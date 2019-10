Redes sociales y noticias falsas durante el proceso electoral Argentina 2019.

Compartí :-) .







Los argentinos creen que las noticias falsas pueden influir en el resultado de las elecciones.

Buenos Aires, Argentina, 23 de octubre de 2019 . – En el marco de las Elecciones Nacionales en Argentina, Avast, líder global en productos de seguridad digital para consumidores y empresas, encuestó a más de 800 argentinos en dos encuestas* en la fecha comprendida entre el 10 de septiembre al 15 de octubre de 2019, para conocer su opinión sobre la veracidad de la información electoral en línea.

Lo digital está cambiando la forma de ver el mundo, incluso en temas electorales. Al consultar a los argentinos si siguen en las redes sociales a algún partido político el 76% respondió que no. Y al preguntarles sobre los bots y qué rol cumplen en las redes sociales el 55% respondió que no conocen el tema, mientras el 29,6% respondió que lo han escuchado pero no están seguros de qué se trata.

El 41,14% respondió que cree que las noticias o comentarios particulares en las redes sociales sí pueden influir en la opinión personal acerca de un partido o candidato, mientras que el 37% respondió que tal vez influyan.

Sin embargo, al preguntar a los argentinos su percepción sobre la veracidad de las noticias disponibles en redes sociales, solamente el 3.68% cree que son ciertas, mientras que el 85% no está seguro de que así sea.

Mucho se ha hablado de las fake news y de la manipulación de noticias potenciadas por las redes para levantar alertas sobre su funcionamiento sobre el sistema democrático.

Los argentinos parecen estar de acuerdo, ya que en la encuesta se les preguntó si consideran que las noticias falsas podrían influir en los resultados de las elecciones y el 57% asegura que sí, y el 37% cree que es probable. Es más, el 93.5% de los encuestados señaló haber notado noticias falsas en sus redes sociales.

En un mismo contexto, el 51% de los argentinos revelaron no usar sitios de redes sociales, como Twitter y Facebook, como fuentes confiables de noticias electorales, solo el 18.7% de los encuestados cree que se puede confiar en las redes sociales con respecto a las elecciones, mientras que el 30.2% confía solo en algunas de ellas.

Cuando los argentinos leen la cobertura de las elecciones en redes sociales, el 90% buscará fuentes adicionales para corroborar la información, y solo el 10% de los argentinos dan a las noticias que circulan en redes sociales el beneficio de la duda.

“La actual reacción negativa contra las noticias falsas de redes sociales claramente está teniendo un impacto en la actitud de los argentinos hacia lo que leen en línea y dónde. Es alentador que nuestra encuesta señale que los ciudadanos argentinos son cada vez más exigentes sobre dónde consumen noticias electorales y sobre la revisión más rigurosa de la información que ven en línea “, dijo Cristian Gallardo, Gerente Regional para Latinoamérica de Productos de Consumo de Avast.

*Metodología de la encuesta

Más de 800 encuestados de la base de usuarios de Avast en Argentina participaron en las encuestas realizadas entre el 10 de septiembre y el 15 de octubre de 2019. En la primera encuesta sobre redes sociales participaron 500 personas y en la segunda encuesta sobre fake news participaron 367 personas.