Por “Mobbing” ó acoso laboral, el conflicto entre los controladores aéreos y el Ministerio de Transporte

Se nacionaliza el conflicto entre los controladores aéreos y el Ministerio de Transporte.

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció este martes un cronograma de medidas de fuerza que afectará a todos los aeropuertos del país a partir de mañana y hasta fin de mes, por lo que se estima haya demoras en gran parte de los vuelos de cabotaje e internacionales.

Según informaron, el conflicto se inició en 2018 por el despido de una controladora de tránsito aéreo de Córdoba que había denunciado a un superior por mobbing (acoso laboral) y luego fue desvinculada por parte de la EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea). A raíz de esto, los controladores iniciaron una campaña nacional en repudio por el despido.

La medida de fuerza comenzará mañana jueves y afectará los despegues de las aeronaves en todos los aeropuertos en territorio nacional durante cuatro horas, divididas en dos turnos, mañana y tarde.

– Jueves 20 de junio de 9 a 11 y de 19 a 21

– Sábado 22 de junio de 9 a 11 y de 15 a 17

– Martes 25 de junio de 9 a 11 y de 19 a 21

– Jueves 27 de junio de 9 a 11 y de 19 a 21

– Sábado 29 de junio de 9 a 11 y de 15 a 17

Anabella Stark, quien fue despedida luego de denunciar acoso laboral, señaló: “hasta diciembre del 2018 me desempeñaba como controladora de tránsito aéreo, habilitada en el aeropuerto de Córdoba. Durante un poco más de un año sufrí acoso laboral por parte de una supervisora, por lo cual me decidí a labrar un acta de acoso laboral (mobbing). Al no obtener respuestas de la jefatura decido viajar a la EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) para exponer la situación terrible que estaba padeciendo y pedir que el acoso cesara. La empresa unos días antes de navidad me desvincula y se me maltrata hasta echarme “físicamente””.

“A raíz de mi despido arbitrario mis compañeros y delegados del gremio ATEPSA comenzaron hacer campañas para mi reincorporación. El sindicato realizó múltiples reclamos y movilizó un conflicto nacional que ya llevan 6 meses y que en la próxima semana se comienza con nuevas medidas de fuerza por mi caso y otros que tienen en alerta a todos los trabajadores”.

Hoy me encuentro despedida, después de un año sufrir acoso por parte de la jefatura, maltrato por mi sexualidad, alimentación, creencias, y hasta aspecto físico”.

Generalmente se dice que “el trabajo es salud”, ya que mejora la calidad de vida de la persona y además, el sujeto recibe el reconocimiento de sus pares y jefes.

Pero en la actualidad resulta muy frecuente la consulta de pacientes que padecen situaciones de acoso o de violencia laboral, ya sea por compañeros o personas de mayor jerarquía. Estas conductas tienen por objetivo manipular al trabajador, mediante comportamientos hostiles y agresivos que se realizan de manera sistemática.

¿QUÉ ES EL MOBBING?

Se trata del maltrato; acoso o atropello que sufre la persona en el ámbito laboral. Los actos violentos y sistemáticos que se extienden en el tiempo tienen por objetivo que el sujeto abandone el lugar de trabajo.

Las acciones de violencia que recibe la víctima van dirigidas hacia su desempeño laboral, creando un ámbito de trabajo tenso; hostil y desagradable, provocando en el individuo, humillación; degradación y angustia, afectando la salud física y psicológica.

Por lo tanto, el MOBBING apunta a la destrucción del trabajador mediante un conjunto de acciones -repetidas y constantes – que provocan en el sujeto un efecto desbastador.

CONSECUENCIAS:

La violencia laboral es un generador de estrés, lo cual afecta el normal funcionamiento del individuo, despertando los sentimientos de indefensión y desesperanza.

Las consecuencias que aparecen con mayor frecuencia en éstos sujetos son:

– Trastornos del ánimo;

– Trastornos de ansiedad;

– Irritabilidad;

– Problemas psicosomáticos;

– Trastornos en el sueño.

Cuando el acoso en el ámbito laboral se hace crónico, puede desencadenar diferentes cuadros psicopatológicos. Estudios e investigaciones plantean que una persona que está sometida en el trabajo a un alto nivel de exigencia por un periodo prolongado en el tiempo, puede presentar un trastorno de ansiedad.

Frente a las situaciones de violencia laboral, hay sujetos que no logran sortearlas con éxito, esto significa que los mecanismos de adaptación fallan y aparecen las diferentes patologías (como los trastornos del ánimo y los trastornos de ansiedad).

Loa trastornos de ansiedad que se presentan con mayor frecuencia son:

– Trastorno de Estrés Postraumático;

– Crisis de Pánico;

– Fobia laboral;

– Fobias específicas.