Resto Loving Hut el bar de Palermo paga 50 pesos la hora a los trabajadores

«¡Explotadores!»: trabajó como moza en famoso restaurante de Palermo y estalló de la bronca cuando vio lo que le pagaron la hora.

Gorriti 4939, C1414 CABA

la semana pasada fui a una prueba de trabajo en loving hut de palermo, me tuvieron una hora de prueba y volvi a casa, la mina cuando me fui me dio $50 y algo, no entendi porque, crei que era la propina que dejo alguna de las varias mesas que atendi en ese rato que estuve — camito (@camilademierda) December 11, 2022

La joven se volvió viral luego de relatar la indignante situación que vivió en un famoso restaurante vegano. «Con las personas lo único que hacen es explotarlas», denunció, y consiguió el apoyo de los usuarios.

Adjunto pruebas, para los que pusieron en duda lo de la paga pic.twitter.com/l8BuULCOsm — camito (@camilademierda) December 12, 2022

A la hora de hablar de la búsqueda laboral hay que tener en cuenta varios puntos. Uno de ellos, que puede ocurrir en cualquier tipo de trabajo, es la poca paga que pueden ofrecer desde la empresa, algo que generaría rechazo en cualquier interesado en buscar trabajo.

En esta oportunidad, una joven se volvió viral en la red social Twitter luego de contar una insólita secuencia que vivió en un restaurante donde quería trabajar. La misma se volvió viral y terminó en una serie de denuncias al lugar.

El local en cuestión es un reconocido restaurante vegano de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente del barrio porteño de Palermo. Allí, la usuaria “Camito” (@camidemi*rda) contó que tuvo una prueba de trabajo la semana pasada.

Loving Hut

La insólita secuencia que tuvo que atravesar una joven en el local de Palermo

“Me tuvieron una hora de prueba y volví a casa. La mina, cuando me fui, me dio $50 y algo. No entendí, porque creí que era la propina que dejo alguna de las varias mesas que atendí en ese rato que estuve. Porque, claro, estás casi en Plaza Serrano, centro de Palermo, los veganos abundan por ahí”, relató la joven en su cuenta de Twitter.

Seguido, contó que volvió a los pocos días luego de que la llamaran “para la entrevista oficial”, en la que le iban “a decir cuántas horas y días” iba a trabajar y cuánto le iban a pagar por jornada.

“Cuando me dijeron lo que estaban pagando la hora no lo podía creer: $65 pesos LA HORA. O sea que, en un día de trabajo, te llevas $500. Por favor, no frecuenten más lugares así, se llenan la boca hablando de veganismo y amor, pero con las personas lo único que hacen es explotarlas”, remarcó.

El tuit que se hizo viral

Los tuits de la joven fueron un disparador para que otros tantos usuarios relataran las situaciones similares que vivieron en el mismo lugar, donde, al parecer, pasaron por lo mismo.

“Sigue el escrache”, dijo la joven en un tuit, donde adjuntó un aparente mensaje donde le piden “cortar con el spam” de sus “amiguitos” al WhatsApp del local. «Acá somos todos trabajadores. Comunícate con los dueños si te interesa manifestarte tanto. Pero no molestes a todos. Si no te parece lo que se te ofreció, seguí tu vida. Que nadie obliga a nadie a estar en un lugar que no le gusta o sirve”, apuntaron.

Finalmente, completó con otra secuencia: “Ahora me mandaron otro mensaje diciéndome que yo entendí mal, y que me ofrecieron $165, cosa que es mentira. Hay una re diferencia entre escuchar ‘ciento sesenta y cinco’ y ‘sesenta y cinco’ y, además, ¿por qué cuando me probaron una hora me fui a mi casa con $50 que me dio la encargada?”.

Lo cierto es que la secuencia, además de la denuncia en si, trajo otras tantas pruebas, donde otras ex empleadas o ex interesadas en trabajar allí relataron historias similares que tuvieron que atravesar. Además, otros tantos usuarios dejaron comentarios en sus redes repudiando el accionar del lugar.

Los comentarios de los usuarios en las redes del local generaron que el local cierre sus cuentas de redes sociales por que el público se tomo venganza.