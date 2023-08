Restaurante de Palermo: «Eran siete y gastaron $35.850, ratas nivel 10» dejaron sólo $170 de propina

El mozo de un restaurante del barrio porteño de Palermo Hollywood compartió la abultada cifra que pagó un grupo de siete personas por un desayuno, pero la propina que dejaron lo indignó y el video dividió a los usuarios de TikTok.

La propina es una cantidad de dinero que se entrega a un trabajador de servicio, como un camarero, como agradecimiento por su atención. En Argentina, no es obligatoria, pero es una práctica común y esperada.

La insólita situación tuvo lugar en un restaurante del barrio porteño de Palermo Hollywood. Como lo sugiere su nombre, esta zona de la ciudad de Buenos Aires se caracteriza por su costo de vida elevado. Dado el nivel de gastos en la zona, muchos mozos esperan recibir una buena propina acorde al consumo realizado por los comensales. Sin embargo, este no fue el caso. A través de TikTok, un internauta contó que 7 personas fueron a desayunar en conjunto y pese a gastar 35.850 pesos, dejaron sólo $170 de «agradecimiento» por los servicios. Curiosamente, además entregaron 3 billetes de $5, los cuales ya no se encuentran en circulación en Argentina. De acuerdo al ticket que compartió el trabajador, los comensales consumieron agua, chocotorta, alfajor de almendra, croissant con jamón y queso, jugo exprimido de naranja, chocolatada, huevos revueltos, bruschetta de huevos, iced latte de avellanas, croissant crudo y un scon de queso.

«15 pesos que ya no sirven más. Increíble, Buenos Aires, Argentina. Ratas nivel 10», expresó el mozo, que se identifica en la red social de videos bajo el usuario @pabliart.

La reacción de los usuarios en TikTok no se hizo esperar.

El clip del mesero volvió a abrir en redes sociales el debate sobre si las propinas deberían ser o no una parte esencial de la remuneración de los trabajadores de servicios, por lo que los usuarios aprovecharon el espacio en TikTok para dar a conocer sus opiniones al respecto. En ese sentido, un internauta comentó: «¿¿¿Por qué creen que es obligación dejar propina??? Exijan a sus jefes sueldos acordes!!!», mientras que otro sumó: «Una chocolatada 1100. Huevos revueltos 3700. Con esos precios habrán pensado que la propina ya estaba incluida».

Por otra parte, un usuario señaló que deja propina, «pero tampoco mucho», y preguntó: «¿pero cuando en el ticket te cobran servicio de mesa eso ya no es propina para ustedes?». «Tenés razón con lo de los billetes que están fuera de circulación, pero no es obligación dejar propina…», sumó otro. «Hay que ver el servicio cómo fue. Si fue malo, está bien. Habría que preguntarle a los comensales»; «Fin de mes»; «Se deja lo que se puede, hay gente que no deja nada»; «Quizá llegaron con lo justo… Los precios sorprenden y muchas veces pensas que con lo que tenés en la billetera alcanza hasta que llega la cuenta…», fueron otras respuestas al video de TikTok, que obtuvo 60 mil visualizaciones.

La propina es una cantidad adicional de dinero que se da a los trabajadores del servicio, como camareros, meseros o bartenders, como muestra de aprecio por el servicio recibido. La propina no suele estar incluida en la factura y es una forma común de reconocer y recompensar un buen servicio.

En Argentina, incluyendo Buenos Aires, la propina es considerada parte integral del salario de los trabajadores del servicio, y es esperado dejar propina en restaurantes y otros lugares similares. La cantidad de propina puede variar, pero generalmente se recomienda dejar entre el 10% y el 15% del total de la cuenta como propina en un restaurante.

En el caso específico de Palermo, que es un barrio de Buenos Aires conocido por su amplia oferta gastronómica, estas recomendaciones siguen siendo válidas. Si recibes un servicio excepcional, puedes considerar dejar un poco más de propina como muestra de agradecimiento. Sin embargo, siempre es importante considerar tu experiencia personal y la calidad del servicio al decidir la cantidad exacta de propina que deseas dejar.

En un restaurante de Palermo, Buenos Aires, lo habitual es dejar una propina del 10% del consumo total. Por ejemplo, si la cuenta es de $1000, la propina sería de $100.

Por supuesto, la cantidad de propina que se deja es a discreción del cliente. Si el servicio ha sido excelente, se puede dejar una propina mayor, del 15% o incluso del 20%. Sin embargo, si el servicio ha sido deficiente, se puede dejar una propina menor, o incluso no dejar nada.

En definitiva, la propina es un gesto de agradecimiento por el servicio recibido. Es una forma de reconocer el esfuerzo del trabajador y de contribuir a su salario.

Aquí hay algunos consejos para dejar una propina adecuada:

La propina se calcula sobre el consumo total, incluyendo impuestos y servicio.

Si la cuenta se paga con tarjeta, se puede dejar la propina en efectivo o en la tarjeta.

Si se deja la propina en efectivo, se puede dejar en la mesa o en la mano del camarero.

Si se deja la propina en la tarjeta, se puede añadir al momento de pagar la cuenta o se puede dejar en un sobre aparte.

Es importante tener en cuenta que la propina no es obligatoria, pero es una práctica común y esperada en Argentina.