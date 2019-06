Roedores en la Ciudad, un problema que necesita solución.

Compartí :-) .







Docentes, padres y alumnos realizarán un corte de calle porque encontraron ratas en la escuela Alvear 11 del barrio porteño de Caballito. Los roedores fueron encontrados, incluso, luego de suspender las clases durante tres días para desratizar. Ratas en la escuela: padres y docentes protestan con corte de calle en Caballito.

Otra escuela de Capital Federal está sin clases por una invasión de ratas

¿Cuáles son sus cuatro vías de contagio?

Por inhalación: es la causa más frecuente. Se produce al respirar el virus que desprenden las heces o la orina de los roedores infectados, tanto en lugares abiertos o como cerrados (galpones, huertas, pastizales).

Por contacto directo: al tocar roedores infectados (vivos o muertos), o al tocar las heces u orina de estos.

Por mordeduras: al ser mordidos por roedores infectados.

Por vía interhumana: entre personas a través del contacto estrecho con una persona infectada durante los primeros días de los síntomas.

¿Cuáles son los síntomas?

Se parecen a un estado gripal. Pueden incluir: fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En general no presentan congestión nasal o resfrío. Luego de algunos días puede aparecer dificultad para respirar que puede agravarse produciendo lo que se conoce como “síndrome cardiopulmonar por hantavirus”. Se trata de un cuadro grave en el que la persona no puede respirar y comienza con falla cardíaca y presión muy baja. Si la persona no es tratada a tiempo puede generar complicaciones e incluso la muerte.

¿Cómo es el tratamiento?

No existe un tratamiento específico. Las personas con síndrome cardiopulmonar por hantavirus deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios, de preferencia con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia respiratoria mecánica.

¿Cómo puede prevenirse?

– Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones.

– Evitar que los roedores entren o hagan nidos en las viviendas.

– Si realizan actividades de trekking usar calzado cerrado y circular sólo por sendas habilitadas.

– Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías.

– Realizar la limpieza (pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y alacenas) con una parte de lavandina cada nueve de agua (dejar 30 minutos y luego enjuagar). Humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo.

– Si vive en zonas rurales, colocar las huertas y almacenar la leña a más de 30 metros de las viviendas, cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 mts alrededor del domicilio.

– Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados (viviendas, galpones) y cubrirse la boca y la nariz con un barbijo N95 antes de ingresar.

– Lavarse las manos con agua y jabón al finalizar estas tareas.

– Al acampar, hacerlo lejos de maleza y basurales, no dormir directamente sobre el suelo y consumir agua potable.

– Si se encuentra un roedor vivo: usar veneno para roedores o tramperas para capturarlo (no intentar tocarlo o golpearlo). Consulte en el municipio si se dispone de un servicio de control de plagas.

– Si se encuentra un roedor muerto: rociarlo con lavandina junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo.

¿Por que las ratas atacan las cocinas?

La harina y el azúcar son una delicia que atrae a los roedores. Los roedores domésticos pueden ser mascotas, como es el caso de las ratitas blancas o de los hámsters. Pero lo cierto es que la mayoría de los roedores con los que nos cruzamos son ratas, ratones grandes propagadores de enfermedades y un gran inconveniente para nuestro bienestar. El 78 por ciento de las ratas porteñas son de la especie Rattus norvegicus (rata parda) y el 22 por ciento Rattus rattus (negra): la parda es callejera; la negra prefiere el interior de las casas y depósitos de alimentos.

Por eso, debemos recurrir cuanto antes a la solución definitiva para eliminarlos de nuestras departamentos.

Ingredientes para hacer un veneno para ratas

En las alacenas y en la nevera tienes ingredientes que pueden hacer un eficaz veneno contra ratas. Se trata de alimentos que son inofensivos para nosotros, pero letales con estos visitantes con mala fama.

Para elaborar este veneno necesitas una taza de azúcar blanco común, una taza de harina multipropósitos, y una taza de bicarbonato de sodio. Tan simple como eso. Sólo mezcla estos tres ingredientes secos en un frasco, y colócalo de a pequeñas porciones en rincones, sitios en los que pueda anidar o deambular algún roedor o donde veas excrementos de ratas. Luego, sólo resta esperar unas semanas y ver que el enorme problema se ha resuelto. Renueva la mezcla con la regularidad que lo necesites, de preferencia cada 15 días en los primeros dos meses, y luego una vez por mes si lo prefieres. Cuando ya no notes excrementos ni señales de roedores, puedes dejar de renovar la mezcla en estos recovecos y rincones, pues quiere decir que ya no habrá ratas merodeando en tu hogar.

“Sería una mentira decir cuántas ratas hay por persona”, afirma sin dudar la doctora Olga Suárez, a cargo del Laboratorio de Ecología de Roedores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. “El veneno mata, pero no resuelve -dice la doctora Suárez-. Si se pone veneno, los que sobreviven tienen más alimento disponible y se reproducen más. El punto clave son estrategias que analicen el problema desde una perspectiva ecológica y determinar qué factores inciden en un aumento de las poblaciones. Y así, por ejemplo, desmalezar, drenar una laguna, cortar ramas de árboles, evitar agua estancada…. Es probable que la situación social, cada vez peor, también influya. Pero el concepto es que donde hay basura, está la rata: es la gente la que le da de comer. Acá se ponen los residuos en la vía pública a cualquier hora. El habitante de la ciudad no tiene cultura, eso es tan difícil de cambiar como combatir los roedores…”

¿Y dónde está el veneno?

Mientras que la harina y el azúcar son una delicia que atrae a los roedores, el bicarbonato de sodio es el verdadero veneno para ratas. Al consumir el bicarbonato, éste entra en contacto con los jugos estomacales de los roedores, provocando una interacción que resulta letal para ellos. La mezcla no actúa inmediatamente, por lo que es poco probable que encuentres los cadáveres en tu hogar. Si esto sucediera, elimínalos de manera adecuada y tomando medidas sanitarias de precaución, y recuerda higienizar periódicamente las zonas de paso de los roedores con lejía, cloro o lavandina, para evitar la propagación de enfermedades.



Estos animales son perjudiciales de muchas maneras:

1. Comen y contaminan todo tipo de alimentos.

2. Dañan y destruyen la propiedad.

3. Transmiten enfermedades que son un riesgo ara la salud tanto de humanos como de animales —como fiebre tifoidea, triquinosis, laga, ictericia contagiosa,

infecciones de Salmonela, y dermatitis causada por el ácaro de rata.



Identificación de ratas y ratones

Los indicios de una infestación de rata o ratón incluyen excrementos, huellas en la tierra húmeda o en lugares con polvo, y agujeros en la tierra. Habrá señas de roeduras y rastros en el borde de la casa o por la basura. También se puede oler la

presencia de ratas y ratones, especialmente en un cuarto con poca ventilación.

Métodos de Control

Los métodos principales para el control de ratas y ratones son:

1. Eliminación de refugios.

2. Eliminación de agua y alimento.

3. Uso de rodenticidas (veneno para roedores) y trampas.

4. Sellar posibles entradas a un edificio.

Eliminación de Refugios

Montones de madera, basura y otros materiales pueden ser refugios para las ratas. Basura, como cajas vacías y cartones, deben ser eliminados inmediatamente. Artículos guardados deben estar al menos unas 18 pulgadas del suelo o piso, y debe haber espacio entre la pared y los artículos.

Eliminación de Agua y Alimento

La mejor manera de eliminar los alimentos que atraen a las ratas y los ratones es guardar alimentos en envases de vidrio o metal, y poner la basura en recipientes (botes) bien tapados. Repare llaves de agua que goteen yquite cualquier agua que roedores puedan alcanzar.

Uso de Rodenticidas y Trampas

Rodenticidas. Un método efectivo de matar ratas y ratones, y uno de los más recomendados, es usar rodenticidas. Hay muchos diferentes tipos de rodenticidas disponibles. La mayoría son anticoagulantes, que causan la muerte por hemorragia interna porque evitan la coagulación de sangre. La carnada (o cebo) anticoagulante está disponible en carnada de una dosis o de dosis múltiple. Las ratas y los ratones tienen que comer la carnada de dosis múltiple cada día por 5 ó 6 días, o cada tercer día por lo menos 12 días antes de que la hemorragia sea fatal. La carnada de una dosis sólo se necesita comer una vez para ser mortal. Como los roedores no sienten dolor, no existe aviso y continúan comiendo de la carnada si les atrae.

Exponiendo la carnada

Para el control de ratas. Déle a las ratasccarnada anticoagulante en paquetes de 1/4 o 1/2clibra. Coloque la carnada a menos de 25 pies decseparado donde las ratas se alimenten cerca de las paredes, dentro y fuera de edificios, en rincones oscuros, debajo de los pisos, en áticos y debajo de escaleras. Para apresurar la alimentación, hágale una abertura a los paquetes para que se desparrame la carnada. Continúe poniendo más carnada hasta que las ratas dejen de comer. Cuando la carnada se haga vieja, reemplázcala con carnada nueva.

Además de usar la forma seca, también hay disponible una carnada soluble en agua. Esto parece ser muy efectivo en áreas secas y donde ya hay otro alimento disponible. Para el control de ratones. Los ratones también se controlan efectivamente con carnada anticoagulante, pero en cantidades más pequeñas.

Coloque la carnada en cantidades de cucharada a (1/4 a 1/2 onza) intervalos de 8 a 12 pies por donde pasen los ratones, cerca de paredes, rincones y lugares escondidos. La carnada soluble en agua no es necesaria en elcontrol de ratones porque estos requieren de muy poca agua. Las trampas son igual de efectivas pero requieren más trabajo. Trabajan bien donde hay pocas ratas y ratones. El mejor lugar para poner las trampas es cerca de paredes en áreas por donde pasan los roedores. Lo que usa como carnada es muy importante. La carnada bebe estar fresca y ser cambiada a diario. Use una variedad de carnadas en vez de un sólo tipo de carnada. La fruta, crema de cacahuate y las nueces son buenas carnadas.

Sellar

Posibles Entradas a un Edificio

Todas las aberturas por las cuales los roedores puedan entrar deben ser cubiertas con un material resistente a ratas como tela metálica o fibra de acero. Las puertas deben estar cerradas cuando no se usen, y todas las orillas que puedan ser roídas se deben cubrir con una lámina metálica. Las aberturas innecesarias se deben cubrir con lámina metálica o concreto. El concreto también se puede usar para evitar que las ratas excaven debajo de los cimientos.