Celos

Los celos son una de las peores caras del apego. Son la manifestación de que no se desea perder lo que es “de uno”, como si las personas pudieran considerarse “propiedad”. Un poco de celos puede ser un buen afrodisíaco pero cuando los mismos revisten un grado importante, pueden hacer sufrir enormemente a los miembros de una pareja.

TIP:

Los celos son una respuesta a una ruptura del equilibrio emocional que surge cuando una persona percibe la amenaza o siente la posibilidad de perdida, hacia algo que considera propio. Comúnmente se denomina celos a la inseguridad creada por la sola probabilidad, sospecha o inquietud de que la persona amada preste atención en favor de otra, generando incomodidad. Es tomada como una forma de posesión sobre otra persona, aunque la duda constante sobre si se posee o no a la otra persona sea la que desate la incomodidad. Por esta razón, también se mal conoce así al sentimiento de envidia hacia el éxito, posición o posesión de otra persona.

En general, la persona celosa sufre de profundas inseguridades que la llevan a creer que no es merecedora del cariño o el amor del otro.

Los celos son un sentimiento común a todas las personas pero cuando se vuelven inmanejables hasta pueden llevar a situaciones de violencia.

Qué hacer si a tu pareja la están consumiendo los celos.

· Tengan un diálogo franco: conversa con él o con ella acerca de cómo te lastima su falta de confianza. Pídele que te abra su corazón; seguramente hay heridas de la historia personal que se trasladan a la situación actual.

· Asume que brindar “garantías” no sirve. Por más que te encierres en casa para que tu pareja esté “tranquila”, nada será suficiente porque un celoso siempre encontrará algún nuevo motivo para desconfiar. En tiempos de redes sociales los dispositivos móviles también son fuente de sospecha para aquel que desconfía.

· ¿Crees que él o ella puede cambiar? Las personas muy celosas suelen pasar del arrebato de ira a la culpa. Y puede que tú caigas en la ilusión, en las etapas de amorosas disculpas, de que las cosas cambiarán. Estate atento, no hay fórmulas mágicas cuando de modificar una conducta histórica se trata. Todo requiere de un paciente trabajo interno.

· Intenten consensos: en la medida en que los celos estén dentro de los parámetros de la “normalidad”, es decir que no hagan un infierno de la vida cotidiana, pueden tener un diálogo honesto sobre aquellas cuestiones que gatillan el sentimiento para evitarlos. Hay conductas que no hacemos conscientes, que pueden azuzar la sensibilidad de quien no está seguro de sí mismo.

· ¿Pasó el límite de lo tolerable? Si tu pareja te bombardea a preguntas del tipo “con quién hablas?, “¿adónde vas?”, ¿”a qué hora vuelves?”, estás en problemas. Difícilmente esté en tus posibilidades solucionar el tema sin ayuda profesional.

· Busquen contención terapéutica: es probable que el celoso no reconozca su condición y proyecte en ti su problema. La tendencia es ver siempre en el otro la fuente del malestar, tormento, etc. Trata de hacerle saber que lo / la amas pero que, de seguir la relación de esta manera, será imposible la continuidad. Instalo / a buscar ayuda profesional y ofrécete a acompañarlo para charlar de lo que pasa.

· Piensa si estás dispuesto a acompañar en el proceso de curación: los celos no se resuelven de un día para el otro porque son la manifestación de una historia personal, que no puede repararse en un día. Sé honesto/a contigo mismo y piensa si estás en condiciones de acompañar a la persona que amas en el proceso de sanar sus cicatrices.

Sugerencias

Salguero y Libertador: La mansión de la Familia Varela Castex.

Plaza Güemes.

Los Puntos Verdes para reciclar en la Ciudad de Buenos Aires.