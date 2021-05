Ex Plaza del Desierto de Buenos Aires

El gasoducto de la ex plaza Conquista del Desierto

Con juegos infantiles, instalaciones para hacer ejercicio, canil, una de las pocas clásicas calesitas que siguen funcionando en la ciudad, feria propia y una fuente que de a momentos deja ver su verte de agua y en otros pareciera más seca que el desierto conquistado, lo cierto es que la Plaza Inmigrantes de Armenia, antiguamente llamada Plaza Palermo Viejo o Plaza Conquista del Desierto, ya es una de las más populares de Palermo Soho.

Las calles empedradas que la rodean transmiten una sensación de tranquilidad, sumado al relativamente poco tránsito que recorre esas cuadras, algo inusual a tan solo dos cuadras de la Avenida Scalabrini Ortiz. A esto se suman los bares, restós y cafés que dan directamente a la plaza, los cuales se bañan en el ambiente que ésta transmite. Llegados a este punto, ya no tiene nada de original ir a tomar algo o pasear por la plaza armenia, pero no por ello deja de ser un excelente plan para el domingo a la tarde.

El primer gasómetro de Palermo, desde la calle Nicaragua en su cruce con Armenia.

Un poco de historia

En un principio, el terreno que conforma al icónico lugar, llegó a manos del Estado por parte de una donación. El señor Goyito fue el donante en cuestión, quien las entregó a la municipalidad en la década del ’30 con el fin de que allí se hiciera una plaza.

Poco tiempo fue el que transcurrió hasta que el Estado incumplió con este objetivo. La Municipalidad de la ciudad alquiló la propiedad a Gas del Estado. Entonces, en lugar de una plaza lo que hubo disponible para la ciudadanía fue un gasoducto, o gasómetro, gigante.

Fotos de 1940. En la ciudad había varios gasómetros. Este se encontraba en Arribeños y B. Encalada

Con olor constante a gas, cuenta la memoria que las y los vecinos de la zona temían que estallara. Abandonado y de feo aspecto, hacía que las propiedades de la zona cotizaran realmente poco, irónicamente respecto a lo que Palermo significa hoy para la cotización de un inmueble.

Finalmente, en 1979 el gasoducto se convirtió en el espacio verde que luego terminaría siendo llamado Plaza Armenia. Esto se llevó a cabo bajo la intendencia de Osvaldo Cacciatore, el intendente de facto de la última dictadura argentina.

Los gasómetros servían para almacenar el gas que luego sería distribuido. Este se encontraba en Lamadrid y Azara.

Testimonio de Alejandra

Alejandra, una antigua vecina del barrio, tuvo la generosidad de compartirnos lo siguiente acerca del ya olvidado gasoducto.

«El gasoducto ya se encontraba allí mucho antes que yo naciera; o sea no vi el proceso de construcción. Como se pueden imaginar, su función no era más que distribuir el gas que iba por debajo de toda la capital. No sé qué empresa lo habrá construido».

Estos gasómetros estaban localizados en Zavaleta y Chutro.

«Para mí, se trataba de una manzana tapiada con ladrillos cuyo interior contenía una estructura metálica redonda enorme, como sería ahora la plaza. Cuando había, sobre todo en invierno, mucho consumo, subía a un edificio de más o menos tres a cinco pisos y se veía una pasarela como una baranda. Los motores estaban enfrente, donde regulaban la presión. Imagínense que pasaba todos los santos días para ir al colegio de Julian Álvarez».

«No viví cuando lo sacaron, pero puede ser que mis hermanos menores sí. En la esquina había una edificación con ramas de árbol de cemento, no sé si la guardaron del piquete. Era una época hermosa viendo a la distancia. La plaza del gasómetro, según decía mi mamá, lo que ves para arriba lo mismo hay para abajo con agua y ante un accidente tiene escape hacia el río».

Gasómetro en la que luego sería la Plaza Palermo Viejo.

«Ante mi miedo durante el día del bombardeo a la plaza de mayo, mi madre nos agarró de la mano a los cuatro y nos llevó a la calle Córdoba para tranquilizarnos. Nos fuimos a Scannapieco a tomar un helado. Mira vos hace cuánto que pasó esa época, parece tan lejano. Ustedes deben ser muy jóvenes, pero nosotros los chicos teníamos miedo a que explotara en cualquier momento o día, por más que nos explicaran que no iba a suceder».

