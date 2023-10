¿Por que una parte de los Argentinos vota a un enfermo mental totalmente desquiciado?

Hay varias razones por las que una parte de los argentinos vota a un enfermo mental totalmente desquiciado.

Falta de educación y concienciación sobre la salud mental. Muchas personas en Argentina no tienen una buena comprensión de lo que significa la enfermedad mental, y pueden no darse cuenta de que alguien que está enfermo mental no es capaz de tomar decisiones racionales.

Descontento con la situación política y económica del país. Algunas personas pueden votar a un enfermo mental como una forma de protesta contra el sistema político y económico existente.

Propaganda y manipulación. Los partidos políticos y otros grupos de interés pueden utilizar la propaganda y la manipulación para convencer a las personas de votar a un candidato que no es apto para el cargo.

En el caso específico de Argentina, existen factores adicionales que pueden contribuir a este fenómeno. Por ejemplo, el país tiene una larga historia de populismo y caudillismo, lo que puede hacer que las personas sean más propensas a seguir a un líder fuerte, incluso si ese líder no es apto para el cargo. Además, la Argentina ha experimentado una serie de crisis económicas y políticas en los últimos años, lo que ha dejado a muchas personas descontentas y desesperanzadas. Esto puede hacer que sean más propensas a votar a un candidato que promete soluciones rápidas y fáciles a los problemas del país.

«El pirómano nunca puede ser el bombero»

Esta frase es una afirmación que hace referencia a la idea de que una persona que causa incendios (el pirómano) nunca puede ser la persona encargada de apagarlos o de ser el bombero. En un sentido más amplio, la frase sugiere que quien provoca un problema o una crisis no puede ser la misma persona que lo resuelve o lo soluciona, ya que tendría un conflicto de intereses o motivaciones opuestas.

En un contexto más figurado, se podría aplicar esta frase a situaciones en las que alguien crea deliberadamente un problema o desorden y luego pretende ser visto como el «salvador» que lo resuelve. La frase advierte que esta dualidad de roles no es ética ni efectiva.

La CGT repudió dichos de Milei sobre el peso y los calificó como «irresponsables y oportunistas»

La denuncia contra Milei, estará a cargo del juez Ercolini

El que viajo a Lago Escondido, el que mantiene en reserva hace más de un año legajos de viajes al exterior de Macri

— Dra.Valeria Carreras (@dravaleria) October 11, 2023



La CGT repudió hoy las afirmaciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien reclamó a la población «no invertir en plazos fijos» y calificó el peso argentino como «excremento», y aseguró que sus dichos son «irresponsables, desatinados, oportunistas y despreocupados de la suerte de todos los argentinos».

El consejo directivo de la central obrera, que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, rechazó esas afirmaciones y las de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, quien calificó a Massa como «un pirómano que nos está llevando a la hiperinflación» a partir del valor del dólar, señaló un comunicado de prensa.

La CGT aseveró que «el pirómano nunca puede ser luego el bombero», y descalificó las declaraciones de Milei porque dudar respecto de «la solidez y el funcionamiento del sistema financiero en la previa de la elección presidencial procura generar incertidumbre».

«Esas afirmaciones, en la previa de una elección presidencial, solo procuran generar un clima de incertidumbre y rescatar algún voto para su espacio. En busca de un rédito personal, quien habla como un economista y actúa como un incendiario no tiene ningún obstáculo moral e institucional para crear más angustia a la población», afirmó.

La CGT denunció que «en su afán de procurar la conveniencia personal de la coyuntura electoral, Milei desprecia la vida y los ingresos de la población y alienta temores innecesarios que impactan en la vida real», y enfatizó que quien «no es un economista responsable jamás podrá ser un político responsable», puntualizó el documento.

Para la central obrera, las instituciones tienen que desarrollarse a la par de dirigentes políticos responsables y maduros, quienes deben ubicar por delante «la paz social por sobre la mezquina especulación electoral», y señaló que «esta suerte de terrorismo electoral evidencia lo más despreciable del candidato de La Libertad Avanza».

«Milei no es capaz de sostener sus imposibles teorías si no intenta golpes de mercado a expensas de la incertidumbre y angustia que genera en los ciudadanos», concluyó.