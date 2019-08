Retrospectiva de Christoph Schlingensief (1960-2010). Estreno presentado por el Goethe-Institut.

Compartí :-) .







Retrospectiva de Christoph Schlingensief (1960-2010).

Estreno latinoamericano presentado por el Goethe-Institut, el Complejo Teatral de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina.Desconocido hasta ahora en América Latina, Christoph Schlingensief es considerado un heredero radicalizado y contestatario de R.W. Fassbinder, con cuyo elenco de actores y actrices hizo varios de sus films. El cineasta, performer y activista alemán es autor de la controvertida Trilogía Alemana (1989-1992), en la que fusionó la estética trash con la provocación política. Alemania es de hecho el objeto de su pasión; sus películas, que buscan sacudir los valores burgueses y la inercia social, son furiosas disecciones burlescas en torno a la amnesia del pasado nazi y de una reunificación hecha a medida de la lógica capitalista. Fallecido en 2010 con solo 49 años, Schlingensief fue también un polémico director de teatro y ópera, y un agitador cultural que supo intervenir innumerables veces el espacio público.

Este ciclo, y a la vez homenaje, presenta los hitos más significativos de la prolífera obra de Schlingensief: además de la Trilogía Alemana y de La última película del Nuevo Cine Alemán se podrán ver una remake del cineasta predilecto del nazismo, Veit Harlan, y la intervención urbana ¡Fuera extranjeros!

Como cierre, Alexander Kluge, un gran seguidor de la obra de Schlingensief, reflexiona con él sobre las que serían las últimas creaciones del artista antes de su muerte y que ahondan en el proceso de la enfermedad, el deseo de inmortalidad y el concepto de la redención.

La apertura del ciclo estará a cargo de Aino Laberenz, vestuarista de muchas de sus obras, su esposa y la actual responsable del proyecto filantrópico-cultural Operndorf Afrika, literalmente una “aldea” (con escuela, centro de salud y centro artístico-cultural) iniciada por ella y Schlingensief en Burkina Faso en 2009. El proyecto pretende dar espacio y fomentar la creatividad y la autodeterminación de los lugareños -sobre todo de los 300 niños que asisten a la escuela- y ofrecer una plataforma de diálogo y encuentro intercultural.​

EL PROGRAMA

VIERNES 23

Avidez por vivir (1996, 24 Min.) + La máscara de mamá (1988, 85 min.)

A las 14 y 19 h. Con la presentación de Aino Laberenz a las 19 h

Documentación Christoph Schlingensief (2018, 16 min) + 100 años de Hitler – La última hora en el búnker del Führer (1989, 55 Min.)

A las 16.30 y 21.30 h. Con la presentación de Aino Laberenz a las 21.30 h



SÁBADO 24

La masacre alemana de la motosierra (1990, 63 min.)

A las 14 y 19 h. Con la presentación de Aino Laberenz a las 19 h

Terror 2000 (1992, 79 min.)

A las 16.30 y 21.30 h. Con la presentación de Aino Laberenz a las 21.30 h



DOMINGO 25

Los 120 días de Bottrop – La última película del Nuevo Cine Alemán (1997, 60 min.)

A las 14, 16.30, 19 y 21.30 h



LUNES 26

Los primeros cortometrajes en 8mm y 16mm (1968-1983, 82 min.)

A las 14 y 19 h

Avidez por vivir (1996, 24 min.) + La máscara de mamá (1988, 85 min.)

A las 16.30 y 21.30 h



MARTES 27



Documentación Christoph Schlingensief (2018, 16 min) + 100 años de Hitler – La última hora en el búnker der Führer (1989, 55 min.)

A las 14 y 19 h

La masacre alemana de la motosierra (1990, 63 min.)

A las 16.30 y 21.30 h



MIÉRCOLES 28

Terror 2000 (1992, 79 min.)

A las 14 y 19 h

Los 120 días de Bottrop – La última película del Nuevo Cine Alemán (1997, 60 min.)

A las 16.30 y 21.30 h



JUEVES 29

¡Fuera extranjeros! El contenedor de Schlingensief (2002, 90 min.)

A las 14, 16.30, 19 y 21.30 h



VIERNES 30

Christoph Schlingensief + Alexander Kluge. El cáncer y el teatro musical:

Una chispa del limbo (2008, 24 min.) + Un vistazo al más allá (2010, 45 min.)

A las 14, 16.30, 19 y 21.30 h

LAS PELÍCULAS

Avidez por vivir (Gier nach Leben, 1996, 24 min.)

Alexander Kluge y Christoph Schlingensief hablan de los motivos que llevaron a Schlingensief a filmar en 1988 una remake de Sublime sacrificio, el melodrama de Veit Harlan (el director de cine más importante del nacionalsocialismo) que tras una historia de amor pura y glorifica de la muerte y de estrictos valores morales.

+

La máscara de mamá

(Mutters Maske, 85 min., color, 1988)

Director artístico: Christoph Schlingensief. Con Helge Schneider, Udo Kier, Karl-Friedrich Mews, Brigitte Kausch, Susanne, Bredehöft. Una remake del melodrama nazi Sublime sacrificio, de Veit Harlan (1944).

Foto: Filmgalerie 451La máscara de mamá es un recorrido por la historia alemana (del cine) y de la comedia a la vez. Schlingensief narra su versión de la película “Sublime Sacrificio” (Opfergang) de Veit Harlan: una historia más allá del bien y del mal y de la moribunda Äls, cuyo caballo preferido, Susi, se quebró ambas patas delanteras y debió ser sacrificado. Ahora, el caballo muerto yace en el parque delante del castillo. Y eso pese a que “la mayor felicidad de esta tierra reposa en el lomo de los caballos”.

En el castillo reside la madre (“Anochecer, muéstrame el negro camino hacia la muerte”). Está esperando una oportunidad para demostrarle su amor al hijo. Pero Willy se ha contagiado, tal vez con Äls, una epidemia fácilmente transmisible. Udo Kier encarna al funcionario de la Oficina del Menor como un verdadero demonio de Harlan. Schlingensief lleva al absurdo el expresionismo reprimido del cine alemán. Una auténtica comedia negra. (Helmut Schödel)

Viernes 23/8 a las 14 y 19 h. Con la presentación de Aino Laberenz a las 19 h.

Lunes 26/8 a las 16.30 y 21.30 h.



Documentación Christoph Schlingensief (2018, 16 min)

Un breve pantallazo por la vida y obra del polifacético artista alemán.

+

100 años de Hitler – La última hora en el búnker del Führer

(100 Jahre Adolf Hitler, 1989, 55 min.) Con Udo Kier, Alfred Edel, Volker Spengler, Margit Carstensen, Brigitte Kausch, Dietrich Kuhlbrodt

Foto: Filmgalerie 451En la primera parte de la Trilogía Alemana, Udo Kier encarna a Hitler. Una luz, un día, un Führer. Cinco hombres, cuatro mujeres sacados bruscamente de la oscuridad por un reflector portátil. Vemos la última hora en el búnker del Führer. Rodada sin intervalo en apenas 16 horas de filmación en un búnker de la Segunda Guerra Mundial, 100 años de Hitler muestra incesto e intrigas, estrépito y disturbios. Se trata del gran gesto y del abismo, y de la risa cuando las cosas salen bien.

Con la figura de Hitler, que a partir de ahora aparecerá a menudo en su trabajo, Schlingensief pone el dedo -léase la cámara, una portátil- en la llaga más abierta de todas las heridas alemanas. Hitler deja de ser una catástrofe personal del pasado para convertirse en la máscara misma del ser humano absurdo, huérfano, superior, cuya monstruosidad total, sin embargo, no lo conduce al psiquiátrico sino al poder para desatar desde ahí toda su furia.

Viernes 23/8 a las 16.30 y 21.30 h. Con la presentación de Aino Laberenz a las 21.30 h.

Martes 27/8 a las 14 y 19 h.

La masacre alemana de la motosierra

(Das deutsche Kettensägenmassaker, 1990, 63 min.)

Director artístico: Christoph Schlingensief. Con Irm Hermann, Udo Kier, Volker Spengler, Alfred Edel, Dietrich Kuhlbrodt.

Foto: Eckhard KuchenbeckerEsta película de culto, segunda parte de la Trilogía Alemana, presenta al mercado libre como un mercado de la carne. En octubre de 1990 los alemanes celebran la reunificación alemana ante la Puerta de Brandeburgo, en Berlín. El presidente de la República Federal de Alemania, Richard von Weizsäcker, habla de unidad y libertad. Mientras tanto la joven Clara asesina a su pareja con un cuchillo enorme y se da a la fuga. Su auto de producción socialista la identifica como una alemana del Este, una “Ossi”. Logra llegar al Oeste pasando delante de las últimas tropas fronterizas que quedan. Allí, una familia de carniceros espera a alguien justo como ella. Alfred y su familia se benefician de la apertura de las fronteras a su manera: masacran y asesinan a sus hermanos y hermanas del Este con una sierra mecánica y los transforman en embutido. Christoph Schlingensief, el gran provocador, proporciona una respuesta perturbadora y sangrienta a algunas de las preguntas en torno a la reunificación alemana.

Sábado 24/8 a las 14 y 19 h. Con la presentación de Aino Laberenz a las 19 h.

Martes 27/8 a las 16.30 y 21.30 h.



Terror 2000

(Terror 2000, 1992, 79 Min.)

Director artístico: Christoph Schlingensief. Con Margit Carstensen, Peter Kern, Susanne Bredehöft, Alfred Edel, Udo Kier, Brigitte Kausch-Kuhlbrodt, Dietrich Kuhlbrodt, Oskar Roehler, Christoph Schlingensief.

Foto: Filmgalerie 451Tercera y última parte de la Trilogía Alemana. Luego de encontrar refugio en Rassau-Stadt, los ex mafiosos Bössler (Alfred Edel) y Jablo (Udo Kier) -ahora, dueño de una mueblería uno, el otro, de una pequeña iglesia-, utilizan todas sus fuerzas para una limpieza racial en Alemania. Recién cuando matan a una familia polaca y a un trabajador social de Alemania Occidental, dos agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (Peter Kern/ Margit Carstensen) se dirigen hacia el lugar y quedan atrapados en el vértigo de los acontecimientos que se suceden desenfrenadamente.

Sábado 24/8 a las 16.30 y 21.30 h. Con la presentación de Aino Laberenz a las 21.30 h.

Miércoles 28/8 a las 14 y 19 h.

Los 120 días de Bottrop – La última película del Nuevo Cine Alemán

(Die 120 Tage von Bottrop, 1997, 60 min.)

Director artístico Christoph Schlingensief. Guion: Oskar Roehler. Con Udo Kier, Margit Carstensen, Irm Hermann, Volker Spengler, Martin Wuttke, Sophie Rois, Helmut Berger, Dietrich Kuhlbrodt, Oskar Roehler, Frank Castorf, Leander Haußmann, Regina Ziegler, Juliane Lorenz, Roland Emmerich y muchos otros.

Foto: Filmgalerie 451A lo largo de dos décadas, Christoph Schlingensief imprimió su sello al discurso cultural y político en Alemania. Su noveno largometraje, Los 120 días de Bottrop, es un homenaje y un canto del cisne a Fassbinder, a la vez que asesta un duro golpe al arte cinematográfico alemán.

Los sobrevivientes del elenco de Fassbinder se encuentran una vez más para rodar, en esa gran obra en construcción que fue el Potsdamer Platz, la última película del Nuevo Cine Alemán, una remake de Los 120 días de Sodoma de Pasolini. Todo sale mal: el cineasta Schlingensief es rebajado a la categoría de asistente de producción y reemplazado por un tal Sönke Buckmann al que Katja Riemann no vacila en entregarle el Premio del cine alemán. El cine como pesadilla, o a la inversa.

Domingo 25/8 a las 14, 16.30, 19 y 21.30 h.

Miércoles 28/8 a las 16.30 y 21.30 h.



Los primeros cortometrajes en 8mm y 16mm (1968-1983)

Foto: Filmgalerie 451

A los siete años Christoph Schlingensief filmó su primera película en 8 mm. Desde entonces filmó prácticamente una película por año: más que cualquier otro cineasta alemán de su generación.

Mi primera película (Mein 1. Film, 11 min, 1968)

¡Vamos a hacer una película! (Mensch Mami, wir drehn’ nen Film, 21 min, 1977)

Una sátira en Super 8 sobre un padre de familia que quiere ser cineasta, generando así gran confusión en su entorno familiar.

Para Elisa (Für Elisa, 2 min, 1982)

Christoph Schlingensief, de 22 años, sobre el estado de la Nación. Un trompetista descalzo, parado en la nieve en el centro de la pequeña ciudad de Much, toca el himno nacional alemán. Lo hace más mal que bien, pero con gran convicción.

¿Usted qué decidiría? (Wie würden Sie entscheiden? 4 min, 1982)

Uno de los primeros cortometrajes en 16 mm de Christoph Schlingensief.

Phantasus debe cambiar (Phantasus muss anders werden, 10 min, 1983)

Hasta los niños de pecho, aún sin la capacidad del habla, tendrán la tarea de liberarse de las normas y los mandatos familiares y artísticos.

La batalla de los idiotas (Die Schlacht der Idioten, 21 min, 1986)

En un instituto cinematográfico alemán se están proyectando los últimos minutos de la famosa película muda “La Reina Kelly”. La reina Quelly debe casarse con el alcohólico Guff, pero ella no quiere hacerlo…

¿Qué le pasó a Magdalena Jung? Llegan los sinvergüenza (What happened to Magdalena Jung? Die Ungenierten kommen, 13 min, 1983)

Magdalena Jung salta y vuela ignorando la ley de la gravedad, con el animal como modelo y el cine como prodigio. Video no significa ver, video significa volar, dice Andy Warhol. (Enno Patalas)

Lunes 26/8 a las 14 y 19 h.



¡Fuera extranjeros! El contenedor de Schlingensief

(Ausländer raus! Schlingensiefs Container, 2002, 90 min.)

Director artístico: Paul Poet. Con Christoph Schlingensief, Luc Bondy, Daniel Cohn-Bendit, Einstürzende Neubauten, Elfriede Jelinek, Peter Sellars, Peter Sloterdijk.

Foto: Paul Poet & Filmgalerie 451Documental sobre la performance Bitte liebt Österreich (Por favor, amad a Austria) realizada en marzo de 2000. En el marco del festival Wiener Festwochen Christoph Schlingensief hizo instalar delante de la Ópera de Viena un contenedor en el que 12 solicitantes de asilo convivieron durante una semana. Bajo el lema “¡Fuera extranjeros!” se invitaba a los espectadores a votar vía internet todos los días cuáles de los extranjeros debían ser “deportados”. Durante las 24 horas del día se escuchaban los discursos racistas de Jörg Haider, una figura exitosa del partido nacionalista y conservador austriaco Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), y las paredes del contenedor estaban empapeladas con los afiches de campaña xenófobos de Haider. Miles de transeúntes mostraron su ofuscación, convirtiéndose en co-actores de la producción de Schlingensief. Un formato performativo muy controvertido en su momento -la instalación de un contenedor vigilado por cámaras al estilo de “Gran Hermano”– buscaba confrontar a la opinión pública con esa nueva perversión mediática, la nueva tendencia derechista que irrumpía con fuerza a nivel global.

Jueves 29/8 a las 14, 16.30, 19 y 21.30 h.



Christoph Schlingensief + Alexander Kluge. El cáncer y el teatro musical

Foto: Alexander KlugeA partir del diagnóstico de cáncer de pulmón, Schlingensief vuelca su actividad pública y creativa a este estado de cosas. En los dos años antes de su muerte crea una trilogía autobiográfica que alude directamente a su enfermedad.

Alexander Kluge siguió la obra de Christoph Schlingensief muy de cerca, más de veinte veces lo entrevistó en sus programas de televisión. Aquí se presentan las dos últimas charlas realizadas antes de la muerte de Schlingensief en 2010.

Una chispa del limbo

(Ein Funke der Vorhölle, 2008, 24 min.)

Entrevista con Christoph Schlingensief sobre su pieza de teatro musical “El estado intermedio de las cosas” (Der Zwischenstand der Dinge). En colaboración con el teatro Maxim Gorki.

¡Christoph Schlingensief está de vuelta! Un cáncer de pulmón y su tratamiento llevaron al cineasta al borde de su existencia. A este “estado intermedio de las cosas” responde con su nueva obra, de la manera más personal y auténtica posible. ¡Para eso está el teatro musical!

+

Un vistazo al más allá

(Ein Blick ins Jenseits und wieder zurück, 2010, 45 min.) Alexander Kluge y Christoph Schlingensief sobre su pieza de teatro musical Mea culpa.

Mea culpa ya no es un réquiem, sino una fiesta de resurrección, alegre, compuesta de fragmentos de cine, texto, música. Abiertamente, y en absoluto avergonzado, Schlingensief se sirve para su ópera de Elfriede Jelinek, Johann Wolfgang Goethe, Joseph Beuys, Friedrich Nietzsche, Jörg Immendorf, Arnold Schönberg, Richard Wagner, Emmerich Kálmán y muchos otros.

Mea culpa no solo confronta al público con la enfermedad de Schlingensief, sino también con los recuerdos de producciones anteriores. Desde su puesta de Parsifal en 2004 en Bayreuth, el cineasta quedó atrapado por la ecuación wagneriana: “Amor más muerte es igual a redención”. En tres actos no solo presenta programáticos intentos de curación sino, junto con ellos, diferentes facetas de lo dionisíaco.

Viernes 30/8 a las 14, 16.30, 19 y 21.30 h.