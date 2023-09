Se conocieron los ganadores de la 2º Edición del Buenos Aires International Olive Oil Competition

Buenos Aires, 22 de Septiembre de 2023.- Se anunciaron los ganadores del «Buenos Aires International Olive Oil Contest» (BAIOOC), la prestigiosa competencia internacional de aceite de oliva que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires del 18 al 22 de septiembre.

El jurado, compuesto por expertos tanto locales como internacionales, desempeñó un papel crucial al evaluar los aceites participantes mediante un riguroso proceso de cata a ciegas. Los premios otorgados se denominaron «BAIOOC Gold», «BAIOOC Silver», «BAIOOC Bronze» y «BAIOOC Best of the Best», y se basaron en la calidad sensorial de los aceites.

Este evento, respaldado por BA Capital Gastronómica y honrado con el sello Marca País, no solo reconoció a los productores de los mejores aceites de oliva extra virgen, sino que también promovió la importancia de este producto como un auténtico ícono de la cultura gastronómica mundial.

Bajo el lema «Viví el oliva, viví BAIOOC», el BAIOOC destacó la pasión y dedicación de los productores de aceite de oliva, así como su contribución a la riqueza gastronómica global.

Ganadores del BAIOOC 2023 –

Laur Alto en Polifenoles

Categoría: Intenso

Tipo: Monovarietal

Varietal: Arauco

Puntos: 88

Medalla: Best of the best

Laur Alto en Polifenoles

Categoría: Intenso

Tipo: Monovarietal

Varietal: Arauco

Puntos: 88

Medalla: Oro

Roberto E. Pisi Premium

Categoría: Intenso

Tipo: Blend

Varietales: Arauco, Coratina

Puntos: 85

Medalla: Oro

Viridian

Categoría: Intenso

Tipo: Blend

Varietales: Picual, Coratina

Puntos: 82

Medalla: Plata

Kaliv

Categoría: Medio

Tipo: Blend

Varietales: Arbequina, Arbosana, Coratina, Koroneiki, Changlot y Picual

Puntos: 80,05

Medalla: Plata

Oliovita

Categoría: Medio

Tipo: Monovarietal

Varietal: Changlot

Puntos: 79,75

Medalla: Plata

Estilo Oliva

Categoría: Suave

Tipo: Monovarietal

Varietal: Arbosana

Puntos: 72,75

Medalla: Bronce

Roberto E. Pisi

Categoría: Medio

Tipo: Blend

Varietales: Arauco, Picual y Coratina

Puntos: 72,25

Medalla: Bronce

Estilo Oliva

Categoría: Intenso

Tipo: Monovarietal

Varietal: Coratina

Puntos: 68

Medalla: Bronce

Estilo Oliva

Categoría: Medio

Tipo: Blend

Varietales: Arbequina, Coratina

Puntos: 66

Medalla: Bronce

¡Felicidades a todos los ganadores y participantes por su compromiso con la excelencia en el mundo del aceite de oliva!

Jurado:

Marisa Silva (Suiza)

María Ravida (Argentina)

Fernando Casucci (Argentina)

Alejandra Galván (Perú)

Director del evento:

Lic. Juan Jose Soria, especialista en análisis sensorial de alimentos, estadística aplicada, co-creador de diferentes eventos gastronómicos internacionales como el Campeonato Mundial del Alfajor®.

Las Bio de los Jurados está disponible en nuestra página web: https://baiooc.ar/es/

Todos ellos cuentan con una gran experiencia en Análisis Sensorial de Aceites de Oliva Extra Virgen y algunos pertenecen a Paneles de Degustación COI.

Auspiciaron:

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación – BAIOOC reconocído con la insignia Marca País

Ciudad de Buenos Aires – programa #BACapitalGastronómica

Empuje Web – Especialistas en MKT Digital

Buenos Aires Food – Consultora Técnica en Sistemas de Gestión de Calidad de Alimentos