Respuestas a dudas frecuentes sobre consumos en pacientes con trastornos de alimentación

Trastornos de alimentación

Dra. Mabel Bello, Presidenta de ALUBA, Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia, www.aluba.org.ar

Tortas y pizzas

¿Si hay dos o tres variedades se pueden servir todas?

Sí, pueden servirse dos o tres variedades.

¿Qué cantidad de líquido pueden beber?

Es aconsejable el cuidado en la ingestión de líquido considerando que los pacientes con patología alimentaria suelen beber en exceso. Se requiere que no beban en demasía, regulando entre uno y dos vasos aproximadamente durante las comidas. Fuera de los horarios de las ingestas, se debe considerar la temperatura en verano, o la realización de la actividad física, que pueden justificar el suministro de líquido adicional.

Cuándo se come asado ¿cómo servirle al paciente?

En este caso servirle como al resto de los comensales, achuras si las hubiere, luego carnes o pollo con las guarniciones disponibles. Si se hiciera una picada previa, también servirle. Lo importante es no discriminarlo, integrarlo haciéndolo participar de la comida que todos comparten. Son situaciones excepcionales en las cuales siempre se come un poco de más. Si en la ocasión la comida se demora más de lo común, se puede desplazar la siguiente colación.

En ocasión de cumpleaños, reuniones o festejos en los cuáles se sirven varios platos, ¿cómo servirle al paciente? ¿Qué cantidades? En estas ocasiones se les sirve como al resto de los comensales, a medida que se llevan los platos a la mesa, ya que normalmente suele haber un intervalo entre cada uno de ellos. Como en el caso anterior de los asados, no importa tanto que se coma un poco de más ya que lo fundamental es que comparta la comida como un acto social.

Circunstancialmente se atrasó la cena, ¿Se debe dar una colación extra? Si se programara entre una y otra ingesta un tiempo superior a cuatro o cinco horas, por ejemplo se merendó a las cinco de la tarde y se proyecta la cena para las diez de la noche, prever de agregar la colación extra intermedia sin necesidad de consultar al terapeuta.

El paciente tuvo una crisis en la casa antes de cenar y no quiere comer ¿le permitimos que no coma o le indicamos que lo haga? Siempre hay que tratar de que el paciente respete el orden alimentario. En el caso de una crisis violenta de una situación muy conflictiva, se puede intentar contenerlo llamando a un padre voluntario.

En caso de bebidas alcohólicas, ¿se sugiere que no las beban o se indica claramente que no deben hacerlo? Se indica con claridad que no deben beber bebidas alcohólicas.

La cerveza sin alcohol, por ejemplo, o la sidra sin alcohol, ¿son posibles?: no es conveniente que las tomen porque asocian a la obsesión por el alcohol y a la conducta adictiva.

Si la familia y el paciente son vegetarianos y este último tiene ese hábito alimentario, ¿qué hacer? ¿El paciente debe comer carne? Consultar con el médico o el terapeuta.

¿Es posible servir un trozo de pan acompañando las comidas? ¿Se debe anotar en el cuaderno cuando se come? Sí, es posible servir un trocito de pan en las comidas si la familia acostumbra a hacerlo, y se anotará en el cuaderno cada vez que lo haga.

¿Cómo hacer para que el paciente tome leche si no le gusta? Ir acostumbrándolo poco a poco.

¿Qué significa un orden alimentario? Un orden alimentario en el caso de los pacientes en tratamiento en ALUBA, significa hacer seis comidas diarias, equilibradas, esperando un horario, dentro del marco de una vida también ordenada, comiendo de todo, en forma variada.

¿Los pacientes pueden comer productos diet? En general estos productos están asociados a las obsesiones alimentarias de los pacientes. En caso de indicación médica el equipo terapéutico evaluará dicha situación.

Generalidades sobre los planes alimentarios: las indicaciones deben ser impartidas por el equipo terapéutico. Cualquier duda es importante consultarla con los profesionales.

