¿Qué son las retenciones agropecuarias en Argentina?

Compartí :-) .







Las retenciones agropecuarias, son un impuesto que recauda el Estado nacional sin coparticiparlo con las provincias, sobre las exportaciones del campo. Recordemos que el sector empresario de la producción agro-ganadera en la Argentina (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina), tomaron medidas de acción directa contra la Resolución nº 125/2008 del Ministro de Economía Martín Lousteau, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que establecía un sistema móvil para las retenciones impositivas a la soja, el trigo y el maíz, para cubrir el deficit fiscal. Hoy en la actual administración, vuelve a comprender que la fiesta de la Argentina no la debe pagar el sector empresario de la producción agro-ganadera, si no las clases medias y sectores más humildes, por medio de la ortodoxa medida de subir servicios e impuestos a todos, todo es de manual más parches más reglamentaciones y regalos.

En ausencia del recurso fiscal, y manteniendo el tipo de cambio del peso con cualquier divisa, todo aumento de la cotización de los bienes que la Argentina exporta, se trasladaría directamente a los valores de lista para el consumidor local.

Para evitar el efecto, suba, sobre la canasta básica familiar, el Estado, a través del Ministerio de Economía, apela a las retenciones. La otra alternativa es que paguen el impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra Como en Gran Bretaña. El problema central es que el sector campo con las retenciones compran más departamentos en Miami. No confían en la Argentina. El año pasado estos sectores ganaron millones de U$$ y ninguno se quejó.

El vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, ratificó ayer en la Exposición Rural de Palermo que las retenciones a la exportación de granos eliminadas al comienzo de la gestión de Cambiemos, “se fueron para no volver”. Lopetegui buscó trannquilizar a las 1000 Empresas ruralistas, luego de que el FMI recomendó frenar la rebaja mensual de retenciones a las exportaciones de soja. “Lo que dijo el presidente Macri lo compartimos. Es difícil entender como uno de los problemas del país como es el déficit de cuenta corriente, lo podríamos resolver gravando las exportaciones, ésa es nuestra opinión y la vamos a seguir manteniendo”, “En algún momento comenzará a bajar la tasa de interés que es lo que más les importa a los productores para poder dedicar su energía y su capital a producir y a emplear más gente”.

Por que: Solo se trata de dinero.

Argentina es la tercera productora mundial de soja en granos, y la cuarta de harinas, por detrás de China, Estados Unidos y Brasil, con una participación del 13 por ciento.

Pero lidera cómodamente el ranking de exportación de este subproducto, al concentrar el 43 por ciento del comercio global, y superar así el 25 por ciento de share de Brasil y el 18 por ciento de Estados Unidos. La producción Argentina oscila entre 30 millones y 33 millones de toneladas, contra un consumo interno de apenas cuatro millones. Todo ese excedente de las harinas se utilizan para alimentar a los animales en por ejemplo China.

El rol de las harinas y pellets de soja, como se mencionó, es clave para sostener las exportaciones y el producto interno bruto (PIB) argentino. Que las empresas no quieran pagar es puro capricho de millonarios y contadores enloquecidos por el dinero, un político es una baratija en este contexto, con solo pensar en el caso Lava Jato en Brasil, entre otros delitos.

Seamos concretos con información confiable y de una fuente totalmente institucional. La molienda de trigo del primer cuatrimestre es la más alta de los últimos cinco años. Según informó la Bolsa de Comercio de Rosario.

Según explicó la entidad rosarina en un informe, se trata de un dato importante para una industria que genera un enorme impacto multiplicador en la economía argentina y en los niveles de empleo. Según datos de la FAIM (Federación Argentina de la Industria Molinera), este complejo industrial cuenta con más de 170 empresas en cerca de 200 plantas distribuidas en todo el país, con una capacidad de molienda de trigo de 13,5 millones de toneladas anuales.

La molienda de trigo pan en el año 2017 fue de 5,9 millones de toneladas y la producción de harina de trigo ascendió a 4,4 millones de toneladas, mayormente destinada al mercado interno, precisamente 3,7 millones de toneladas. Las exportaciones de harina de trigo el año pasado ascendieron a 748 mil toneladas.

Piden pan no le dan

Según describe la Bolsa rosarina, la mayor parte de ese procesamiento tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires con 900.000 toneladas, casi la mitad del total procesado a nivel país. Le sigue, en orden de importancia, la provincia de Córdoba donde se molieron más de 400.000 toneladas, representando un 23% del total. La provincia de Santa Fe, en tanto, ocupa el tercer lugar con cerca de 275.000 toneladas y un peso del 15% sobre el total nacional. En Entre Ríos se procesaron cerca de 68.000 toneladas (un 4% del volumen procesado en Argentina) y finalmente en CABA y el Gran Buenos Aires se procesaron entre enero y abril algo menos de 20.000 toneladas, o un 1% del volumen nacional. El resto de las provincias, con una participación del 9%, suman otras 173.000 toneladas de trigo molidas en el primer cuatrimestre del año.

Propuesta para solucionar el problema Argentino

Con retenciones al 25% neto, sobre las exportaciones se solucionaría en dos semanas la pobreza en la Argentina muy en especial en los niños Argentinos. Las cifras muestran una dura realidad con datos que son preocupantes: 63,7% de los chicos del gran Buenos Aires vive en casas sin cloaca o agua potable; el 54,2% es pobre y un 37,7% asiste diariamente a los comedores escolares para alimentarse.

La mayoría de los niños de 0 a 17 años que viven y sufren la pobreza están en villas miseria o asentamientos del Conurbano.

Los datos reveladores y preocupantes surgen de un informe que elaboró el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires del mes de Junio 2018.

La encuesta se hizo en 30 partidos del Conurbano Bonaerense en 1.332 hogares y 1.445 niños de los siguientes distritos: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, General San Martín, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz y Pilar, La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Tres de Febrero, Cañuelas, General Rodríguez, Marcos Paz, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencia Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente. Es decir, que se abarcó el norte, sur y oeste del Conurbano.

La coordinadora del programa de pobreza infantil de la UCA, Ianina Tuñon, dijo que “casi un tercio de la infancia argentina pertenece al Conurbano Bonaerense y se estima que un tercio de la misma experimenta necesidades básicas insatisfechas, es decir que se encuentra en situación de pobreza estructural”.

Tuñon luego agregó: “Esto implica que tiene mayor riesgo de padecer enfermedades porque carece de condiciones mínimas de saneamiento, porque no pueden abrigarse en este crudo invierno, porque tienen problemas para acceder al agua caliente, que carecen de privacidad pero también de espacio para jugar, hacer tareas, invitar amigos, entre otras prácticas esenciales del desarrollo infantil. Sin dudas, en estos aspectos del hábitat se encuentran importantes condicionantes para el ejercicio de otros derechos y desarrollo de capacidades”.

Por otro lado, la encuesta indica que el 45% de los chicos del Conurbano depende de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o de otros planes sociales para subsistir. En tanto que hay un 5,6% de los niños que directamente no recibe protección social.

“Los datos de este trabajo deberían ser una señal de alerta para quienes deciden las políticas públicas destinadas a la infancia y la asignación de recursos efectiva para garantizar que las familias más vulnerables y sus hijos puedan acceder a la alimentación, educación, salud y vivienda”, dijo el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino.

En materia de carencias educativas, los chicos del Conurbano presentan graves problemas. En el informe presentado en exclusiva por Infobae, también se afirma que “si bien el 78,2% de los niños del gran Buenos Aires tiene cobertura de la educación estatal esto no es garantía de mucho. Es que el 26,2% no asiste a clases, en tanto el 46,6% presenta déficit educativo en la secundaria o la primaria”.

Al mismo tiempo, en el 52,7 de los chicos se detectó que no tienen computadora, el 37,3% no conoce idiomas extranjeros, el 52,3% no tiene acceso a internet y el 42,1% no tiene libros infantiles en el hogar o un 43% admitió que jamás le leyeron un cuento en su hogar.

Así, el déficit educativo en la escuela secundaria llega a 4 de cada 10 adolescentes y a la mitad de los más pobres.

FINAL FELIZ

“El préstamo del FMI es más que suficiente”

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, aseguró que el acuerdo que firmaron la Argentina y el Fondo Monetario Internacional ayudará a recuperar la confianza del mercado.

“Respaldamos a la Argentina y, a través del FMI, con el paquete de ayuda. Ayudará a recuperar la confianza”, indicó durante la conferencia de prensa que brindó en el marco de la reunión de los ministros de Economía y titulares de bancos centrales del G20 que se reúne este fin de semana en Buenos Aires.

“Hay oportunidades tremendas aquí. La reformas del gobierno, y la combinación de cómo se manejan esas reformas y el programa del FMI es alentador”, aseguró Mnuchin el Sábado 21 de julio de 2018.

Evidentemenete el FMI y el acuerdo fué un desastre para la Argentina.

La Solución definitiva a los problemas para los Argentinos y la Argentina.

Retenciones del 50% Neto sin IVA a las exportaciones Agrícolas Ganaderas, Minería y Petróleo y que esos ingresos se hagan por ventanilla en la Argentina en el Banco Nación, Banco Ciudad y Banco Provincia en cash.

El problema de la deuda y PBI se solucionaría en dos horas. nunca más habría déficit fiscal y hasta sobraría dinero para darle a todos los Argentinos 1000 dolares por mes para que hagan lo que quieran.

1500 familias vs 40.000.000 de Argentinos. Hasta que esto no se haga los problemas van a seguir.