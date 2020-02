Compartí :-) .







¿Sabías que el 90% de las personas manifiesta algún miedo en relación al amor de pareja? ¿Sabías que cuando estos miedos no se trabajan, pueden llevarnos a vivir una vida solitaria, o bien un amor dependiente y tóxico?

Gran parte de mi vida adulta he vivido asustado del amor de pareja. Yo era un típico seductor, bastante histérico, que se escondía en una mascara de sabio hondo espiritual, bailarín de salsa y “comprensiva persona”. De hecho conocía bastantes mujeres, ya que me era sencillo acceder a ellas a través de diversos canales. Pero casi siempre llegaba hasta un punto donde no podía profundizar más en la intimidad amorosa, sea la entrega emocional, el sexo y la comunicación. Este patrón de seducir para luego al cabo de cierto tiempo, darme cuenta que llegaba al mismo punto de insatisfacción y frustración para mis parejas, se repitió durante muchos años.

Lo que no sabía en ese entonces, era que tenía mucho miedo a la situación que implicaba una relación de pareja. Y mientras no me contactase con esos miedos de manera honesta y profunda, estaba destinado a “fracasar” y tener resultados acotados amorosos, amen de dejar a mis parejas en un estado de frustración, enojo e insatisfacción. Hoy después de 7 años de buen amor en pareja que alimento cada día + un arduo trabajo psico – espiritual continuo, puedo decir que estoy abriéndome a amar con placer, crecimiento y coraje. No fue algo mágico ni se trató de encontrar a “la media naranja” (un mito bobo que nos inculcó la religión y Hollywood), sino más bien de reconocer, profundizar, procesar e ir más allá de mis miedos, para abrirme a experimentar un buen amor que me hace crecer y me brinda plenitud, como nunca antes he vivido. O sea compromiso conmigo mismo, para poder comprometerme con mi pareja.

¿Cómo reconocemos cuando estamos viviendo un “buen amor” en nuestra vida?Podemos reconocer un buen amor cuando estamos viviendo de manera frecuente, alguna de estas situaciones:

Podemos dialogar adultamente con nuestra pareja, escuchando y expresando lo que nos sucede, sin estar a la defensiva.

Disfrutamos con nuestra pareja, sea en el sexo, salidas entretenidas o simplemente compartir.

Compartimos valores morales similares que nos aportan confianza, entrega y seguridad.

Cada uno destina un tiempo a alimentar su propia vida personal afín de sentirse abundante y no dependiente y carente con el otro.

Lo que impide vivir un buen amor, son los miedos, entre otras cosas. Por ende, conciente que hay muchas personas que desean experimentar el amor de manera gratificante en sus vidas, quiero invitarte al taller vivencial “Inteligencia Emocional en el Amor” que brindaré el sábado 11 de marzo de 15 a 18Hs en un espacio en Palermo Hollywood.

Todos nos merecemos vivir y disfrutar del amor. Nadie nace estrellado o con estrella para el amor. Es solo cuestión de compromiso contigo mismo para poder comprometerte con otra persona.

Te mando un abrazo con el corazón y mayor compromiso con tu persona.

Pablo Nachtigall

Psicólogo clínico, Capacitador y escritor.