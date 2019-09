Programación de Septiembre 9° temporada del Cineclub Comunidad Cinéfila.

Compartí :-) .







El Cineclub Comunidad Cinéfila presenta la programación de septiembre, en el ciclo de preestrenos organizado en colaboración con la CINAIN (Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional) en el Auditorio de la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica) , Moreno 1199, con entrada gratuita.

Sábado 14 de septiembre a las 21:00 – Entre Perón y mi padre de Blas Eloy Martínez

SINOPSIS

El hijo del célebre escritor y periodista argentino Tomás Eloy Martínez ensaya un retrato de su padre y su relación con Juan Domingo Perón, a quien entrevistó varias veces durante su exilio en Madrid. Es una forma, además, de recuperarlo para sí mismo y de paliar la ausencia paterna durante su infancia. El director recorre su vida y le rinde homenaje a través de sus recuerdos, sus escritos, su cinefilia y el extraño vínculo que estableció –sin ser peronista- con el líder de un movimiento político y popular lleno de luces y sombras, tan complejo y contradictorio como inexplicable.

FICHA TÉCNICA

ENTRE PERON Y MI PADRE (Argentina, 2017)

73 minutos

Dirección: Blas Eloy Martínez

Guión: Blas Eloy Martínez

BIO DEL DIRECTOR

Blas Eloy Martínez nació en Buenos Aires en 1972. Es licenciado en Ciencia Política y se graduó en la Universidad del Cine en Argentina y en Master en Media Studies en The New School, en New York, USA. Es director, productor y guionista. Sus películas y programas de TV han Ganado premios y han participado en numerosos festivals en varios continentes.

En la post proyección del film nos acompañará Blas Eloy Martínez en una charla/debate.

Sábado 21 de septiembre a las 21:00 – El baldío de Inés de

SINOPSIS

Brisa protagoniza una película en rodaje mientras atiende las emergencias de su hijo, adicto a las drogas; la cámara sigue su proceso. El choque entre el cine y la calle, el amor y el miedo, el trabajo y el reconocimiento se traducen en una experiencia inclasificable.

FICHA TÉCNICA

EL BALDÍO (Argentina, 2019)

78 minutos

Elenco:Mónica Galán, Gabriel Corrado, Nicolás Mateo, Rafael Spregelburd, Mónica Raiola, Martín Pavlovsky, Lalo Rotavería, María Figueras, Agustina Muñoz, Nahuel Viale, Dalila Cebrián, Alberto Suárez, Alejandro Vannelli

Participaciones especiales:

Luis Brandoni, Leonor Manso, Ronnie Arias, Cecilia Dopazo

Equipo técnico: Dirección & Guión, Inés De Oliveira Cézar. Guión, Inés De Oliveira Cézar y Saula Benavente. Producción, Inés De Oliveira Cézar y Saula Benavente. Productora ejecutiva, Saula Benavente. Jefe de producción, Eva Padró. Asistente de dirección, Carla Finco. Continuista, Eliana Chiarada. Dirección de Fotografía, Federico Bracken. Edición, Ana Poliak. Dirección de Arte, Graciela Galán. Diseño de Sonido, Gustavo Pomeranec & Adrián Rodriguez. Sonido directo, Fabio Pecoro. Música original, Gustavo Pomeranec.

BIO DE LA DIRECTORA

Inés de Oliveira Cézar cursó la carrera de psicología mientras tomaba, en paralelo, varios cursos de dirección y puesta en escena.

Entre 1990 y 1992 realizó la dirección de teatro y se desempeñó como curadora de artes escénicas en el Museo de Arte Moderno. Sus estudios de cine empiezan en 1992 y de 1994 a 1996 fue asistente de dirección y directora de casting en Flehner Films. Entre 1996 y 1999 dirigió cine publicitario para Argentina, Perú y Uruguay.

Dirigió y produjo su primera película de ficción en 2001, titulada La entrega.

El siguiente film, de 2004, es Cómo pasan las horas, escrito en colaboración con el dramaturgo Daniel Veronese y con la actuación de Roxana Berco, Susana Campos, Guillermo Arengo y Agustín Alcoba. El film fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Berlín, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, BAFICI, Festival de Cine de Jerusalén, Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Vancouver Internacional Film Festival, Festival de Cine de Londres, Hong Kong Internacional Film Festival y Festival Internacional Thessaloniki de Cine donde obtuvo el premio FIPRESCI a la mejor película de la competencia internacional.

En enero de 2006 recibió una mención de FIPRESCI Argentina a la mejor película Nacional 2005 y en mayo del mismo año fue galardonada con el premio a la mejor obra de ficción realizada por una mujer en el Festival Internacional de Cine Pobre, Cuba. Fue nominada para los premios Cóndor de Plata en las categorías “Mejor Película”, “Mejor Dirección” y “Mejor Fotografía”. En mayo 2007 recibió el premio “Découverte du Jeune Cinéma Argentin” otorgado por la Escuela de Cine FEMIS – École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son- durante la Novena Edición de La Sudestada llevada a cabo en París del 9 al 24 de mayo.

En 2007 estrenó su tercera película, Extranjera, una versión libre de “Ifigenia en Aúlide” de Eurípides, en el Festival de Berlín, el film siguió un recorrido por numerosos festivales internacionales, además de ser nominada para los premios Cóndor y los premios Sur. En 2009 recibió el premio de Argentores al mejor guión adaptado.

El recuento de los daños, basada en la tragedia de Edipo, su cuarta película, se estrenó en la 60.ª edición del Festival de Berlín 2010 y se presentó en La Maison del’ Ámerique Latine en París, en el marco de la celebración por el Bicentenario Argentino en Francia para luego participar en la Competencia oficial del Festival de Buenos Aires (BAFICI).

En 2012 estrenó su quinto film, Cassandra; una docu-ficciòn ambientada en el Impenetrable chaqueño protagonizada por Agustina Muñoz y Alan Pauls.

La otra piel, protagonizado por María Figueras y que retoma los textos de “La terquedad” de Rafael Spregelburd, tuvo su premiere internacional en la edición 2018 de BAFICI y su estreno comercial en Buenos Aires en el mes de agosto del mismo año.

Su última película “Baldío”, protagonizada por Mónica Galán, Nicolás Mateo y Gabriel Corrado se presentó en la sección Noches especiales de la 21 edición del BAFICI y llegará a las salas comerciales en el mes de agosto.

En la post proyección del film nos acompañará Inés de Oliveira Cézar en una charla/debate.