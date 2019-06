Compartí :-) .







Rodrigo de la Serna será “Palermo” en La Casa de Papel

La banda está de vuelta para la jarana. Descubre el nuevo tráiler ahora. #lcdp3 ⬇️ pic.twitter.com/VeOnZFCFvx — La Casa de Papel (@lacasadepapel) 3 de junio de 2019

Netflix adelantó cuáles serán los nuevos personajes de la popular serie española. El argentino ocupará un rol central, pero hay más. A través de un video publicado en su cuenta de Twitter de Argentina, Netflix le dio la bienvenida a “Palermo“, el apodo que usará Rodrigo de la Serna en su participación en La Casa de Papel.

En las imágenes se lo puede ver al “profesor” Sergio Marquina diciendo “Bienvenido Palermo” para acto seguido entregarle la máscara a De la Serna, quien se la coloca para transformarse así en un integrante más de la banda. Sin embargo, se suman también dos conocidos y otros dos nuevos personajes: por un lado, la ex inspectora Raquel Murillo será Lisboa y la ex rehén Mónica Gaztambide será Estocolmo, mientras que por otro lado aparecerán Marsella y Bogotá, de quienes no se conoce nada.