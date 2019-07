Puertas Verdes

Compartí :-) .







Por María Martha Pizzi, Con Sabor a Hogar (www.consaborahogar.com.ar).

A quienes amamos restaurar y darle nuevo uso a lo que ya no tiene uno nos encanta rescatar objetos de la calle. En mi caso siempre estoy atenta a encontrar hallazgos y cuando vi este pequeño postigo me enamoré. Este tipo de puertas me resultan siempre atractivos y hace tiempo tengo ganas de reciclar una así que finalmente me decidí a hacerlo. Las técnicas que apliqué se pueden usar en todo tipo de objetos a reciclar así que solo es cuestión de afilar el ojo para encontrar esa pieza que transforma la decoración de un espacio con solo un poco de trabajo.

Para sumarle presencia verde aproveché las partes deterioradas para aplicar la técnica de cuadros verdes. El desafío era reemplazar los tableros faltantes del postigo, inmediatamente vino a mi mente realizar una cajita, rellenarla con sustrato para suculentas, cubrirla con musgo, y para que todo se sostenga, engrampar alambre pollito de borde a borde (también podés usar pequeños clavitos). Luego coloqué suculentas, gajitos y hasta algunos cubresuelos como la soleirolia. Para ayudarme y trabajar mejor utilicé un palito chino.

Con respecto al aspecto del resto de la madera, decidí solo lijar la pintura descascarada y usar la pátina que el tiempo le dejó. Armado ya el contenedor para las suculentas llegó la hora de decidir qué hacer en los otros tableros. Decidí que uno fuera pizarra y el otro solo de alambre pollito, donde poder dejar mensajes y cartelitos. Así conseguí una pieza especial para decorar mi casa que contagia energía y mensajes de amor.