Todo emprendedor lo sabe: reinventarse es, más que un desafío, una imposición para continuar en carrera y hacer crecer el negocio. Y también para superar la rutina y el desánimo que suele asolar el universo empresario.

Quizás haya tantas fórmulas como emprendedores, pero lo cierto es que todos eligen una actitud alerta y de observación tanto interior como exterior. Para Angie Bradley, socia de Olivia D (www.oliviad.com.ar), tienda que se especializa en la venta online de muebles y objetos de decoración en los que se prioriza diseño, calidad y singularidad, los recursos para reinventarse se encuentran un 50% afuera (mercado local e internacional), y un 50% puertas adentro. “Mirar el entorno es clave para no quedar desactualizado. Y por otra parte, como nos aburre hacer siempre lo mismo, tenemos un motor interno que nos lleva a buscar siempre oportunidades de mejora. Dar siempre más, incluso más de lo que esperan nuestros clientes”, sostiene.

Cada emprendedor tiene sus tácticas para reinventar el negocio. Para Eliana Curzi, responsable de Marketing de Holistic Mobility Services (www.holisticrelocation.com), la compañía que ofrece soluciones corporativas de movilidad, las fuentes de inspiración se encuentran en “foros en el exterior, en particular Estados Unidos y Europa. También entre empresas de la misma industria, realizando un relevamiento interno entre los empleados que conocen las necesidades de los expatriados, y a través de reuniones con clientes de manera periódica”.

El movimiento permanente es la clave. Para María Martha Pizzi, de la firma Con Sabor a Hogar (www.consaborahogar.com.ar), la respuesta está entre los clientes, a los que testea en forma permanente. “En el servicio, uno responde a necesidades y da soluciones. La web es una usina de ideas y me gusta darle al emprendimiento nuestro sello, más allá de saber de tendencias, colores y más”.

También Ricardo Katz, Presidente la firma de soluciones de seguridad Prioridad 1 (www.prioridad1.com), encuentra las herramientas en un combo formado por las necesidades de los clientes y las “propuestas de los empleados inquietos. El tema es estar enfocado y no dejar pasar esas ideas, aún las más arriesgadas. En esto reside el foco del CEO que tiene que poder escuchar, estar conectado con el cliente, con el negocio, combinar prestaciones que pueden potenciarse”, dice Katz.

El desafío de un líder, coincide Fernando Shalom, director de Manantial Grupo Humano (www.manantialghumano.com.ar), institución dedicada al cuidado de adultos mayores, es buscar dentro de uno mismo esa motivación. Pero también su tarea es “encontrar lo mejor de cada uno de sus empleados, su mayor potencial y el estímulo que lo motiva”.

Otro emprendedor que recomienda “no quedarse dormido” es Pedro Gomaris, socio de la tienda de diseño Cruz Naranja (www.cruznaranja.com). “La realidad cambiante de nuestro país impulsa a que vivamos reinventando el negocio. Algo que parece negativo es una fuente de motivación para estar en permanente cambio y termina convirtiéndose en positivo. No tomar al entorno como un problema si no como una fuente de oportunidades, es estresante pero te mantiene en movimiento”.

El impulso emprendedor proviene de infinitos lugares. En el caso de El Aura Lodge (www.elaurapatagonia.com),, emplazado dentro del Parque Nacional Los Alerces, viene de la naturaleza misma. “Lago Verde es un pequeño paraíso, probablemente uno de los paisajes más maravillosos de nuestro país. El deseo de que más personas puedan disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer este lugar es el principal motor de renovación para el negocio”, afirma María Orsi, responsable de marketing del emprendimiento.

Y para un emprendimiento vinculado a la moda como el de Cecilia Pont (www.ceciliapont.com.ar), las musas están en “la creatividad, la renovación. Tener piezas nuevas o por lo menos, brindar la sensación de renovación a nuestras clientas, es vital”. En definitiva, estar al tanto de las tendencias mundiales pero siendo fiel a la impronta personal.

En la Argentina nuestra de cada día, el entorno no siempre es el más fértil para los negocios. Sin embargo, quien piensa una empresa a mediano y largo plazo, pone la mirada en el horizonte.

¿Tirar la toalla? Nunca. En El Aura, ubicado en un escenario que ha sufrido sucesivos golpes al turismo -ceniza volcánica, florecimiento de la caña colihue, incendios, crisis económicas- dan testimonio: “Es preferible remar en contra de la corriente el tiempo que sea necesario, antes que rendirnos y pasar a hacer algo que quizás no nos apasiona tanto. El Aura es parte de nuestra vida y el compromiso va más allá de las bonanzas o malarias económicas”, dice Orsi.

Para seguir adelante siempre se debe mantener el contacto con el equipo, con los clientes, los equipos de venta y de atención al cliente, con técnicos y con empresarios de otras compañías con los que compartir experiencias, hacer compras conjuntas y diseñar estrategias, agrega Katz, Presidente Prioridad 1

En períodos de poca acción –léase caída de ventas y de servicios- las fórmulas para surfear la crisis varían. Cecilia Pont revela que su estrategia es no tener una única línea de trabajo y apelar a su principal know how, el trabajo de la resina. “Si un año viene planchado con algunas colecciones, cambiamos colores y tipologías; trabajamos fuerte con marcas en las que estamos como proveedores, reforzamos canales de venta en el exterior, profundizamos las líneas de decoración. Lo importante es nunca poner todos los recursos en un solo lugar”, dice.

Las etapas de menor actividad son al mismo tiempo un excelente momento para innovar, armar nuevos negocios que potencien los ya existentes, buscar nuevos productos y ser creativo para compensar con el crecimiento de otras áreas, aseguran en Cruz Naranja.

Pero también hay que saber esperar, “entender que todo es pasajero y estar preparados y capacitados para cuando se vuelva a crecer”, recomienda Curzi, desde Holistic Mobility Services.

En definitiva, coinciden en Manantial Grupo Humano, se trata de salir adelante siendo positivo y mirando para adelante. “Siempre que hay crisis uno tiene posibilidad de cambiar algo. Y para esto hay que tener sinergia con toda la gente”

Estrategias

Mantenerse competitivo es el gran desafío en un mundo siempre cambiante. Por caso, cuando la inflación manda, desde Cruz Naranja aseguran buscar la manera de mantener los precios o aumentarlos en el menor grado posible. “Preferimos disminuir el margen y no sobrestimar la inflación”, sostiene Gomaris.

Ojos abiertos y curiosidad a flor de piel forman parte de la estrategia de Almacén Libre. Esto implica leer, visitar ferias, viajar, conversar con públicos de todos los sectores sociales y edades, capacitación tanto por la vía formal como informal y reuniones permanentes con colegas e incluso con competidores.

Hay que estar informado, siempre. “Estar actualizado de los servicios que prestamos, analizar a la competencia, saber dónde posicionarnos, hacer siempre actividades proactivas que nos muestran como la mejor alternativa a la hora de elegir servicios de mobility”, dice Curzi de Holistic Mobility Services.

Para Katz, titular de Prioridad 1, continuar siendo competitivo implica marcar la diferencia. “Para ello hay que entender la necesidad del cliente, ver qué ofrece la competencia y a partir de ahí diferenciarse. Tener muy claro la fortaleza de nuestro producto o servicio para poder transmitirlo lo más claro y sintéticamente posible”.

Mantener las propuestas interesantes, de solución, y ser prácticos en ello es la estrategia competitiva de Con Sabor a Hogar. Mientras, el El Aura Lodge, es primordial el feedback con los visitantes: escuchar sus necesidades, propuestas y sugerencias sirve para mejorar instalaciones, servicios y excursiones.

Manejar el estrés

Liderar las propias emociones y manejar el estrés es posible, a través de un conjunto de técnicas destinadas a construir y potenciar la efectividad de varios neurocircuitos, entre ellos, los vinculados a la relajación, la empatía, la creatividad, el placer y el bienestar, sostiene Néstor Braidot, Doctor en Ciencias, Máster en Psicobiología del Comportamiento y en Neurociencias Cognitivas.

Por ejemplo, la resignificación reduce la intensidad de las experiencias negativas mientras que los pensamientos relacionados con la felicidad, el éxito y la alegría activan, refuerzan y establecen nuevos circuitos neuronales.

Aprender a emplazarlos en la mente en forma sistemática es un gran punto de partida para el automonitoreo emocional. “Lo único que se necesita es ´voluntad´ para focalizarse y concentrarse en los cambios a realizar. Posteriormente, el cerebro se encargará de solidificar los resultados”, asegura Braidot.

Las técnicas son variadas, desde ejercicios de respiración relajante y antiestrés hasta la meditación trascendental. También es posible monitorear el estrés utilizando un equipo de biofeedback y un entrenador que guíe el proceso.

“Las técnicas de autorregulación emocional no sólo contribuyen al automonitoreo del estrés y mejora del estado de ánimo y la actitud, también modifican neurocircuitos que, a priori, parecen muy resistentes (como el mal humor o la negatividad que caracteriza a algunas personas)”, agrega Braidot.

Lo que se busca en definitiva es activar las estructuras cerebrales que se ocupan de inhibir o modular estados emocionales que son comandados por otras. Así, “el entrenamiento adecuado ofrece más herramientas para afrontar tanto los momentos desafiantes como las pequeñas cosas de la vida cotidiana”, remarca el especialista.

Consejos para no renunciar

Antes de bajar los brazos, los emprendedores consultados para esta nota sugieren una batería de tips recogidos a partir de la propia experiencia: hacer un retiro para concentrarse en la situación y tomar nuevos aires, realizar el análisis más frío posible con un buen diagnóstico de situación, imaginar los escenarios alternativos y ver con qué recursos se cuenta, rodearse de gente de confianza y aprender a delegar en ella, animarse al cambio, redoblar esfuerzos, aprender de los jóvenes, ser libre en las decisiones, ver cada situación como una oportunidad.

“Estamos en un año de meseta y con algo de caída. Se sale siendo positivo y mirando para adelante. Estas crisis ayudan a agudizar la creatividad, es una oportunidad”, evalúa Shalom, de Manantial Grupo Humano.

En tanto, Eliana Curzi, de Holistic Mobility Services sintetiza unos de los sentimientos más frecuentes en el mundo emprendedor: “En el camino hay muchos problemas pero que a la larga, si uno hace lo que siente y le gusta, las satisfacciones van a ser mayores que los problemas”.