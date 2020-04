Compartí :-) .







El secretario de salud de Reino Unido, Matt Hancock, ha anunciado que los ensayos en humanos de una posible vacuna contra el coronavirus desarrollada en la Universidad de Oxford empezarán este jueves.

NEWS: The first human trials for vaccines begin in the UK on Thursday. We’re giving the 2 leading UK vaccine teams at Oxford & Imperial all the support they need to make it happen pic.twitter.com/VGVwqyNpJ2 — Matt Hancock (@MattHancock) April 21, 2020

Durante su conferencia de prensa diaria, el político ha revelado que el Gobierno británico va a financiar al equipo de Oxford con 20 millones de libras esterlinas (unos 24,5 millones de dólares) para sus ensayos clínicos, mientras que otros 22,5 millones de libras esterlinas (unos 27,6 millones de dólares) se destinarán a los investigadores de Imperial College de Londres.







Por su parte, la profesora de vacunación de la Universidad, Sarah Gilbert, comunicó que la inoculación podría estar lista para su uso en septiembre, cuando normalmente el proceso conllevaría unos 18 meses.

«El equipo ha acelerado ese proceso de ensayos, trabajando con el regulador MHRA (Agencia Reguladora de Medicamentos y Atención Médica), quienes han sido brillantes», afirmó Hancock y agregó: «Como resultado, puedo anunciar que la vacuna del proyecto Oxford se probará en personas a partir de este jueves».

El político enfatizó que el Gobierno ahora tiene previsto invertir en la capacidad de fabricación y señaló que si la vacuna de la Universidad de Oxford o del Imperial College funcionaran de manera segura, estarían disponibles para el uso generalizado en el país «tan pronto como sea humanamente posible».

Health Secretary @MattHancock has revealed a vaccine currently being worked on by @UniofOxford will begun human trials on Thursday.

On @BBCBreakfast on Monday Professor Sarah Gilbert from @NDMOxford @JennerInstitute spoke about the trials #covid19 pic.twitter.com/kF0srWDTNU — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) April 21, 2020

Here is our report on work done by @UniofOxford Prof Sarah Gilbert and super team @JennerInstitute from earlier this week https://t.co/ZsnCqlgYYDhttps://t.co/tIkad0tfRk https://t.co/iSakhS74xZ — AnkiitKoomar (@AnkiitKoomar) April 21, 2020