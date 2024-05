Receta de alfajores de maicena Sin Tacc

RECETA: ALFAJORES DE MAICENA SIN TACC

(Por escuelas MET, para San Ignacio)

Ingredientes:

• Dulce de leche repostero San Ignacio

• 100 gr de manteca a temperatura ambiente

• 100 gr de azúcar

• 1 huevo

• 1 yema

• 100 gr de harina de arroz

• 200 gr de maicena o almidón de maíz

• 1 cucharadita de polvo de hornear

• Esencia de vainilla, c/n

• Ralladura de un 1 limón

• Coco rallado, c/n

Preparación:

1. Batir la manteca junto con el azúcar hasta lograr una crema (en caso de no consumir manteca, se podrá reemplazar por margarina vegetal o aceite de coco).

2. Para cremar la manteca usar batidora eléctrica o batir manualmente hasta que se disuelva totalmente el azúcar.

3. A continuación, agregar el huevo, la yema del huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Integrar.

4. En otro recipiente mezclar la harina de arroz, el polvo para hornear y el almidón de maíz.

5. Mezclar al primer batido los secos y revolver con una espátula o cuchara. Integrar hasta que no queden grumos. Una vez integrada la masa, comenzar a amasar.

6. Una vez que esté la masa lista, pasar a una superficie que esté enharinada y estirar con palo de amasar hasta estirar la masa, deberá tener aproximadamente 3 ml de grosor.

7. Cortar con ayuda de un cortante para darle forma.

8. Colocar en placa de horno sobre papel manteca o papel para horno, dejando un espacio para evitar que se peguen.

9. Cocinar en horno medio (180° C) durante 15 min aproximadamente. Sacar del horno, dejar enfriar.

10. Para el relleno, utilizar dulce de leche SAN IGNACIO repostero. Colocar en una tapa, unir ambas, presionar y colocar en el bordo coco rallado.

¿QUÉ SON LOS ALIMENTOS LIBRES DE GLUTEN?

Tal como marca el Código Alimentario Argentino (CAA), los alimentos libres de gluten son aquellos que no contienen gluten o se les remueve mediante un proceso tecnológico adecuado. Además, contempla la aplicación de buenas prácticas de manufactura que impidan la contaminación cruzada en todo el proceso.

Los establecimientos que deciden elaborar ALG (Alimentos Libre de Gluten) asumen un compromiso colectivo con la salud de la comunidad celíaca. Es por eso que, para mantener este atributo, reciben auditorías anuales.

Además, tal como explican desde San Ignacio, en cada inscripción o renovación de RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios) se deben realizar análisis de gluten siguiendo protocolos establecidos.

2 de mayo 2024.- Cada 5 de mayo se celebra el “Día Internacional del Celíaco”, una fecha pensada especialmente para concientizar sobre esta enfermedad que, en Argentina, padecen más de un millón de personas.

Según datos del Ministerio de Salud, 1 de cada 167 adultos y 1 de cada 79 niños tienen intolerancia permanente al gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC). En la actualidad, el único tratamiento efectivo para la celiaquía es una alimentación libre de gluten que se debe mantener de por vida.

“San Ignacio es una empresa que, desde hace 85 años, se caracteriza por estar presente en la mesa de los argentinos; desde los desayunos, hasta cumpleaños o picadas con amigos. Para nosotros, esta es una gran responsabilidad: nos debemos a nuestros consumidores”, afirma Alejandro Reca, CEO y director de la empresa santafesina.

Por su parte, Juan Patricio Anderson, Gerente Comercial de San Ignacio, destaca: “Atendiendo a esta problemática que atraviesa a toda la sociedad y pensando en los consumidores que requieren tales cuidados, desde San Ignacio asumimos un fuerte compromiso al certificar nuestras plantas y productos como libres de gluten”.