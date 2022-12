Robo a escuelas primarias: Soledad Acuña, participe necesario de ser una inútil como Ministra de Educación

Soledad Acuña, participe necesario de ser una inútil como Ministra de Educación. «Si sos funcionaria y te afanan las escuelas, es por que sos un inútil y no podes organizar ni un partido de canasta, no es que te afanaron una escuela, te afanaron más de 7 escuelas, das inútil siempre, así es la matemática popular, nunca piso la escuela, solo te mandan a la inspectora que es otra inútil» le dijo a este medio Carlos un papá indignado de la Escuela Pública Berón de Astrada. La gestión de Larreta está terminada, no pueden gestionar ni un problema de ruidos molestos en ninguna Comuna de la Ciudad, menos los robos en escuelas primarias.

Un total de 2.425 netbooks, 422 tablets y 78 PC fueron robadas de escuelas de la ciudad de Buenos Aires en los últimos dos años, lo que motivó 163 denuncias por parte de los equipos de conducción de esos establecimientos, informaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de esa jurisdicción a Télam, en tanto desde la cartera educativa admitieron que la instalación de alarmas y otras medidas de seguridad para mejorar la custodia de ese tipo de equipos «es progresiva» y lleva tiempo».

«La mayoría de los robos ocurrieron durante la noche y fines de semana, momentos en los que nadie se encontraba en el colegio», agregaron desde Seguridad.

Para esa cartera -conducida por Marcelo D´Alessandro-, «los robos suceden dado que los alumnos utilizan estos equipos solo en horario escolar y, una vez finalizada la jornada educativa, las computadoras quedan resguardadas en la institución correspondiente».

«Eso explicaría -agregaron las mismas fuentes- por qué las escuelas porteñas son objeto de constantes actos delictivos, ya que fuera del horario escolar los colegios quedan vacíos y muy pocos cuentan con un celador, o seguridad alguna y esto hace más accesibles las computadoras para estos delincuentes».

La hipótesis coincide con lo reclamado por las distintas comunidades educativas que denuncian que el Ministerio de Educación, dirigido por Soledad Acuña, «no renueva desde hace años los cargos vacantes de caseros jubiladas en escuelas, ni toma medidas de seguridad alternativas», como la contratación de serenos o la instalación de alarmas.

«Hasta el momento no hubo una respuesta clara y contundente del gobierno de la Ciudad y la falta de respuesta se suma al deterioro general de la educación pública en el distrito, que hace años reduce el presupuesto destinado a Educación», destacó en un petitorio la asamblea abierta conformada por familias de la escuela 9 «Genaro Berón de Astrada» ubicada en Palermo, donde robaron esta semana.

PIDEN A ACUÑA QUE INVIERTA EN SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS PORTEÑAS PARA EVITAR ROBOS

La legisladora porteña del Frente de Todos Claudia Neira reclamó al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que «tenga un plan de seguridad» en las escuelas para evitar los robos de computadoras y otros equipamientos pedagógicos tras el anuncio oficial de la recuperación de 1.626 PCs del Plan Sarmiento.

«La solución no es hacer los allanamientos y recuperar las computadoras, sino pedir al Gobierno porteño que tenga un plan de seguridad» para impedir que se repitan los casos de robos, los cuales, según un relevamiento propio, suman 75 en lo que va del año, dijo la legisladora.

Neira consideró que la ministra de Educación, Soledad Acuña, «en lugar de alegrarse» por la recuperación de computadoras que fueron robadas de las escuelas de la Ciudad, debe «hacer las inversiones necesarias» para evitar nuevos hechos delictivos.

«La ministra se tiene que hacer cargo de que no entren a robar», aseguró Neira a Télam.

«Tiene que haber un diseño que atienda a las características de infraestructura de cada colegio y para eso debe haber una inversión, la que le corresponde al Ministerio de Educación y no lo está haciendo», remarcó.

Así, salió al cruce de la postura adoptada por la titular de la cartera educativa, quien compartió el anuncio de la recuperación de los dispositivos a través de Twitter, donde sostuvo que «el robo de equipamiento es un atropello a la educación y tiene consecuencias».

En el posteo, Acuña agradeció a su par de Seguridad, Marcelo D ´Alessandro, por «el enorme trabajo» hecho para «rescatar» los «valiosos equipos».

«Las instituciones educativas necesitan soluciones a los robos que sufren día a día y que preocupan a las familias», aseguró Neira, quien redactó una declaración de preocupación tras el robo que se registró esta semana en una escuela del barrio de Palermo, donde faltaron 185 dispositivos.