árboles de la ciudad.

Plátano de la Ciudad de Buenos Aires 6

Entre los 421.718 árboles plantados, casi la mitad es perteneciente al género fresno, distribuido en 7 especies. De éstas, la americana es la de mayor presencia; le siguen el plátano, paraíso, ligustro, tilo, ficus, acer, crespón, acacia, tipa, jacarandá, sófora, álamo, sauce, árbol, del cielo, liquidámbar y gomero.

El Plátano Americano

El plátano oriental o americano, cuyo nombre científico es Platanus Orientalis, es una especie arbórea caducifolia (que pierde sus hojas en una época del año), de gran tamaño, ampliamente distribuida y de una larga vida, perteneciente a la familia Platanaceae. Su área nativa de distribución se extiende en por lo menos Eurasia; desde los Balcanes hasta Irán. Algunos autores extienden su área de distribución desde la península ibérica por el oeste, hasta el Himalaya por el este.

Plátano de la Ciudad de Buenos Aires 7

Ocurre que esta especie se cultiva desde épocas antiguas en muchas de estas regiones debido a su resistencia, utilidad para la carpintería y fácil adaptación a climas diversos; siendo difícil de establecer su rango nativo. Comúnmente se denomina plátano de sombra en Europa, çinar en Turquía y chenar o nombres relacionados en Irán y la India. Se encuentra a menudo de un modo natural en las riberas de los ríos, junto con otras especies de árboles, tales como alisos, sauces y álamos. De todos modos, es absolutamente capaz de tener una supervivencia de éxito en suelos secos una vez que se establece.

Características

Es un árbol de sombra para grandes espacios, debido a su tamaño. Su crecimiento es rápido. Sus hojas son simples, alternas, grandes (hasta 25 cm) y palmatipartidas, con lóbulos más largos que anchos. Estos últimos pueden ser cinco o más, dentados. Sus flores se presentan como inflorescencias globosas, reunidas en grupos de (2)3-6 por pedúnculo. Las flores femeninas cuentan con perianto doble, sepaloide, con 3-9 carpelos libres.

Plátano de la Ciudad de Buenos Aires 8

Por otro lado, es adaptable a climas marítimos. De hecho, tiene gran resistencia a todo tipo de ambientes, incluso los contaminados. Acepta cualquier tipo de suelo con riegos normales. Con sus semillas provistas de pelos causan irritaciones a los ojos y cuello a ciertas personas; esto se evita podándolos fuertemente. Increíblemente, puede soportar heladas inferiores a los -15ºC. Responde muy bien a la poda y admite todo tipo de ellas, incluso las más enérgicas, aunque no las necesita.

Historia en Argentina

Los plátanos son una maldición; una especie exótica que fue introducida en nuestro país por Domingo Faustino Sarmiento durante su presidencia (1868-1874). Son responsables de la mayor parte de las alergias que se generan en estos días por las pelusas que se desprenden de los frutos de estos árboles. Por otro lado el polvillo que produce puede ensuciar o resultar molesto. También son aborrecidos porque taponan desagües pluviales cuando se acumulan en el techo y calles, además de exigir una limpieza constante de la vereda. Hace más de 50 años que la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología propuso no seguir con el legado de Sarmiento.

Fruto del Plátano Americano.

CARTA DE LECTORES

1 – Si Usted quiere comentar ésta nota envíenos un mail info@palermonline.com.ar

SUSCRIPCION A PALERMONLINE NOTICIAS

Suscripción a Palermonline Noticias en Google News

2 – Sí Usted quiere Suscribirse a Palermonline Noticias y a Nuestro canal en Google News

Haga Click Aquí y marque la estrella.

3 – Palermo On Line en Twitter.

4 – Palermo On line en Instagram.

5 – Palermo On line en Facebook

Interesantes links de Palermonline:

Fuentes en Palermo, Argentina

La tila de Buenos Aires.

Semillas de chía 10 tips y recetas.

Columna Meteorológica de Buenos Aires.