“Rey Sol”: Luis Miguel presenta esta noche su show en el el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires

Luis Miguel (48) ya está en Buenos Aires, y su presencia genera una gran expectativa. En sus primeras horas en la ciudad se trasladó en un lujoso auto manejado por su chofer personal y siempre acompañado por sus guardaespaldas y su novia Mollie Gould (29).

El “Rey Sol” fue a dos restaurantes porteños, donde se lo vio sonriente y con una postura mucho más cercana con sus fans.

La madrugada del miércoles el artista mexicano acudió al restaurante La Cabrera, del barrio de Palermo, pero no comió nada. Ante tanto asedio de prensa y público, Luismi se dirigió a Puerto Madero para tener una cena romántica en un coqueto restaurante junto a su equipo y su novia (con la que sale desde junio de 2018).

Luis Miguel inició este martes una nueva visita a la Argentina, con un show en el Superdomo Orfeo, de Córdoba, donde mostró todo su magnetismo con los argentinos a lo largo de 37 canciones, y seguirá esta noche y mañana con dos shows programados para el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires.

La visita anterior de “El Sol” a la Argentina había sido en noviembre de 2015, cuando hizo dos shows en Buenos Aires (en el estadio GEBA) y uno en Córdoba.

El set del cantante romántico estuvo integrado por 38 canciones, entre las que no faltan ninguno de sus grandes clásicos, como “Suave”, “Por debajo de la mesa”, “La incondicional”, “Amor, amor, amor”, “Entrégate”, “Hasta que me olvides”, “Tengo todo excepto a tí”, “Cómo es posible que a mi lado”, “Cuando calienta el sol” y hasta “Directo al corazón”, su primer gran hit cuando era apenas un niño, entre otras. Muchos de sus éxitos los interpretó en formato mix de canciones e hizo que el público no parara de bailar desde sus butacas.

Estas presentaciones se enmarcan dentro del tour “México por siempre”, que ya tuvo su primera parada sudamericana el pasado fin de semana en Chile, donde brindó cuatro conciertos, y significan el regreso del popular cantante desde su última incursión en la Argentina en 2015.