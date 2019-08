¿Qué hacer si recibís un correo electrónico sospechoso?

Compartí :-) .







Jeff Elder, Senior Managing Editor, explica en el siguiente artículo, paso a paso, lo que debes hacer en el momento preciso aunque ya hayas respondido o hecho clic.

Si recibiste un correo electrónico dudoso dirigido hacia vos con nombre y apellido, pero cuyo texto exige medidas inmediatas, considéralo extraño.

Si esto te sucede varias veces a la semana ¿Sabes qué debes hacer y qué no con los correos de este tipo? ¿Sabes qué consejos darles a tus padres, hijos y empleados cuando reciben estos correos?

¿Cómo detectar un correo electrónico sospechoso?

Algunos correos electrónicos de estafa pueden resultar muy convincentes debido a que utilizan logotipos de marcas y un lenguaje formal. Pero recordá detenerte siempre que en un correo te inciten a tomar medidas inmediatas que podrían revelar información privada; y revisa estas señales de advertencia en el correo para saber si se trata de una estafa:

● El nombre del remitente es vago y su dirección de correo es larga o complicada.

● El asunto del correo es alarmista o busca llamar la atención.

● El correo incita a algún tipo de acción inmediata.

● Te ofrece un gran descuento como incentivo.

● En el correo se utilizan pretextos para conseguir sus datos personales, incluida la información de inicio de sesión de algún sitio web.

● Te incita a hacer clic en un hipervínculo sin aclarar adónde lleva.

«Muchos correos de estafas y de phishing hacen referencia a ofertas que son demasiado buenas para ser ciertas», explicó al respecto Alexej Savcin, analista demalware de Avast «Otras veces intentan engañar a los usuarios para que se dirijan a determinados sitios web con textos como ‘haga clic para ganar’ o ‘descubra quién le vigila’».

Una vez que hayas identificado el correo como estafa

● No descargues ningún archivo adjunto, ya que se podría instalar malware perjudicial.

● No hagas clic en ningún enlace, sobre todo si en el mensaje te incita a abrir una página y dar tus datos.

● No respondas al correo ni emplees el número de teléfono u otros datos de contacto que figuren en él.

● Compara la dirección de correo del remitente y las direcciones web que contenga el mensaje para ver si difieren del nombre oficial de la empresa.

● Si estás usando la cuenta de correo del trabajo, contacta con el equipo informático. Quizá te pidan reenviar el correo.

● Si estás usando el correo personal y recibes un mensaje donde te aseguran que una empresa necesita comunicarse contigo urgentemente, buscando los datos correspondientes en Internet o en una factura antigua y llama. No

utilices los datos de contacto proporcionados en el correo sospechoso.

● Algunas plataformas de correo electrónico personal permiten denunciar el phishing. En Gmail hay un menú desplegable junto al botón de responder que tiene esta opción ¡Actívalo!.

● En EE.UU., los correos electrónicos de phishing también se pueden reenviar a las direcciones spam@uce.gov o reportphishing@apwg.org de la Comisión Federal de Comercio (CFC).

● Si ya has respondido a un correo sospechoso, has hecho clic en un archivo adjunto o un enlace, o has facilitado información personal, avisa al equipo informático de tu empresa (si estás en el trabajo) o entra en robodeidentidad.gov, ahí encontrará medidas concretas que debes llevar a cabo según la información que hayas facilitado.

● Utiliza la autenticación de dos factores en tu programa de correo electrónico. También conviene que cambies la contraseña de correo y de otras cuentas relacionadas.

Para obtener más información:

● Consejos de la FTC para identificar los correos de phishing y responder a ellos.

● Consejos de Googleen caso de recibir correos de phishing en Gmail.

Si has encontrado esta publicación en tu correo electrónico, te garantizamos que es legítimo. Pero si has examinado atentamente el correo y los enlaces antes de hacer clic ¡Bien hecho!.

