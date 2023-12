Playero golpeado, un ejemplo donde la Justicia atiende solo a los ricos

“Es un caso perdido”, dijo la exesposa del playero golpeado en un garage de Monserrat

La exesposa de Arturo López, el playero que desde 2021 quedó con secuelas neurológicas irreversibles tras ser noqueado de una brutal trompada en un estacionamiento del barrio porteño de Monserrat, repudió hoy el fallo que ayer dispuso la libertad del joven de 19 años condenado por el caso, luego de que la Cámara de Apelaciones de la justicia porteña ordenara rever el monto de la pena, y aseguró que “es un caso perdido”.

Una vergüenza !!!! Indignante.

Liberaron al adolescente condenado por la brutal paliza al playero Arturo López

Carlos Manuel A. recibió 4 años y 6 meses de prisión efectiva en septiembre, tras haber estado varios meses prófugo. Le impusieron una tobillera de geoposicionamiento. pic.twitter.com/l9d3xk1obg — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) December 29, 2023



“Yo siento que nosotros perdimos el tiempo, indignación”, dijo hoy a Télam Miriam Luna, que además de ser la exmujer de la víctima, actúa como abogada querellante en la causa.

La abogada explicó que no podía dar detalles de las resoluciones, por tratarse de una causa en la que el imputado es un joven que era menor de edad –tenía 17 años, al momento del hecho, pero opinó: “Si sos una porquería de persona te premian; si haces las cosas bien, no. Este es un caso perdido que me parece no tiene vuelta atrás”.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que, tras una audiencia realizada ayer, la jueza Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas 3, Laura Beatriz De Marinis, resolvió dejar sin efecto la prisión domiciliaria que tenía el joven desde que en el juicio fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel, liberarlo bajo la condición de que use una tobillera electrónica para controlar su geoposicionamiento y prohibir su salida del país.

La audiencia se hizo luego de un fallo de la Sala 1 de Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas que, tras revisar el fallo condenatorio, le ordenó al juez de primera instancia dictar un nuevo fallo, ya que consideró que no había sido bien fundamentado el motivo de una pena tan elevada y de cumplimiento efectivo.

Los jueces de la Sala 1 que tomaron esta decisión en un fallo dictado el miércoles son Elizabeth Marum, Ignacio Mahiques y Patricia Larrocca.

Con esta directiva de la Cámara, una posibilidad es que el juez dicte una nueva pena, que podría ser menor y de cumplimiento en suspenso.

Ante este pronunciamiento, la defensa del joven pidió la inmediata liberación y eso motivó la audiencia de ayer en la que la jueza penal juvenil dispuso la libertad con tobillera.

En un juicio de cesura realizado el 1 de septiembre pasado, el joven había sido condenado a cumplir una pena de cuatro años y medio de prisión efectiva como autor de las «lesiones gravísimas» ocasionadas al playero López (67).

El fallo fue dictado por el juez en lo Penal Juvenil número 11 porteño, Alejandro Villanueva, quien en ese momento dispuso que hasta que el fallo quedara firme, el sentenciado cumpla prisión domiciliaria.

El episodio por el que el joven de ahora 19 años fue hallado culpable ocurrió el viernes 19 de noviembre del 2021 cerca de las 17, en un garaje de la calle Moreno al 800, cuando López fue increpado por un adolescente que, según testigos, le reclamaba por un rayón que tenía su vehículo.

En las imágenes de la cámara de seguridad que entonces se difundieron se observa cómo el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea de forma sorpresiva a López en el lado izquierdo de la cara, por lo que el hombre cae e impacta fuertemente contra el suelo, tras lo cual queda inconsciente en el lugar.

Tras el ataque, el joven estuvo casi cinco meses prófugo hasta que se presentó ante la Justicia el 29 de abril de 2022.

Con avances y retrocesos permanentes en su estado de salud, Arturo López padece las graves consecuencias del ataque, entre ellas problemas motrices, y dificultades en el habla y en la comprensión.