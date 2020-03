Compartí :-) .







Finalmente lo que no se toca no vale nada. Todos corren a lo palpable como dolares u oro o bienes. El Bitcóin entró directo que lo que se denomina «Puerta 12», los incautos ahora no pueden salir. El precio del Oro mató a Bitcóin, la moneda que nadie sabe quien la controla y si nadie sabe, es evidente que la usan los narcos y banqueros para blanquear sus operaciones.

Ahora bien, si billetera mata galan… Coronavirus mata Bitcóin.







El bitcóin se ha hundido este jueves por debajo de los 6.000 dólares por primera vez desde mayo de 2019 en medio de una venta masiva de activos de riesgo global por la intensificación de la crisis del coronavirus.

La moneda digital se desplomó hasta su punto más bajo de 5.705,31 dólares. No obstante, más tarde se recuperó ligeramente y se situó en 5.932,33 dólares.

La caída del bitcóin se produce luego que se desplomaran drásticamente los mercados mundiales. Esto se debe a la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de suspender todos los vuelos de Europa, a excepción del Reino Unido, a EE.UU. en un esfuerzo de detener la propagación del covid-19.

El ciclo ya está muy avanzado, y el coronavirus es básicamente un golpe doble. Pero ya estábamos avanzando hacia la recesión antes de que alguien hubiera oído hablar del coronavirus. Una serie de nuevas burbujas estallarán en los mercados de todo el mundo.

Por muy malo que fuera el 2008, lo que vendrá será peor, porque ahora hay mucha más deuda: casi 100 billones de dólares en deuda nueva que son incobrables.

Bienvenidos a la SUPERCRISIS

Los principales mercados financieros del mundo se desplomaron este lunes tras la caída de hasta un 30 % de los precios del petróleo, causada por la respuesta de Arabia Saudita al fracaso del pacto de los países OPEP+, así como por las preocupaciones que suscita la propagación del brote del coronavirus.

MADE IN USA

El presidente Donald Trump anunció la suspensión de todos los viajes procedentes de Europa por los próximos 30 días, excepto aquellos desde el Reino Unido, como prevención y control del nuevo coronavirus en Estados Unidos, donde hay 33 muertes y más de 1.100 casos de la enfermedad.

«Vamos a suspender todos los viajes desde Europa a Estados Unidos, excepto desde el Reino Unido, durante los próximos 30 días», anunció Trump en un discurso desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, informó DPA.

FUENTE

https://villadelparqueinfo.com.ar/noticia/12301/se-hunde-la-moneda-digital-bitcoin.html