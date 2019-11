Ruptura sentimental: ¿Nos separamos?. El punto de vista legal.

Compartí :-) .







Tips y ayudas desde el punto de vista legal, emocional, físico y mental para desarrollar el pleno potencial interior desde la Abogacía Védica.

En primer lugar, se debe ser muy consciente acerca de las primeras elecciones que se realicen en cuanto a cómo encauzar una separación, porque ello decidirá el curso que tomará la misma y de ti depende gestionarla adecuadamente.

Se trata de un cambio y como tal, es un proceso donde se debe buscar una oportunidad de transformación, de sanación propia y del vínculo con el otro. Para ello, nosotros nos basamos en la estructura tripartita del conocimiento con raíces en la Ciencia Védica de la India que tiene más de 5000 años de antigüedad entre otras componentes y herramientas.

Entendemos que tras una ruptura sentimental subyace un considerable bagaje de aprendizaje, crecimiento y evolución, lejos de verla como algo negativo y como el fin del mundo.

– Es importante que te enfoques en descubrir el potencial oculto que existe detrás de toda divergencia; y comprender que la vida es un viaje donde se van presentando distintos escenarios.

– Todo lo que sucede depende de nuestras propias elecciones, de allí que resulte fundamental construir nuevos contextos desde el cual operar.

Desde el sistema védico, focalizamos en expandir el nivel de conciencia porque cuando esto sucede, la percepción cambia. La percepción crea nuestra propia realidad y depende del estado de la mente, de las características de la persona que percibe y de los estímulos externos. Si dicha percepción se encuentra eclipsada por el estrés, existirán incorrectas interpretaciones, fallos en la comunicación, componentes emocionales negativos, asperezas en las relaciones interpersonales, irracionalidad en la toma de decisiones, rigidez en las actitudes.

Si nos preguntamos qué es lo esencial para resolver cualquier conflicto, sin duda llegaríamos a la conclusión de que una mente calma, clara que esté dispuesta a comprender.

Y ello requiere una mente libre de estrés a efectos de que el mismo no bloquee la capacidad de estudio y análisis y en definitiva la capacidad de resolver los problemas.

– Entrena tu mente para que pueda operar libre de estrés.

-Procura tener claridad y enfoque, con una mente calma que esté dispuesta a comprender.

Gestionar una ruptura eficazmente es regalarte la oportunidad de convertirte en un observador diferente de la realidad, no como un fracaso sino como un escenario que muestra claramente que se debía transitar dicha situación para poder ver cosas que estaban en transparencia absoluta, es decir, que no te permitían ver y que te dejan inmerso en una vida en piloto automático.

Ello implica: sanar heridas, trabajar la autoestima y reconstruir tu vida desde un lugar más sano y oxigenado, en el cual no te permitas ver a tu “ex” como enemigo ni como potencial foco de ataques. Procura por todos los medios sanar el vínculo con esa persona, no dañarlo aún más, no es necesario pues no reportara nada productivo a la situación que están ambos atravesando.

Recuerda: Como cada uno de nosotros actuamos habla de nosotros mismos y no del otro.

– No entregues tu poder personal al otro.

-Incorpora el concepto de vacuidad en el trayecto de tu vida

-No olvides que detrás de cada problemática esencialmente hay un sujeto que percibe, e interpreta

El Sistema Védico no habla del poder de unos sobre otros sino del poder sobre uno mismo. No es necesario el dominio del otro, sino el dominio de uno mismo para lograr el fortalecimiento de una mente débil. Es una concepción pacifista y no violenta que se traslada a todos los ámbitos de la vida.

– Construye una nueva vida , no proyectando en el otro tu propia insatisfacción interior y desilusión.

– Tené memoria, algo te unió a la persona, con la que hoy tienes un quiebre-ruptura. No empuñes las armas porque esto no beneficiara a ninguna de las partes.

– Aprende a manejar ecológicamente las expectativas. Nadie viene para hacernos felices, ello es un estado interior y autorreferente.

– Procura crear atractivo interior y exterior para seducir a la vida que te espera ocupándote de ti mismo/a.

-Crea una vida con propósito personal.

– No es necesario el dominio del otro, sino el dominio de uno mismo.

Recuerda: nadie es totalmente bueno ni totalmente malo, somos nosotros quienes decidimos darle tales distinciones conforme sucesos que van aconteciendo e interpretaciones que hacemos de los mismos. Analiza en profundidad tus pensamientos y tus creencias porque lo que piensas y crees ejerce un profundo efecto en el mundo que te rodea.

Además, resulta importante comprender que todo conflicto se genera y aparece cuando sucede un error del intelecto-Pragya aparadh, en sánscrito- que es perder el contexto de lo absoluto por vivir la vida focalizándome en lo relativo.

SUPERA EL MIEDO Y RESISTENCIAS AL CAMBIO. GENERAR VALOR.

TRABAJA EN LAS DEBILIDADES y ACENTUA LAS FORTALEZAS.

TRANSFORMA EL DOLOR en oportunidad caso contrario, despertará enojos, ira y actitudes negativas.

PROCURA BUSCAR Y DESCUBRIR patrones negativos que se repiten en tu vida para no repetirlos.

TRABAJA LA CULPA y transforma la misma en responsabilidad ocupándote de lo que debes con empoderamiento interior.

El conflicto es la manifestación de algo no resuelto y revela cosas que están en nosotros. La visión queda apresada por la influencia limitadora del mundo relativo lo cual da inestabilidad en todos los órdenes.

Es un fallo en la comunicación. No olvides, Sanamos cuando ponemos en palabras lo que nos sucede y así le quitamos poder a la situación conflictiva, desatando nudos y ataduras innecesarias.

*Por Dra. Nancy Gallo

Abogada y Doctorada en Derecho con Honores Distinguidos en la temática, Coach Empresarial y en Ontología, Experta Internacional en negociación y resolución de conflictos de la Catedra de la Asociación de las Naciones Unidas (España), Posgrado sobre Derecho Internacional de las Personas refugiadas realizado por el Alto Comisionado para los refugiados de Naciones Unidas (Italia), Posgrado en Cómo resolver Conflictos con Técnicas de Negociación. Asociación Internacional de Estudios- International Programmes, University of LONDON. Pionera en Abogacía Védica en Argentina y América Latina, Instructora del Programa Ayurvedico Anti Stres (PAAS), especializada en el sistema de Adyuvancia Natural Ayurvedico, Marmani Chiktsa y en Pranic Psychotherapy entre otros entrenamientos.

Su Tesis doctoral de varias años de investigación, que fuera conceptuada como Magna Cum Laude,, se basa en la estructura del conocimiento con raíces en la ciencia vedica de India. En esta investigación logra estrechar un puente entre Oriente y Occidente con una visión mas amplia del Derecho y del rol del abogado creando un nuevo paradigma en el ámbito jurídico.