Plaza Madre Teresa de Calcuta sobre Juan B Justo.

En realidad no es una Plaza, es lo que fue el terraplén del tren que va a Retiro o a Villa del Parque y más allá Devoto. La estación que está primera es Palermo, donde se encuentra el Puente Pacífico. Frente a esta Plaza o corredor está el Regimiento No 1 del Ejército Argentino, y el Supermercado Jumbo y el Supermercado Easy. Cruzando Cerviño podemos encontrar la Mezquita.

Los vecinos la usan para ir desde Santa Fe a Libertador en bici, skate o simplemente caminando. La zona es un clásico de arrebatos, robos ya que la Policía Comisaría 51 de la Comuna 14 lo deja liberado, cuando se les da la gana. Se recomienda no ir con objetos de valor y con las ventanillas arriba si usted circula en automóvil.









Buen lugar para salir a caminar, una tarde de mates, o tomar sol… si tenes perrito ideal pasar unas horas. Esta bueno para andar en bici, skate , lo que sea. Pero a veces está demasiado sucio.

Está bueno para trotar o andar en bici. No tiene juegos para los nenes. En ocasiones duermen personas de la calle allí. A veces está sucio porque los transeúntes no colaboran con la limpieza y dejan desperdicios por doquier. Cierto día de la semana se pone alguna feria de alimentos a vender. Se llega en subte o colectivo. Y la senda lleva a los Bosques de Palermo que son hermosos.

Madre Teresa de Calcuta

La Madre Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 en Uskup (Imperio Otomano), la actual Skopje (Macedonia). Murió el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta (India). Teresa de Calcuta fue la líder y fundadora de las Misioneras de la Caridad y Premio Nobel de la Paz en 1979.

Teresa de Calcuta era una ciudadana india nacida en Albania que cumplió con su fe católica para servir a las personas más desfavorecidas. De una gran empatía y un compromiso y una fe inquebrantables desde joven, le dio la espalda a los placeres mundanos y se centró en servir a los pobres desde que tenía 18 años.























