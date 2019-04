Primer Tráiler de “La Odisea de los Giles” dirigida por Sebastián Borensztein

Buenos Aires, 17 de abril de 2019. K&S Films, KENYA, MOD y Telefe tienen el agrado de presentar el primer tráiler de “La odisea de los giles”, la nueva película de Sebastián Borensztein, protagonizada por Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás, Daniel Araoz, Carlos Belloso, Rita Cortese y Andrés Parra.

La Odisea de los Giles es una emocionante historia situada en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, a fines del 2001.

Un grupo de amigos y vecinos pierde el dinero que había logrado reunir para reflotar una vieja cooperativa agrícola.

Al poco tiempo, descubren que sus ahorros se perdieron por una estafa realizada por un inescrupuloso abogado y un gerente de banco que contaban con información de lo que se iba a desencadenar en el país.

Al enterarse de lo sucedido, este grupo de vecinos decide organizarse y armar un minucioso plan con el objetivo de recuperar lo que les pertenece.

La Odisea de los Giles cuenta con humor y humanidad esta revancha de perdedores

Warner Bros. Pictures distribuirá “La odisea de los giles” en Argentina y Latinoamérica. Se estrena en todo el país el 15 de agosto.

Sobre Kramer & Sigman Films

K&S FILMS es una de las productoras líderes en Argentina y Latinoamérica, con una trayectoria de 15 años en la industria cinematográfica.

Dentro de sus títulos sobresalen “Crónica de una Fuga” (Adrián Caetano), “Tiempo de Valientes” (Damián Szifron), “El Perro” (Carlos Sorin), “El Último Elvis” (Armando Bo), “Séptimo” (Patxi Amezcua), la nominada al Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera “Relatos Salvajes” (Damian Szifron), “El Clan” (Pablo Trapero) “Acusada” (Gonzalo Tobal) y “El Ángel” (Luis Ortega).

K&S Films ha brindado servicios de producción a compañías como Warner Bros. Pictures (Focus), New Regency (The Revenant), UGC (Lucky Luke), MK2 (On The Road, A Monkey On My Shoulder) WhiteSmoke (The Pope) MGM (Operation Finale)

www.ks-films.com

Sobre KENYA FILMS

Kenya Films es una nueva productora que nace con la premisa de desarrollar contenidos audiovisuales de calidad.

Es la unión de profesionales con una exitosísima carrera profesional que están en constante búsqueda de nuevos desafíos, que seleccionan cuidadosamente los proyectos en los que se involucran, y que en distintos roles han sido partícipes necesarios de los grandes éxitos de los últimos 20 años del cine argentino.

A partir de la participación de Ricardo Darín y el Chino Darín como socios principales, la empresa tiene un potencial de llegada a una inmensa cantidad de público tanto a nivel local como internacional. Aportando una mirada única en cada caso, la misión es seguir contando historias que siempre tengan un alto nivel de excelencia.

Las películas protagonizadas por Ricardo Darín han logrado asombrosos números en la taquilla de la Argentina (Relatos Salvajes llegó a los 3.400.000 espectadores, El Secreto de sus Ojos a 2.450.000, El Hijo de la Novia 1.700.000, Nueve Reinas 1.250.000, Luna de Avellaneda 1.100.000, Tesis Sobre un Homicidio 1.000.000, Séptimo 950.000, Un Cuento Chino 900.000), logrando sumar casi 18.000.000 de espectadores en los últimos 20 años.

Las últimas tres películas Argentinas nominadas al Oscar han contado con su participación (Relatos Salvajes en 2015, El Secreto de sus Ojos en 2010 –que finalmente obtuvo el galardón-, y El Hijo de la Novia en 2002), y tanto estas como otras han recibido cientos de premios en todo el mundo.

Sobre MOD MOD es una productora de cine y televisión creada en 2007 por Fernando Bovaira, que en su amplia trayectoria profesional ha estado al frente de algunos de los títulos de mayor éxito de la cinematografía española: Los Otros, Mar Adentro (Oscar® a la Mejor Película de Habla no Inglesa en 2005) de Alejandro Amenábar, Mortadelo y Filemón de Javier Fesser, Lucía y el sexo de Julio Medem o La Lengua de las mariposas de Jose Luis Cuerda, entre otras. Bajo esta impronta de calidad y conexión con la taquilla, produce Ágora y Regresión de Alejandro Amenábar. Destacan también en su filmografía Biutiful de Alejandro G. Iñárritu (Premio al Mejor Actor en Cannes y nominada al Oscar® como Mejor Película de Habla no Inglesa), Caníbal de Manuel Martín Cuenca, La Gran Familia Española y Primos, ambas de Daniel Sánchez Arévalo; Promoción Fantasma de Javier Ruiz Caldera; la saga de Zipi y Zape de Oskar Santos, La Cordillera de Santiago Mitre, El otro hermano de Israel Adrián Caetano y Cuerpo de Elite de Joaquín Mazón y La Tribu de Fernando Colomo, dos de las comedias más taquilleras de los últimos años. Recientemente ha estrenado la comedia Lo Dejo Cuando Quiera de Carlos Therón.

Para televisión, Mod ha producido Crematorio, una serie de ficción para Canal + basada en la novela homónima de Rafael Chirbes, galardonada con el Premio Ondas 2011 a la Mejor Serie del Año y el Premio de la crítica a la Mejor Producción del año. Niños robados y Lo que escondían sus ojos para Mediaset España y Cuerpo de Elite: la serie para Atresmedia se estrenan con gran éxito de audiencia. El pasado año realizó para Movistar+, El día de mañana, adaptación de la novela homónima de Ignacio Martínez de Pisón dirigida por Mariano Barroso, cosechando un entusiasta recibimiento de crítica y público y alzándose con dos Premios Ondas® a sus actores protagonistas, Oriol Pla y Aura Garrido.

En otoño estrenará Mientras dure la guerra, la nueva película de Alejandro Amenábar,

www.modproducciones.es

Ficha técnica

“La Odisea de los Giles”

Basada en la Novela de Eduardo Sacheri, “La Noche de la Usina”

Año: 2019

País: Argentina – España

Duración estimada: 120 minutos

Producida por: K&S Films (Argentina), Kenya Films (Argentina), Mod (España)

Director: Sebastián Borensztein

Guion: Sebastián Borensztein, Eduardo Sacheri.

Productores: Hugo Sigman, Matías Mosteirin, Ricardo Darin, Chino Darin, Federico Posternak, Leticia Cristi, Axel Kuschevatzky, Fernando Bovaira, Simon de Santiago.

En Coproducción con TELEFE

Con la participación de TVE y Movistar+

ELENCO

Perlassi Ricardo Darín

Fontana Luis Brandoni

Rodrigo Perlassi Chino Darín

Lidia Veronica Llinás

Belaúnde Daniel Araoz

Medina Carlos Belloso

Hernán Marco Antonio Caponi

Carmen Lorgio Rita Cortese

Manzi Andres Parra

EQUIPO TÉCNICO

Productores Ejecutivos: Micky Buye, Javier Braier

Director de Fotografía: Rodrigo Pulpeiro

Director de Arte: Daniel Gimelberg

Director de Vestuario: Julio Suárez

Música: Federico Jusid

Montaje: Alejandro Carrillo Penovi

Director de Sonido: Martin Porta

Jefa de Producción: Mercedes Tarelli

Asistente de Dirección: Federico Beron

Coordinador de Postproducción: Ezequiel Rossi

Casting: Iair Said, Katia Szechtman