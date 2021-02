Compartí :-) .









El tamaño de la burbuja varía de acuerdo a la jurisdicción. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, desde el próximo ciclo lectivo pasará a ser el curso entero y el docente, sobre todo en secundaria, podrá estar al frente de diferentes divisiones. Por ahora ningún político dijo como van a indemnizar a los chicos que se enfermen y / o mueran o a los docentes que se enfermen y mueran por contagio Covid en la Escuela.

¿Qué hacer si un chico o docente se contagia en la Escuela?

Las burbujas tienen como objetivo no generar un aislamiento masivo en la escuela ante un caso positivo o sospechoso de coronavirus. Si se trata de un estudiante, se deberá aislar durante 10 días corridos al curso al cual pertenece y a los maestros que le hayan dado clases hasta 48 horas antes de confirmarse el caso.

En cambio, si el positivo es de un docente, se deberá aislar durante diez días a todas las burbujas con las que tuvo contacto hasta 48 horas antes de recibir el resultado del hisopado.

¿Cómo funcionarán los baños?

Habrá un tiempo máximo de permanencia en los baños que será de 15 minutos. Todos deberán contar con los elementos de higiene básicos (alcohol en gel, jabón, agua potable, cestos de basura) y estará señalizada la cantidad máxima de chicos que podrán ingresar al mismo tiempo, que dependerá del las dimensiones del baño.

¿Qué pasará con los recreos?

La intención es que las burbujas no se rompan, que no interactúen chicos de distintos grados. Por ende, en caso de no gozar de patios o gimnasios con el espacio suficiente, las escuelas diagramarán turnos. Ya no todos los chicos saldrán a la misma hora al patio, sino que habrá distintos períodos.

Los alumnos estarán bajo la supervisión de un docente que se encargará de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad. No se permitirán los juegos con pelotas o de contacto físico entre los estudiantes. Antes de volver a las aulas, deberán lavarse las manos.

¿Qué pasa si no quiero enviar a mis hijos a la escuela?

Hasta ahora, hay unanimidad en que la asistencia, tal como sucede en un año normal, sea obligatoria. Es decir, los docentes pasarán lista antes de iniciar la clase y computarán las faltas en caso de haberlas. La educación virtual no reemplazará a la presencial.

¿Qué pasa si un chico manifiesta síntomas dentro de la escuela?

Los protocolos piden que la escuela determine un “sector de aislamiento”. Ante la presentación de síntomas compatibles con Covid-19, como dolor de cabeza, pérdida del gusto u olfato, tos o dolor de garganta, las autoridades de la escuela llevarán al chico a ese espacio. Inmediatamente después, incluso sin confirmar el caso, aislarán a la burbuja, contactarán a los padres y a la cobertura de salud con la que cuente.

Tweets by palermonline























Links interesantes para descubrir

Palermonline. | On Line en Palermo desde 1999.

Palermo Tour. | Turismo en Palermo.

Palermo Noticias. | Barrio de Palermo.

Noticias Recoleta | Recoleta a fondo.

Belgrano News. | Belgrano mucho más que un Barrio.

Colegiales Noticias | Colegiales. El barrio que crece.

Chaca News | Chacarita. Un sentimiento.

Noticias Abasto | Abasto, historia y futuro.

e Woman | Mujer Verde.

Tech News | Lo último en Tecnología.

Milonga | Tango, Milonga y Vals.

Noticias Capital | Noticias de la Ciudad de Buenos Aires