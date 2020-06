Compartí :-) .













Es evidente que la mitad de los Porteños no usa tapaboca, se aglomeran en los supermercados, hace mal las filas de distanciamiento, los espacios de cajeros automáticos de bancos no respetan el distanciamiento social. Otro lugar de mucha concurrencia son las ferreterias, no se lavan las manos y no cumplen con la cuarentena. Es tan fácil determinar que en un espacio cerrado debe entrar 1 sola persona y no como en Farmacity que a veces se pueden encontrar hasta más de 30 en el salón. Por todo esto, volveremos a la Fase 1.







Este mal comportamiento da como resultado que tengamos que volver a una Fase 1.

¿Qué hacer con los que no usan tapaboca?, ¿Qué hacer con los que no respetan la cuarentena?

El presidente Alberto Fernández recibió hoy en la Quinta de Olivos al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con quienes acordó que «si sigue la actual tendencia» al alza de los casos de coronavirus, «en los próximos días se volverá para atrás en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)».

«Si sigue la actual tendencia en los próximos días volvemos para atrás en AMBA y se endurecerán las medidas de aislamiento»

Rodríguez Larreta: «Si la situación sigue compleja, necesariamente implicará una restricción mayor»

El jefe de Gobierno porteño aclaró que suspender el transporte público «es una medida muy extrema». «Si hay que tomar decisiones, se tomarán. Las decisiones las vamos a tomar como hacemos siempre en base a los datos», señaló.

Quirós: «Si siguen aumentando los casos, pediremos un último esfuerzo a los ciudadanos»

«Vamos a esperar hasta el jueves o viernes para definir esa evolución (de la curva de contagios) para proponer restricciones», afirmó Quirós en una conferencia de prensa en la sede del Gobierno proteño.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo esta mañana que si en los próximos días se sigue sosteniendo la tendencia en alza de los casos diarios de coronavirus en la Ciudad «pediremos un último esfuerzo a los ciudadanos» y destacó que un «elemento esencial es el tema de la circulación del transporte público, con una mirada metropolitana».

Cafiero, sobre el AMBA: «Calculo que el jueves las autoridades tomarán una decisión»

Acerca de cómo continuará el aislamiento cuya última etapa vence el próximo domingo, el jefe de Gabinete dijo que «hay que ver cómo se comporta esta semana» la cifra de contagios en el área metropolitana.

BARRIOS

En los barrios populares se notificaron 362 casos en las últimas 24 horas y el acumulado asciende a 7.765, con 4.160 altas.

Con la búsqueda activa del plan Detectar, realizado en conjunto por la Ciudad con Nación, se llevan registrados 1.727 casos en Barrio Padre Mugica (ex villa 31); 1.481 en el barrio Padre Ricciardelli (ex villa 1-11-14); 1.162 en el barrio 21-24 (Barracas); 406 en barrio 20 y 656 en el barrio 15, ambos de Villa Lugano y 133 en barrio Carrillo.

Por último, en relación a la búsqueda del Detectar en otros barrios, en Balvanera se llevan confirmados 127 casos (sobre 279 hisopados realizados); en Flores hay 98 casos confirmados (sobre 339); en La Boca, 17 (sobre 84 hisopados); en Constitución 52 (sobre 214), en Barracas 13 (sobre 127 hisopados), y en Almagro 48 (sobre 230).

En referencia a los hospitales, el Gobierno porteño realizó en las últimas 24 horas 3.650 (21.888 acumulados) test de anticuerpos (serológico) al personal y 133 (652 acumulados) dieron positivos, mientras que seis (35 acumulados) trabajadores de la salud fueron ayer positivos al PCR, que es la prueba que se realiza para ver si la persona está cursando la enfermedad.

En cuanto a los geriátricos, al día de ayer se habían realizaron 698 pruebas serológicas y 5 dieron positivas, mientras que tres casos con la enfermedad en curso fueron detectados mediante la prueba de PCR.

Las camas de terapia intensiva, el dato clave para definir endurecimiento de cuarentena en el AMBA

Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Axel Kicillof se vuelven a reunir el jueves y se esperan nuevos anuncios sobre la extensión del aislamiento social. ¿Cuáles son los números que analizan los mandatarios para determinar los pasos a seguir?