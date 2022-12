Ránking de los mejores aceites de oliva del mundo.

Por segunda vez consecutiva, la firma mendocina Olivícola Laur está otra vez en el puesto número 1 del ránking de los mejores aceites de oliva del mundo.

La empresa Argentina encabeza la lista de las 100 mejores olivícolas del mundo, de acuerdo con el EVOO (Extra Virgin Olive Oil) World Ranking 2022, es decir el ranking mundial de aceites de oliva extra virgen.

Olivícola Laur está ubicada en Cruz de Piedra, Maipú, a unos 25 kilómetros al sudeste de la capital de Mendoza y durante 2022, participó y fue galardonado en varios concursos internacionales donde obtuvo un total de 134 premios.

El ranking se lleva a cabo hace más de trece años basándose en el sistema del ranking WRW&S (World Ranking Wine & Spirit) creado en el año 1997 por la WAWWJ (World Association of Journalists of Wine and the Spirit).

Olivo: Top 10 del ranking 2022

1) Olivícola Laur – Millán SA (Argentina)

2) Gallo Wordwide- (Portugal)

3) Almazaras de la Subbetica- (España)

4) Nova Vera Gida- (Turquía)

5) Adonis Olive Oil – (Túnez)

6) Mediterre Eroffod SA- (Grecia)

7) Domecico Manca SPA- (Italia)

8) Aceites Oro Bailen Galgon- (España)

9) Hellenic Agriculture – (Grecia)

10) Melissa Kikizas Terra Creta- (Grecia)

“Otra gran alegría que nos da el aceite de oliva mendocino en un momento lleno de campeonatos. Trabajamos mucho para mantener el puesto número uno del mundo que logramos el año pasado. No teníamos muchas esperanzas por el nivel de competencia», expresó Gabriel Guardia, enólogo especializado en aceite de oliva, maestro aceitero y gerente general de Olivícola Laur.

«No éramos favoritos para que se repita la hazaña, pero claramente el trabajo, el esfuerzo, y el producto logrado colocan a Laur en el número uno nuevamente. Estamos felices de reafirmar este logro”, añadió.

La firma Laur fue fundada en 1889 y ha sido desde entonces pionera en la elaboración de aceite de oliva virgen extra.

Pertenece a la familia Millán y produce más de 600 toneladas de botellas de aceite de oliva (cerca de 1 millón de botellas) al año incluyendo sus marcas Clásico Extra Virgen, Blend de Terroir Cruz de Piedra Orgánico, Blend de Terroir Altos Limpios, Blend de Terroir Medrano, Gran Mendoza Premium, Contraviento y Gran Laur.

Sus productos se exportan a China, Japón, Alemania, Canadá, Suiza, Brasil, Panamá, Uruguay, Paraguay, Chile, Costa Rica, la Isla Guadalupe (Caribe) y Estados Unidos.