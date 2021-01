¿Qué es ser drag? Estanislao Fernández el hijo del Presidente Argentino hizo estallar las redes sociales.

¿Qué es ser drag? Estanislao el hijo del Presidente Argentino estalló en las redes sociales.

El término «drag» se refiere a la representación de masculinidad, feminidad y otras formas de expresión de género. Una drag queen es alguien (generalmente hombre) que realiza la feminidad y un drag king es alguien (generalmente mujer) que realiza la masculinidad.



El término puede usarse como sustantivo como en la expresión en drag o como adjetivo como en drag show.

El uso de «arrastre» en este sentido apareció en forma impresa ya en 1870 pero su origen es incierto. Una raíz etimológica sugerida es la jerga del teatro del siglo XIX, a partir de la sensación de faldas largas que se arrastran por el suelo.

No Estanislao, no t critico por ser hijo del presidente, ni por ser gay, ni por vestirte de mujer, de hecho me hace feliz q hagas lo que quieras con tu cuerpo. Me rompe las pelotas que t hagás la víctima, y t cagués en todos nosotros q estuvimos encerrados nueve meses. Nada, eso. pic.twitter.com/1Cj9HGC7kC

— IreeCoria🌈💙 (@CoriaIree) January 17, 2021