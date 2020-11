¿Qué significa Chacha en México? y cuáles son los sinónimos en latinoamérica: Muki, Camuki, Sierva, Shikse.

Compartí :-) .









Los dueños de la casa suelen mandar al trabajador doméstico con impunidad. A menudo, ello se traduce en días laborables sin descanso y poco tiempo libre. Ni los derechos civiles ni el movimiento obrero del siglo XX han logrado mejorar las condiciones de los trabajadores domésticos, la mayoría de los cuales persisten excluidos de muchos beneficios y protecciones gubernamentales.

Chacha Quedada

Yalitza Aparicio llegó con su mamá a la red carpet, una empleada doméstica con su hija maestra de preescolar ambas indígenas oaxaqueñas y las dos orgullosas en el evento más importante del cine en HOLLYWOOD! México 🇲🇽 contigo Yalitza ! #Oscars pic.twitter.com/s8bcstiIo7 — Alexis Flores  (@alex_flores07) February 25, 2019

Sirvienta o asistenta de una casa. Sinónimo: niñera. Sirvienta, mucama, fámula, nana o criada son términos en desuso que en alguna medida se siguen utilizando despectivamente para denominar al personal de limpieza de una casa de familia, hotel hospital o geriatrico.

Actualmente sólo se les conoce como trabajadora doméstica o trabajador doméstico y laboran para familias de clase alta y media. Los trabajadores de bajos salarios también recurren a estos servicios cuando los niños quedan solos en casa. Según las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 83 por ciento del trabajo doméstico lo realizan mujeres, y en su mayor parte, al no estar incorporado al mercado de trabajo y no estar económicamente remunerado, no tiene la consideración legal de empleo.

Un trabajador

Un trabajador doméstico o empleado del hogar, tradicionalmente denominado «criado», «sirviente», «fámulo» o «mucamo» (con más frecuencia, en femenino -«criada», «sirvienta», «fámula», «mucama» o, más recientemente, trabajadora doméstica-, pues es una labor que realizan mayoritariamente mujeres), es la persona que trabaja en tareas domésticas, a cambio de un salario y no siempre en las mejores condiciones laborales. En ocasiones vive en la casa del empleador y recibe el nombre de «interno» o «interna» -en México, sobre todo en las ciudades del norte del país, se les dice «quedada» o «de planta».

#viral | Se viralizó un video en el que se observa a Marichu B. Mauro, embajadora de Filipinas, en Brasil, agrediendo en tres ocasiones distintas a una trabajadora doméstica que presta sus servicios en la residencia de la diplomática; cibernautas exigen una investigación. pic.twitter.com/DiSpmPVVU2 — Televisa Veracruz (@televertv) October 27, 2020

La muchacha

La muchacha es como se le suele llamar a la empleada que se hace cargo del trabajo doméstico. Como la vida es muy corta para gastarla diciendo palabras de tres sílabas, la muchacha mutó a chacha. Para muchos, su muchacha es parte de la familia, pero las estadísticas demuestran que no reciben el mismo trato que el resto de los familiares: Según datos del Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación de México, (CONAPRED) una de cada tres trabajadoras no terminó la primaria, dos de cada diez no cuentan con ninguna protección de salud y siete de cada diez tienen ascendencia indígena y no reciben ninguna prestación social, ni remuneración en blanco, En méxico ser Chacha es ser cuasi esclava y depende del trato del empleador. las difíciles condiciones de 2,2 millones de mujeres que trabajan en los hogares mexicanos, la mayoría con bajos sueldos, sin servicios médicos y en riesgo de ser despedidas en cualquier momento.

Muchas son víctimas de esclavitud laboral, especialmente mujeres indígenas o centroamericanas, y según organizaciones civiles como el Centro de Apoyo y Capacitación de Empleadas de Hogar (CACEH), el acoso sexual y los maltratos físicos son frecuentes.

La mayoría de estos casos quedan impunes pues las víctimas prefieren guardar silencio para conservar su empleo. Pero cuando se presentan denuncias, especialmente por despido injustificado, los empleadores desconocen la relación laboral pues generalmente no existen documentos que la comprueben. En Argentina se le dice despectivamente Camuqui Camuca, por mucama, Otros le dicen «shikse»

Historia

Históricamente el trabajo doméstico ha estado vinculado a la esclavitud y a otras formas de servidumbre. En la actualidad, es un fenómeno mundial que perpetúa las jerarquías basadas en la raza, el origen étnico, la pertenencia a un grupo autóctono, la casta, el género y la nacionalidad. Los trabajadores domésticos, a diferencia de los siervos y de los esclavos, recibían un salario, ya sea en especie (cama, alimentos, ropa), ya sea en metálico (retribución económica) o ambas cosas.

Los trabajadores domésticos carecen, la mayoría de las veces, de bienes con los que emprender una vida independiente. En el caso de los trabajadores domésticos migrantes sus derechos se hallan muy restringidos en su totalidad, al estar sometidos al permiso de trabajo o permiso de residencia y visas.

Se estima que hay unas ochocientas mil mujeres empleadas en los Estados Unidos como trabajadoras domésticas, muchas de las cuales son subestimadas y violadas, mal remuneradas, y cuyo producto laboral resulta difícil de valorar por los economistas.

ANTECEDENTES

Las alejandrinas eran mujeres eslovenas procedentes de Goriška (oeste de Eslovenia) que trabajaron en Egipto como criadas y nodrizas a finales del siglo XIX y principios del XX.

Empleados de hogar en España o Servicio del hogar familiar son denominaciones para referirse a los trabajadores domésticos en España.

El contrato de trabajo doméstico en la Argentina tiene una regulación laboral específica denominado “Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares” que fue aprobado por la ley 26.844 del 2013. Esta ley reemplazó al estatuto especial anterior establecido por el decreto-ley 326/56 y el decreto 7.979/56 que regían desde 1956. En atención a las particulares condiciones en que se ejecuta el trabajo doméstico, se lo ha excluido totalmente de la normativa laboral general del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20744 del año 1974.

Shikse

La realidad del trabajo doméstico en la Argentina muestra que es realizado en forma preponderante por mujeres, en general con bajo nivel educativo, y que hay un gran porcentaje de incumplimiento de la legislación relativa al mismo. ¿Qué significa la palabra Shikse? Dentro de la comunidad judía argentina el término se utiliza para referirse a las empleadas domésticas, habiendo perdido su significado original. El término equivalente para un hombre gentil es shegetz, aunque es menos usado. sinónimos en latinoamérica.

Mucho se habló sobre el apodo «Muqui» que le adjudicaron a Pampita en su época de modelo top. La versión que predominó por años es que es un apodo de sus enemigas de la época como diminutivo de mucama, dado sus orígenes humildes. Todos creían que el apodo se refería al origen humilde de la modelo.

El servicio doméstico en Uruguay, está regulado como actividad laboral.

Al igual que en muchos países latinoamericanos, durante mucho tiempo el trabajo doméstico estuvo considerado una ocupación de segundo orden; para muchos, «empleada» es sinónimo de «trabajadora doméstica», predominaba la visión de que se trataba de alguien que colaboraba con la familia recibiendo a cambio una retribución discrecional por parte del empleador. Incluso es habitual la «empleada con cama», que vive en la casa del empleador, disponible todo el día para tareas domésticas. Con la ley de trabajo doméstico incorporó la limitación de la jornada.

Desde 2005 existen convenios para fijar el salario mínimo de las trabajadoras domésticas; la Ley 18.065, del año 2006, regula las relaciones laborales, salario y días de descanso.

Uruguay fue el primer país que ratificó la Convención Internacional sobre Trabajo Doméstico.

En méxico Quedada o de Planta, Empleada del Hogar que vive con sus empleadores ayudándolos en labores domésticas, Tipo de Contrato: 2, 6 Días Trabajan: Semanalmente o Fines de Semana, Horario de Trabajo: 9 Horas con sus descansos durante el dia., Ejemplo: 8:00 Am a 3:00 Pm /descanso / 5:00 Pm a 7:00 pm, Descanso: ½ Sábado y Domingo ( laboran semanalmente ), Lunes a Viernes ( laboran fines de semana) . Características: Mujeres entre 18 y 45 años ( local o foránea ) Realizan: Aseo General, Lavar Ropa, Planchar Ropa, Cocina, Cuidar Niños, Cuidar Adultos Mayores, Cuidar Mascotas. Necesidades para contratarla: Salario Semanal, Cuarto de Servicio (Habitación) Subsidio Alimentos.

Nueva ley chilena: empleadas domésticas podrán negarse a usar uniforme en público: http://t.co/1TDuy7QoOb @pabloabiad pic.twitter.com/wep5wVoKCv — Derecho enZapatillas (@dzapatillas) January 7, 2015

#VIDEO: Una mujer prefirió grabar a su empleada doméstica caer del séptimo piso, en lugar de ayudarla😡 https://t.co/aD81zVX3BF #Contra — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 31, 2017

En su más reciente película, Cuarón explora el México de los 70 a partir de la historia de Cleo (Yalitzia Aparicio), una empleada doméstica que trabaja con una familia residente en la Colonia Roma. Aquí la crítica de @Rodrigo_Garay 👉https://t.co/JdEK8BhiwY pic.twitter.com/DIDSGe114U — Zoom F.7 (@ZoomF7) December 15, 2018

La historia de una empleada doméstica y el éxito de la actriz principal de la película «Roma» reabren en México el debate sobre el racismo, la diversidad y la tolerancia. (cp). https://t.co/CgiTX6nFKy — DW Español (@dw_espanol) February 20, 2019

