Requisitos para argentinos y extranjeros ingresando a la Argentina a Ezeiza de Europa, Brasil, EEUU, Perú, Chile, Paraguay, Bolivia, Colombia.

La constancia de PCR se presenta al momento del arribo en el aeropuerto. La información oficial es precaria pobre y lamentamos que sea así. Tanto migraciones como Aerolineas Argentina al día 4 de Enero del 2021 tienen las webs desactualizadas. Aquí recopilamos la información más útil para los vijantes.









Call Center ARGENTINA 0810-222-86527. Recuerde que es un teléfono público y atienden cuando tienen ganas.

WhatsApp: +54 9 11 4940 4798, no está chequeado pero debe ser un bot, nada confiable.

Sucursales en Argentina y en el mundo: http://www.aerolineas.com/oficinas , es la web oficial de la Aeroliíneas Argentina, no es confiable y no está actualizada.

Turistas provenientes de países limítrofes que sean nacionales o extranjeros residentes en los mismos, y cuyo destino sea el Área Metropolitana de Buenos Aires:

Queda suspendida la autorización de su ingreso.

Extranjeros ingresando a Argentina que sean parientes directos de ciudadanos argentinos y que no requieran visado:

Se habilita el ingreso al territorio nacional de los extranjeros no residentes que sean parientes directos de ciudadanos argentinos (padres, hijos, cónyuges o convivientes), y que ingresen transitoriamente a nuestro país por razones de necesidad, y no requieran visado. Los mismos deberán:

• Completar la DDJJ http://ddjj.migraciones.gob.ar/app/ dentro de las 48hs previas al viaje y presentar al momento del check in, el comprobante que recibió en su mail al finalizar la declaración y

• Deberán contar con constancia de PCR con resultado negativo -con un máximo de SETENTA Y DOS (72) horas previas al embarque e incluir dicha constancia a la Declaración Jurada Electrónica y

• Realizar cuarentena obligatoria de 10 días desde que le fuera efectuada la prueba de PCR negativa y

• Contar con un seguro de asistencia médica que comprenda prestaciones de internación y aislamiento por COVID-19 y no tenga exclusiones o limitaciones durante toda la estadía y

• Acreditar ante la aerolínea: certificado de nacimiento, matrimonio o de convivencia debidamente legalizado y/o apostillado (*) que compruebe el vínculo directo con un ciudadano argentino, copia del DNI argentino del familiar a quien visita y reserva de pasajes

(*) En USA los documentos se deberán ser apostillados.

• Presentar al momento del ingreso al territorio nacional y ante el inspector migratorio, nota de solicitud donde se explique brevemente la necesidad de la visita, fechas de partida y regreso, lugar donde se hospedará el extranjero y toda otra información relevante que le sea requerida.

Cualquier duda por favor contáctese con el consulado argentino.

Menores de 6 años queden eximidos de presentar PCR

Pasajeros egresando de Argentina

Por disposición 3025/2020 de la Dirección Nacional de Migraciones todo pasajero que ingrese o egrese desde/hacia Argentina, deberá cumplir con los siguientes requisitos, dentro de las 48 hs previas al viaje:

• Completar de forma electrónica una declaración jurada ingresando al siguiente link http://ddjj.migraciones.gob.ar/app/

• Presentar al momento del Check in, el comprobante que recibió en su mail al finalizar la declaración.

Europa

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PASAJEROS VIAJANDO A ESPAÑA

(*) Vuelos exclusivos para: Españoles o Residentes en España y Europeos nacionales de Países Schengen.

Pasajeros de otras nacionalidades podrán embarcar sólo si:

Demuestran una conexión aérea hacia su lugar de residencia dentro de las 24 horas de arribado el vuelo a Madrid.

Cumplen con la documentación necesaria requerida por el país de destino (Consultar dichos requerimiento con los consulados correspondientes)

Todos los pasajeros que vayan a permanecer en España deberán:

– A partir del 23 de noviembre de 2020: Presentar una Prueba Diagnóstica de Infección Activa (en adelante PDIA) para SARS-CoV-2 con resultado negativo, realizada dentro de las 72hs previas a la llegada a España. La PDIA para SARS-CoV-2 admitida es la PCR (RT-PCR de COVID-19) o TMA. No se admitirán otras pruebas diagnósticas tales como test rápidos de anticuerpos, pruebas rápidas de detección de antígeno o serologías de alto rendimiento (ELISA, CLIA, ECLIA). Se admiten las pruebas en español, inglés, francés o alemán. Los niños menores de 6 años, no tienen la obligación de realizar la prueba.

– Ingresar al sitio web de Spain Travel Health https://www.spth.gob.es 48 horas antes de la partida del vuelo y completar la información requerida por las autoridades sanitarias. Una vez ingresados los datos individuales recibirá un email en su cuenta de correo, con un código de seguridad y un enlace para poder rellenar el formulario asociado a su viaje y obtener su código QR, el cual deberá presentar en su teléfono celular o impreso a su llegada a España. Importante: Deberá conocer su número de asiento en la aeronave para poder completar el formulario. Si aún no cuenta con asiento asignado contacte con Aerolíneas Argentinas a través de WhatsApp al +5491149404798

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PASAJEROS VIAJANDO A MIAMI:

Podrá ingresar a la ciudad de Miami todo pasajero que posea la documentación habitual requerida por Estados Unidos (Ej: VISA y ticket de regreso)

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PASAJEROS VIAJANDO A BRASIL: Podrán ingresar a Brasil: Hasta el 29 de diciembre: todo pasajero que posea la documentación habitual requerida por dicho país. Desde el 30 de diciembre: todo pasajero que posea la documentación habitual requerida por dicho país y presente al momento del embarque: · Constancia de examen RT-PCR, realizada en las últimas 72 horas antes del embarque, con resultado negativo para el SARS-CoV-2. El documento puede presentarse en idioma portugués, español o inglés. Los niños menores de 12 años que viajen acompañados quedan exentos de presentar el resultado del examen RT-PCR.

· Constancia, de haber completado, dentro de las 72hs anteriores a su ingreso a Brasil, la Declaración de Salud del Viajero (DSV) https://formulario.anvisa.gov.br/ Dicha constancia la recibirá en el correo electrónico que haya ingresado en el formulario una vez completado el mismo. Perú INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PASAJEROS VIAJANDO A PERÚ: Todo viajero que requiere entrar a Perú, antes de la salida del lugar de origen de viaje, debera:

• Registrar el formulario en linea «Declaración jurada electronica de salud del viajero compromiso de comunicar a la autoridad de salud», mediante el enlace de acceso en la pagina web de la Superintendencia Nacional de Migraciones (http://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/), eligiendo el tipo de viaje dentro de las 72 horas previas a este. Esta información es compartida bajo confidencialidad con las instancias correspondientes de la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Ministerio de Salud. El formulario antes citado debe ser llenado en forma individual.

• Contar con resultado de prueba RT-PCR en tiempo real negativa, con hasta 72 de horas de antiguedad, prueba antigénica (negativo) o certificado médico de alta epidemiológica antes de abordar el avión. Adjuntar resultado de laboratorio (formato PDF o imagen) en el formulario. Para el caso de niños (menores de 12 años), solo requieren contar con un certificado médico de buena salud.

• Portar en todo momento una mascarilla quirúrgica descartable, escudo facial o lentes protectores, mantener la higiene de manos en forma permanente y guardar la distancia física necesaria en todo momento.

• Realizar una cuarentena obligatoria por un periodo de catorce (14) días calendario, contados desde el arribo al territorio nacional, para todos los peruanos, extranjeros residentes en el Perú y extranjeros visitantes, que ingresen al territorio nacional por vía de transporte internacional, independientemente del país de procedencia. Chile Chilenos o residentes permanentes para su ingreso a Chile deberán: • completar el formulario “Declaración Jurada de Viajeros” de forma electrónica hasta 48 horas antes del embarque. Disponible en www.c19.cl

• cumplir en su destino final con la medida de cuarentena por 10 días o hasta que abandone el país, en caso que su permanencia fuere menor a 10 días. . La medida de cuarentena podrá finalizar antes de cumplir los referidos 10 días si se cuenta con un resultado negativo de un Test PCR para SARS-CoV-2, cuya toma de muestra se realice pasadas 144 horas desde el ingreso al país

• Situación excepcional Reino Unido: todas las personas que ingresen al país, y que hayan estado en el Reino Unido durante los últimos 14 días, deberán cumplir con la medida de cuarentena por 14 días Extranjeros no residentes para su ingreso a Chile deberán: • completar el formulario “Declaración Jurada de Viajeros” de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. Está disponible en www.c19.cl.

• presentar a la aerolínea antes del embarque (y adjuntar a la Declaración Jurada de Viajeros):

-un resultado negativo de un test PCR para SARS-CoV-2. Este resultado negativo del test no podrá tener una antigüedad mayor a 72 horas desde la toma de muestra hasta la hora de salida del último vuelo con destino final Chile

-un seguro de salud que cubra las prestaciones asociadas a Covid-19 durante su estadía completa en el país con una cobertura mínima de USD 30.000

• cumplir en su destino final con la medida de cuarentena por 10 días o hasta que abandone el país, en caso que su permanencia fuere menor a 10 días. . La medida de cuarentena podrá finalizar antes de cumplir los referidos 10 días si se cuenta con un resultado negativo de un Test PCR para SARS-CoV-2, cuya toma de muestra se realice pasadas 144 horas desde el ingreso al país

• Situación excepcional Reino Unido: todas las personas que ingresen al país, y que hayan estado en el Reino Unido durante los últimos 14 días, deberán cumplir con la medida de cuarentena por 14 días Paraguay INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PASAJEROS VIAJANDO A PARAGUAY: Por disposición de las autoridades sanitarias de la República del Paraguay, se debe tener en cuenta las siguientes condiciones establecidas para el ingreso al país: – Completar, con 24hs de anticipación a la salida del vuelo, la Ficha de Salud del Viajero ingresando a http://www.vigisalud.gov.py/webdgvs/views/paginas/vista_viajeros_nor.html – Los extranjeros no residentes/turistas deberán presentar seguro médico internacional con cobertura de salud completa que incluya atención en casos de COVID-19. Quedan exceptuados los ciudadanos residentes en países del Mercosur o hijos extranjeros, de hasta 18 años cumplidos, de padreo madre de nacionalidad paraguaya.

– Todas las personas que ingresen al país deberán presentar un test (técnicas de detección de ARN: RT-PCR /LAMP/NAAT) negativo, realizado 72hs antes del embarque Quedan exceptuadas de presentar test negativo aquellas que acrediten haber tenido la enfermedad COVID-19 desde los 14 días y hasta los 90 días previos de ingreso al país, solo deberán acreditar resultados de laboratorio (técnicas de detección de ARN: RT-PCR /LAMP/NAAT) y los menores de 10 años cumplidos. No se aceptaran pruebas de antígenos o anticuerpos. -Excepcionalmente nacionales (paraguayos) o extranjeros residentes o pasajeros viajando por razones humanitarias, núcleos familiares con un integrante de nacionalidad paraguaya , diplomáticos acreditaos y sus familiares, que no hayan realizado el test, podrán embarcar igualmente, pero deben realizar el test en las primeras 24hs desde su arribo. – Llevar consigo una mascarilla/tapaboca extra, visto que todos los pasajeros al desembarcar en Asunción deberán desechar la utilizada en el vuelo e ingresar a la terminal con una nueva. -Queda restringida la entrada a extranjeros no residentes procedentes del Reino Unido. Nacionales y extranjeros residentes provenientes del mismo lugar, deberán contactar por requisitos y condiciones de entrada al Ministerio de Salud ( MSPBS), Consejo de Defensa Nacional ( CODENA) o el Consulado de Paraguay. Bolivia INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PASAJEROS VIAJANDO A BOLIVIA: Las personas nacionales o extranjeras, deberán cumplir con los protocolos de ingreso establecidos y presentar en los puntos de control migratorio, además de los requisitos formales de ingreso, el certificado de la prueba de análisis RT – PCR para COVID-19 con resultado negativo, con una vigencia de: · Tres (3) días para ciudadanos provenientes de Argentina y países limítrofes · Siete (7) días para ciudadanos provenientes de países de Sudamérica, Centro América y el Caribe · Diez (10) días para ciudadanos provenientes de países de Norte América, Asia y Oceanía siete (7) días a la fecha programada de ingreso. -A partir del 25 de diciembre de 2020 y hasta el 8 de enero de 2021 (pudiéndose extender) queda restringida la entrada a pasajeros con vuelos procedentes de Europa ya sean directos o en conexión. Completar este formulario Colombia INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PASAJEROS VIAJANDO A COLOMBIA: – Pre-registro migratorio llamado Check Mig, que se encuentra en la página web www.migracioncolombia.gov.co. El proceso se puede realizar entre 24 hs y hasta 1 h antes de la salida del vuelo – Uso de tapabocas obligatorio – Todos los pasajeros deben descargar la aplicación CoronApp-Colombia y diligenciar la información antes del ingreso al Aeropuerto. INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PASAJEROS VIAJANDO A REPÚBLICA DOMINICANA: Todos los pasajeros de cualquier nacionalidad deberán completar un formulario de ingreso al país. Desde el 29 de noviembre hasta el 1 de enero de 2021, se permitirán las dos formas de llenado de información: la actual a través de formularios físicos, y la nueva forma a través del formulario digital. A partir de enero de 2021 será obligatorio y exclusivo el llenado digital de este formulario. El mismo deberá ser completado por los pasajeros previo al paso por migración. Se accede a través del siguiente enlace: https://eticket.migracion.gob.do/ En el link a continuación, encontrarán una sección de ayuda con preguntas frecuentes: https://viajerodigital.mitur.gob.do/ Vuelos internacionales Los vuelos internacionales y regionales parten desde la Terminal A del aeropuerto de Ezeiza. Horario de presentación: 5 horas antes de la partida. Los arribos son en esa misma terminal. Debido a las constantes actualizaciones en las restricciones de ingreso estipuladas por cada país, le recomendamos que antes de viajar verifique aquí y con la Embajada o Consulado correspondiente la documentación necesaria. Le recordamos que contar con dicha documentación es requisito necesario e indispensable para embarcar en nuestros vuelos. • Utilizar tapaboca en todas las etapas del vuelo. Pasajeros Ingresando a Argentina Conforme a la Decisión Administrativa 2252/2020 se informa a continuación los nuevos requisitos exigidos para ingresar al país a partir del día 25 de diciembre de 2020 y hasta 8 de enero de 2021 inclusive. Argentinos y/o residentes en Argentina: • Completar la DDJJ http://ddjj.migraciones.gob.ar/app/ dentro de las 48hs previas al viaje y presentar al momento del check in, el comprobante que recibió en su mail al finalizar la declaración y • Presentar constancia de PCR con resultado negativo realizado con un máximo de SETENTA Y DOS (72) horas previas al embarque. Salvo:

– Aquellas personas que hayan presentado COVID-19, en los 90 días previos al ingreso al país, confirmada por laboratorio, no necesitarán presentar la prueba PCR negativa, para su ingreso. A dicho efecto, deberán acreditar los resultados de las pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2 y agregar el alta médica luego de haber pasado más de diez días del diagnóstico.

– Menores de 6 años Quienes no puedan realizar la prueba PCR en origen por una causa debidamente justificada, en cuyo caso deberán contar con una certificación médica que acredite que no tienen síntomas compatibles con COVID 19, emitida también al menos 72 horas antes de viajar, que deberá agregarse a la declaración jurada electrónica y además deberán realizar el estudio PCR en el lugar de destino, y • Realizar cuarentena obligatoria de 10 días desde que le fuera efectuada la prueba de PCR negativa cuyo plazo será computado del siguiente modo:

– Quienes cuenten con prueba PCR negativa en origen 72 hs. antes del embarque, deberán cumplir 7 o más días de cuarentena en destino hasta totalizar los 10 días computados a partir de la toma de la muestra.

– Quienes no puedan realizar PCR en origen, deberán acreditar ausencia de síntomas con certificación médica y realizar la prueba PCR en destino con la mayor inmediatez posible a su arribo al país, cumplimentando los 10 días de cuarentena obligatoria, desde el momento de su llegada. Siendo responsables, nos cuidamos entre todos El uso del tapaboca y nariz es obligatorio tanto para el staff del grupo Aerolíneas, como para nuestros clientes en todos los puntos de contacto: Ingreso y circulación en el aeropuerto.

Área de check-in.

Controles migratorios.

Zona de embarque.

Mangas de ingreso al avión.

Micros de traslado hasta el avión.

A bordo de la aeronave (excepto para beber y comer en vuelos internacionales). Vuelos internacionales Te recomendamos llevar la cantidad de tapaboca extras que consideres, según la duración del vuelo, para reemplazarlo cuando se encuentre húmedo o visiblemente sucio. Es obligatorio utilizarlo correctamente (cubriendo nariz, boca y mentón) en todo momento. Podrás quitártelo únicamente al momento de consumir alimentos o bebidas. Asegurate de utilizar las cintas o elásticos para quitártelo, guardarlo en una bolsa de plástico limpia, sanitizar tus manos con alcohol en gel y volver a colocártelo tan pronto como sea posible. Se encuentran exceptuados para el uso del tapaboca: Menores de 2 años.

Personas con discapacidad que les impida ponerse o quitarse fácilmente el tapaboca, o que les dificulte la comunicación.

Personas con condición médica que pudieran presentar descompensación en vuelo o que puedan agravarse por la utilización del tapaboca (con requerimiento de formulario médico MEDIF). Si estás contemplado en alguno de estos casos, contactate a nuestro Whatsapp +54114944798, para que evaluemos tu situación. Te recordamos que en caso de no cumplir con estas indicaciones, la compañía puede negarte el embarque y/o sancionarte prohibiendo abordar sus vuelos. Si sos turista extranjero en nuestro país, podés solicitar el reintegro del Impuesto al Valor Agregado -IVA / Value Added TaX (VAT) por las compras de productos nacionales superiores a $70 efectuadas en la Argentina. Si estás de visita en Argentina, como turista podés solicitar el reintegro del IVA (VAT) por las compras de productos nacionales iguales o superiores a setenta pesos ($70.-) realizadas aquí, en comercios adheridos al régimen (identificados con el logotipo de Tax Free). En nuestro país, el monto del IVA/VAT es del 21% Habilitación de salida Tasa que deben abonar todos aquellos extranjeros que se han excedido del plazo de permanencia autorizado por la autoridad de control.

Ver información completa para tramitar tu Habilitación de Salida Requisitos: Pasaporte vigente, Cédula de Identidad vigente o Documento Nacional de Identidad vigente de tu país de origen (esto último con los países Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia). Importante La vigencia de la Habilitación de salida es de diez (10) días corridos a contar desde el día siguiente a la fecha en que se expidió tal Habilitación. Durante ese periodo deberás hacer abandono del país; si se te venciera ese plazo, deberás solicitar una nueva Habilitación de salida y abonar nuevamente.

