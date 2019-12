¿Qué hacer frente a los olvidos frecuentes?

Compartí :-) .







Consejos para ejercitar la memoria y mantener la mente activa

Muchas veces nos preguntamos por qué nos cuesta recordar datos recientes, como el nombre de una película, un número de teléfono o simplemente dónde dejamos las llaves. También nos preguntamos por qué algunas palabras no nos salen o nos cuesta evocar el nombre de una persona aunque ya la conozcamos. Sin embargo, no hay que alarmarse: los problemas de memoria no son indicadores de enfermedad, sino que afectan a todas las personas en mayor o menor medida y existen formas de prevenirlos.

Frente a esta realidad, el equipo de profesionales de Humana.mente, espacio de prevención, rehabilitación y estimulación cognitiva, brinda consejos para ejercitar la memoria y así mantener la mente activa para evitar olvidos y distracciones frecuentes:

· Aumentar la lectura y buscarle sinónimos a las palabras.

· Describir fotos o cuadros con 10 adjetivos.

· Repetir los meses del año en orden inverso o alfabéticamente y generar palabras a partir de cada letra de un nombre propio.

· Evitar realizar actividades de forma automática. Ej, escoger un nuevo camino de casa al trabajo o hacer las compras en otro supermercado.

· Incorporar a la rutina juegos de ingenio, como las Torres de Hanoi o el Tangram.

· Realizar actividades recreativas: teatro, cine, música, vida al aire libre.

· Usar agenda, calendario o papeles recordatorios.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el envejecimiento activo es un proceso orientado a extender la calidad, la productividad y la esperanza de vida a edades avanzadas.

Para hacer del envejecimiento una experiencia positiva, es importante:

· Realizar ejercicio físico

· Tener una alimentación saludable

· Evitar el cigarrillo

· Mantener vínculos sociales

· Buscar actividades que propicien la relajación

· Procurar un pensamiento positivo

· No perder nunca el humor y la sonrisa.

Con la firme convicción de que las acciones de prevención son de capital importancia para cuidar el cerebro, Humana.mente fomenta la escucha, el diálogo y la calidez humana con los pacientes, promoviendo un cambio de actitud frente al envejecimiento y la enfermedad.

Acerca de Humana.mente:

Es un espacio multidisciplinario de Prevención, Rehabilitación y Estimulación Cognitiva conformado por un grupo de profesionales, con más de 10 años de experiencia, dedicados a las Neurociencias y al estudio de las funciones intelectuales del cerebro (atención, memoria, razonamiento, etc.). Con amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento del deterioro cognitivo asociado a múltiples enfermedades neurológicas, este equipo de especialistas ofrece: talleres de memoria para adultos, charlas informativas, talleres integrales para pacientes con Alzheimer, evaluaciones cognitivas, atención neurológica y neuropsicológica, capacitación a cuidadores y apoyo a familiares.

Web: www.hmente.com