Qué es la ‘Cowboy Core’: la tendencia del lejano Oeste que se usará esta temporada

Por Julieta Bregliano, Asesora de Imagen y Productora de Moda

https://www.brejel.com

@brejel.imagen

Seguramente ya has visto esta tendencia, pero ahora ya sabes cómo se llama.

La Cowboy Core, es la moda inspirada en los cowboys de Estados Unidos. Se hizo popular en los últimos meses tras el lanzamiento del disco de Beyonce Cowboy Carter, donde la música y la moda está basada en la estética folk.

Se caracteriza por su gorro de vaquero, jeans oxford, camisas tartán o cuadrillé, chalecos de cuero y botas texanas. Moda típica del lejano oeste y de la cultura Folk.

Pero para poder llevar esta nueva tendencia y no parecer disfrazada, la clave está en elegir un item que sea el protagonista. Podes elegir un look casual con unas texanas, o un sombrero protagonista con un outfit monocromático, o porque no un chaleco de cuero abierto con remera, pantalón recto y zapatillas. También podrías elegir un item que sea el protagonista y que no sea explícitamente cowboy, por ejemplo unas botas de cuero sin ser tipo texanas, o un sombrero con brillos bien femenino, pero que sean lo más llamativo del look.

Es ideal para la nueva temporada, ya que también acompaña la paleta de colores propias de la estación como los tonos tierra, camel, rojo que van con todo.

Tengamos en cuenta que este tipo de moda, por lo general, son pasajeras, no duran demasiado sino que vienen para presentar algo diferente y romper con lo normal. Es por eso, que no te sugiero invertir demasiado en estos accesorios ya que probablemente no le des mucho uso…

Por supuesto, que si tu objetivo es seguir la última moda no podes dejar de sumarlo! Las principales celebrities como las Kardashian, Bella Hadid, Beyonce fueron las primeras en llevar este estilo y rápidamente tomó lugar en la moda actual.