Psicología del Deporte «Los deportistas están dispuestos a mostrarnos sus imperfecciones»

PSICOLOGÍA DEPORTIVA

«Los deportistas están dispuestos a mostrarnos sus imperfecciones, para que los veamos como seres humanos reales»

Para muchos deportistas la presión no solo reside en los riesgos físicos y cumplir con metas y objetivos, también la salud mental suele verse afectada durante su carrera deportiva y una vez llegado el retiro.

A raíz de un descargo en redes de un ex futbolista en el que manifestó serios problemas de depresión, Sebastián Blasco, director de la Diplomatura en Psicología del Deporte de la Universidad Austral , reflexiona sobre la necesidad de generar espacios adecuados para que los atletas puedan manifestarse abiertamente sobre aquellos problemas vinculados con la salud mental que sufren a diario .

Buenos Aires, marzo de 2024 – Compartimos el análisis del magíster Sebastián Blasco , director de la Diplomatura en Psicología del Deporte de la Universidad Austral .

“En las últimas horas, quienes seguimos de cerca el mundo deportivo hemos sido testigos de las declaraciones de un reconocido delantero y goleador argentino, quien ha expresado abiertamente las dificultades que enfrenta en su día a día. En un entorno deportivo que constantemente nos insta a «mantenernos bien a pesar de todo», que nos empuja a «apretar los dientes y seguir adelante», y que insiste en que el espectáculo debe continuar a toda costa, cada vez más deportistas están mostrando que en su interior experimenta emociones muy diferentes».

«Es evidente que la cuarentena ha acelerado un movimiento que ya estaba en marcha a nivel cultural, permitiendo que muchos deportistas se atrevan a expresar su vulnerabilidad. ¿Significa esto que antes no experimentaban estas sensaciones? Seguramente no, pero tal vez no encontraban espacios adecuados para hacerlo. Creo que hoy en día estamos siendo más compasivos, abriendo paso a la expresión de las emociones».

«Como espectadores, debemos ser conscientes de que estos ídolos deportivos, de Simone Biles hasta aquí, nos están pidiendo que seamos más empáticos y comprensivos con ellos. Están dispuestos a mostrarnos sus imperfecciones, que antes ocultaban con gran esfuerzo, para que los veamos como seres humanos reales».

«Como deportistas, destacar el valor y la importancia de descubrir un sentido genuino en la práctica deportiva, más allá del dinero, el reconocimiento y los trofeos. Si no tenemos un sentido, hacemos cosas sinsentido».

«Como amantes del deporte, debemos recordar que al final del día, solo se trata de un juego, nada más y nada menos. Como dijo alguna vez Valdano: «El fútbol es lo más importante, de las cosas menos importantes». La vida transcurrir en otro plano».

«Tenemos mucho trabajo por delante. Necesitamos aprender a mirar más allá del atleta, a reconocer y aceptar su vulnerabilidad, que nos recuerda su humanidad».