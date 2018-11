Policia de la Ciudad monta un mega operativo para detener a pibe de 15 años por supuestamente fumar faso

Supuestamente es supuestamente, pero igual… La Policia de la Ciudad cada día da más vergüenza ajena, por inútiles y salames, en vez de detener a peligrosos narcotraficántes, ladrones, violadores seriales, se hace el piola con menor de edad que se fuma un faso, teniendo en cuenta que la Policia también fuma faso y también toma merca, según el Hospital Churruca el nivel de adictos en la fuerza ronda el 25% contando barbitúricos y drogas ilegales. Este informe lo tiene en su escritorio las autoridades de la Ciudad y si contamos a los funcionarios con problemas de drogadependencia la situación de este operativo, ronda lo ridículo. Che y el fiscal? ausente como siempre.

Deberían haber llamado al SAMe, ya que fumar no es un delito penal grave, el mundo y las empresas miran su legalidad como salida para combatir a los policias-narcos o narcopolicias, da igual, es un problema de salud y más en un pibe de 15 años, ¿ahora lo van a culpar (al pibe) por la decidia policial en el combate a las drogas?. ¿Los oficiales que generaron ésta situación son adictos a drogas ilegales duras?, al parecer uno de los que accionó esta detención, esta ridícula situación, es un consumidor de drogas ilegales duras, geralmente los consumidores de cocaína odian a los que fuman (este es el caso del polimerca). En casa de herrero cuchillo de palo. Secretario de Seguridad teléfono. Revisen la nariz a los oficiales que gastan dinero de los vecinos y se llevaran blanca sorpresa.

*ESCUELA CARLOS PELLEGRINI: REPRESIÓN E INTENTO DETENER A UN MENOR DE 15 AÑOS* Hoy a las 5pm un policía se acercó a un compañero menor de 16 años en la puerta de la Escuela, exigiéndole que le muestre el contenido de su mochila, pidiéndole su identificación y amenazandolo pic.twitter.com/5d3rPnjWs0 — Andrea Camps (@AndreaCamps15) 10 de noviembre de 2018

SIETE policías con DOS móviles para detener a UN pibe de 15 años que supuestamente estaba fumando UN porro. Lo esposaron, lo tuvieron en el piso y golpearon a las personas que se acercaron para defenderlo (hay un docente lastimado). Fue recién frente al Pelle. pic.twitter.com/CU2bvEVBwk — Fabián Rodríguez (@Conurbanos) 9 de noviembre de 2018

En la tarde de este jueves, en las puertas del colegio nacional Carlos Pellegrini, emplazado en el barrio porteño de Recoleta, un grupo de policías de la Ciudad detuvo a un alumno de 15 años por posesión de marihuana, pero lo polémica se dio debido a que este estaría fumando, y testigos aclaran que no.

Exactamente a las 17:20, en Marcelo T. de Alvear al 1800 los policías lamentable y ridícula de la Ciudad se acercaron al joven para esposarlo cuando, según los presentes este estaba “picando marihuana”.

Por su parte, desde el Centro de Estudiantes del colegio informaron que los agentes “no tenían ninguna orden judicial previa” y que realizaron su procedimiento en “forma ilegal”.

Como es habitual en esta época, rápidamente varios videos fueron subidos a las redes sociales y en ellos se observa como en medio de gritos, insultos y forcejeos al menos cinco policías intentan contener a decenas de alumnos, al tiempo que también había profesores y preceptores, mientras que más tarde intervinó el rector de la institución, Leandro Rodríguez.

En plena disputa por la detención o libertad del menor, algunos mayores y varios alumnos pudieron retirar al joven de la escena para ingresarlo al colegio.

Tal como detallaron desde el Centro de Estudiantes:“En ese momento hubo todo tipo de agresiones físicas. Los policías empujaron a un preceptor que se desvaneció y tuvo que recibir asistencia médica. Además, golpearon a varias persona. más e, incluso, amenazaron con arrojar gas pimienta”.

Por último, comentaron: “El chico quedó muy afectado, llorando y agarrándose el estómago por el maltrato físico que recibió durante la escena. Lo que pasó fue muy grave”.

La Policia de la Ciudad continua sin detener a grandes narcos, motochorros, pungas en general y ocupa recursos y dinero para molestar a un pibe que se fuma un porro.

La Policia de la Ciudad otra vez haciendo tonteras, estando donde no deberían estar, que es en la puerta de un secundario, Policia de la Ciudad cada día da más verguenza ajena. Policia de la Ciudad le tiene miedo a los delincuentes de verdad y es por eso que desde los altos mandos no los enfrentan, es más fácil hacer escandalo con un pibe de 15. En los penales de la Ciudad a los policias que detienen perejiles o menores no son respetados nunca y son muy mal vistos por cagones