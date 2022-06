La moda de las leyendas de Roland Garros

Vestido largo seda fría estampados, Largo aproximados 125 cm, cuello bote con manguita corta. La tela es fresca, liviana y elástica. Hermosos vestidos de seda fría, con una caída increíble tienen bolsillos, la tela se adapta y nos se pega al cuerpo queda suelto y super frescos.

Gabriela Sabatini y Gisela Dulko no pudieron quedarse con el título femenino en el torneo de leyendas de Roland Garros. Tras avanzar como primeras de su grupo, la dupla argentina cayó ante la pareja italiana que integran Flavia Pennetta (ex pareja de Dulko en el circuito profesional; juntas fueron N° 1 del mundo) y Francesca Schiavone en la cancha Suzanne Lenglen. Las argentinas ganaron 6-1 el primer set, pero las italianas se recuperaron y triunfaron 7-6 (4) y 10-6 en el match tie break.

La mejor jugadora de tenis en la historia argentina disfrutó junto a su compañera Gisela Dulko antes de jugar la final del certamen en París.

A los 52 años, Sabatini decidió tener actividad oficial en el mundo del tenis tras permanecer mucho tiempo alejada de este tipo de exhibiciones y eligió a Dulko (37 años) como su compañera, con quien mantiene una estrecha relación a pesar de no ser contemporáneas. “Primera vez que juego el torneo de leyendas. Empezamos a jugar con Gise, a entrenar, a hacer pádel y nos vieron los organizadores. Nos habrán visto bastante bien y ahí nos invitaron para jugar. A mí me dio un poco de cosa al principio, nervios”, reconoció la ganadora del US Open en 1990 cuando se confirmó que serían parte del torneo de leyendas femenino.

El regreso de ambas fue un éxito. Tanto Gabriela como Gisela mostraron toda su categoría con la raqueta en las manos. Desde exquisitas voleas cerca de la red o buenos golpes con su drive o revés, las argentinas ganaron con justicia el derecho de disputar el último partido de este campeonato.