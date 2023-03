Santa Fe: política, justicia y policía cómplices de 150 soldaditos. La solución dura 20 minutos.

Santa Fe política, justicia y polícia cómplices de 150 soldaditos. Esto se soluciona en 40 minútos. No lo solucionan por que todos ganan.

Tengamos presente también la gravísima denuncia de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado sobre el accionar de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo vinculada con la protección a narcotraficantes.

Ritondo hoy quiere se gobernador de la provincia por la LA LISTA BLANCA.

Santa Fe política, justicia y policía cómplices de 150 soldados, una banda y muchos funcionarios millonarios que no se puede entender el modo de vida que llevan..

Rossi recibió a Perotti en Casa Rosada para analizar la situación en Santa Fe

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, recibió esta mañana en Casa Rosada al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para monitorear la situación de seguridad en esa provincia, informaron fuentes oficiales.

«El encuentro fue una continuidad de las cuatro conversaciones que mantuvieron ayer», señalaron a Télam fuentes de Casa Rosada.

En la charla hablaron también del «trabajo conjunto que se viene haciendo» y del plenario de comisiones de Justicia y Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación que se reunirá el miércoles próximo para tratar el proyecto de fortalecimiento de la justicia penal de la provincia de Santa Fe, una iniciativa presentada por Roberto Mirabella, estrecho colaborador del gobernador.

Por otra parte, Perotti mantenía esta mañana un encuentro con el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, para la firma de un convenio para facilitar el financiamiento necesario para la compra de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial.

Las reuniones de Perotti con los funcionarios en Casa Rosada se producen un día después de que un supermercado de la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, fuera atacado a balazos en Rosario.

Ayer, el presidente Alberto Fernández expresó que «el problema de la violencia y el crimen organizado es muy serio» en la ciudad en Rosario, y consideró que «algo más habrá que hacer» para combatirlo.

«Hoy amanecí con una noticia fea en Rosario donde habían baleado un supermercado. Me comuniqué enseguida con el intendente (Pablo Javkin) y con el jefe de Gabinete (Agustín Rossi) y le dije ‘pongámonos en marcha ya’, porque estamos haciendo mucho pero algo más habrá que hacer», indicó ayer Fernández durante su discurso en La Poma, Salta, donde entregó la vivienda 90.000 de su gestión.

Para Fernández «la discusión en Rosario no es solo el narcotráfico», sino las «situaciones mafiosas»

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró hoy que «la discusión en Rosario no es solamente el narcotráfico», sino que también debe discutirse sobre «las situaciones mafiosas», en las que «se venden protecciones, se hacen secuestros virtuales y sicariatos», al tiempo que aseguró que las fuerzas federales a su cargo trabajan «con esfuerzo» y que no bajan los brazos «en ningún momento».

«La discusión en Rosario no es solamente narcotráfico, la discusión tiene que ver con situaciones mas mafiosas que otra cosa, en la cual se venden protecciones, se hacen secuestros virtuales, sicariatos, muchas cosas de las que no se están hablando, a la que otros no están prestando atención y nosotros sí», dijo Fernández en diálogo con Urbana Play.

Sobre las tareas realizadas en esa ciudad, el ministro dijo que se trabaja «para torcer una realidad que es horripilante».

«Nuestro trabajo, con el esfuerzo de más de 3.500 hombres y mujeres de las cuatro fuerzas federales, con un comando unificado y con mucha inteligencia criminal, nos ha permitido detener durante el año pasado a unas 2.077 personas en un total de 2.050 procedimientos realizados. El esfuerzo lleva su tiempo y no bajamos los brazos en ningún momento», expresó.

Al respecto, el funcionario nacional enumeró las detenciones de integrantes de las familias «Cantero, Alvarado y Fines», tres de las cuatro a la que se les atribuyen los resonantes hechos criminales cometidos en Rosario en las últimas décadas.

Consultado sobre el motivo por el cual los detenidos siguen operando desde las cárceles, Fernández dijo que se debe seguir «trabajando fuertemente» para que esas personas no tengan acceso a teléfonos e impedir así su contacto con el exterior con fones criminales.

«Es indispensable que se resuelva el tema en unidades carcelarias, sino le hacemos una suerte de home office a este tipo de tareas que el daño que hacen es mayúsculo», añadió.

Sobre el ataque al supermercado del suegro del astro futbolístico Lionel Messi, cometido ayer a la madrugada, y consultado puntualmente sobre si el lugar estaba o no bajo vigilancia preventiva, el Ministro dijo que «no estaba bajo la responsabilidad de Gendarmería».

«Todas las semanas, los martes, se hace una mesa en la que participa también la policía de Santa Fe, en la que se discuten los trabajos que se van a llevar a cabo esa semana, a los que se llama faja de empañamiento. A cada uno se le asigna una faja en la que tiene que trabajar, esa faja no estaba bajo la responsabilidad de Gendarmería», dijo sobre el supermercado «único» perteneciente a la familia de Antonella Roccuzzo.

Finalmente, consultado sobre la compra de equipamiento como drones, realizados por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich durante la gestión de Mauricio Macri, para combatir hechos criminales, Fernández dijo que «lo único» que hay son drones «que están en cajas» y que fueron comparados en Israel que no pueden usarse hasta que se envíe a técnicos que instruyan sobre cómo hacerlos funcionar.

«Siguen estando en las cajas, no se abren porque no hay un solo técnico que nos diga cómo tienen que funcionar», aseguró.