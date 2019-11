¿Qué son las estaciones del año?

Compartí :-) .







Las estaciones del año son períodos en los que las condiciones climáticas imperantes se mantienen, en una determinada región, dentro de un cierto rango. Estos periodos son normalmente cuatro y duran aproximadamente tres meses y se denominan: primavera, verano, otoño e invierno. Las estaciones se deben a la inclinación del eje de giro de la Tierra respecto al plano de su órbita respecto al sol, que hace que algunas regiones reciban distinta cantidad de luz solar según la época del año, debido a la duración del día y con distinta intensidad según la inclinación del sol sobre el horizonte (ya que la luz solar debe atravesar la atmósfera con mayor o menor inclinación según la estación de que se trate, es decir, según la mayor o menor más o menos).

En las regiones ecuatoriales de la Tierra (donde pasa el paralelo 0°) las estaciones son sólo dos: la estación seca y la estación lluviosa; ya que en ellas varía drásticamente el régimen de lluvias, pero no varía mucho la temperatura. A partir del paralelo 7° se observan los cambios estacionales aunque mucho más desde el punto de vista de las lluvias que desde el de las temperaturas.

Así pues, dependiendo de la latitud y de la altura, los cambios meteorológicos a lo largo del año pueden ser mínimos, como en la zona ecuatorial, o máximos, como en las zonas de latitudes medias (incluyendo las zonas subtropicales), donde se presentan nítidamente las cuatro estaciones, que son primavera, verano, otoño e invierno y que afectan a los seres vivos. En general, aunque se habla de cuatro estaciones, hay zonas de la Tierra donde sólo existen dos, la húmeda y la seca (zonas monzónicas, zonas intertropicales de sabana, etc.).

¿POR QUÉ EXISTEN LAS ESTACIONES EN NUESTRO PLANETA?

La causa es la inclinación del eje de rotación terrestre con respecto a la órbita que realiza la Tierra alrededor del Sol, es decir, la Eclíptica. En la Tierra, Marte, Saturno y Neptuno el eje está inclinado lo suficiente como para dar lugar a las cuatro estaciones que conocemos. Urano tiene el eje de rotación casi horizontal, por lo que en los polos se experimentan cambios radicales en las estaciones: son 42 años de invierno (y de noche) y 42 años de verano (y de día).

Inclinación eje de planetas

La inclinación del eje de rotación terrestre con respecto a la Eclíptica es de aproximadamente 66°30´ y esto provoca que los rayos del Sol incidan en la superficie de diferente forma.

Las estaciones se dan de manera opuesta a ambos lados del Ecuador. Ya que los rayos del Sol iluminan a la Tierra de distinta forma a medida que esta lo órbita.

La cantidad de energía solar recibida por la superficie de la Tierra difiere en diferentes estaciones. Y esto ocurre porque:

1. En los días de invierno el Sol permanece menos tiempo sobre el horizonte que en los días de verano.

2. En los días de invierno los rayos de Sol inciden más paralelos al horizonte que en los días de verano entonces…

● la radiación se reparte en una superficie mayor

● la radiación debe atravesar una capa de atmósfera más gruesa para alcanzar la superficie.

Todo esto genera que la temperatura superficial que experimenta el hemisferio sea mayor en verano que en invierno.

¿QUÉ SON LOS EQUINOCCIOS Y SOLSTICIOS?

Son momentos particulares del año, es decir, puntos particulares de la órbita terrestre alrededor del Sol, que determinan el comienzo de las estaciones.

Ecliptica

Visto desde la Tierra, los equinoccios ocurren cuando el Sol atraviesa el Ecuador Celeste (esa línea imaginaria en el cielo que se encuentra encima del ecuador y es perpendicular al eje de rotación). De esta forma los rayos solares inciden de manera perpendicular al eje de rotación.

ecuador

El inicio de la primavera en el hemisferio Sur es el momento en el que el Sol cruza el Ecuador Celeste desde el hemisferio Norte hacia el Sur. Ese día es el equinoccio de Septiembre, que a su vez, da inicio al otoño en el hemisferio Norte.Cuando el Sol atraviesa el ecuador Celeste desde el hemisferio Sur al Norte tenemos el equinoccio de marzo o también llamado Equinoccio Vernal (marcando el inicio del otoño en el hemisferio Sur y de la primavera en el Hemisferio Norte). Cuando los rayos solares inciden con la máxima inclinación respecto del eje de rotación se

denominan solsticios (que marcan el inicio del verano e invierno) según la fecha y el hemisferio que corresponda.

Entonces…

¿CUÁNDO EMPIEZA LA PRIMAVERA Y POR QUÉ NO NECESARIAMENTE COINCIDE CON EL DÍA DEL CALENDARIO CIVIL?

Aunque la llegada de la primavera se celebre el mismo día año tras año, el instante exacto en el que ocurre un cambio de estación no lo determina un día particular del calendario. La fecha varía debido a que el tiempo que tarda la Tierra en orbitar al Sol no son 365 días exactos, sino 365 días y 6 horas. Es por eso que la llegada de la primavera no coincide con su celebración, el 21 de septiembre.

En 2019 el lunes 23 de septiembre a las 16:50 hr. tendrá lugar el equinoccio de septiembre, marcando el paso del invierno a la primavera en el Hemisferio Sur.

¿QUÉ PARTICULARIDADES OCURREN DURANTE LOS EQUINOCCIOS?

En estos momentos particulares del año, el Sol sale exactamente por el punto cardinal Este y se pone exactamente por el Oeste. El resto del año, la salida y la puesta del Sol se encuentran un poco desplazadas respecto a los puntos cardinales. Además el día y la noche en estos días tienen la misma duración.

Y si contamos con la suerte de estar en el Ecuador, vamos a notar que exactamente al mediodía el Sol se encuentra justo encima de nuestras cabezas, en el Cenit. Eso hace que los objetos no proyecten sombras en el suelo.