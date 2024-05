Se revelan las dificultades y críticas en la gestión de Javier Milei

1. El Pacto de Mayo y la convocatoria de Javier Milei

El día 25 de mayo no ha sido imaginado con aire patrio y clima fundacional en su relación con las provincias como fue convocado por el presidente Javier Milei el 1 de marzo en el Congreso. A una semana de la fecha, no se ha confirmado la caída del Pacto de Mayo por parte del Gobierno, pero se ha indicado que no habrá reunión con gobernadores en la ciudad de Córdoba. Las alternativas que se han contemplado son el 20 de junio o el 9 de julio, otras fechas patrias que podrían enmarcar el evento con un tono de argentinidad. Se ha informado que, sin dictamen, el Pacto de Mayo probablemente será postergado, fundamentándose en la Ley de Bases y el paquete fiscal. Para no cancelar completamente, se ha decidido que el Presidente asistirá igualmente a Córdoba, pero el compromiso será con la ciudadanía en un acto más popular. En el Poder Ejecutivo, se ha reportado una serie de enojos divididos entre gobernadores y senadores, criticando la búsqueda de protagonismo. Se ha mencionado que Milei sigue sin poder conectar con los gobernadores, quienes han sido mirados con recelo y desconfianza.

2. El rol de Victoria Villarruel en las negociaciones

En las negociaciones, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y la Jefatura de Gabinete, representada por José Rolandi, han encabezado las tratativas con gobernadores y legisladores. No se ha permitido que la vicepresidenta Victoria Villarruel participara inicialmente en estas negociaciones. Después de girado el proyecto desde Diputados al Senado, Villarruel intentó sin éxito hacerse un lugar en las tratativas. Con los diálogos inconclusos y el dictamen sin firmas, se ha habilitado su colaboración. Aunque el Presidente reniega de «negociar» y «consensuar», ha permitido a Villarruel asumir ese rol, siendo reconocida por su perfil político en el Senado. Sin embargo, su relación con Milei no se ha descongelado. Los senadores de La Libertad Avanza (LLA) no han tenido chances de participar activamente en las negociaciones, según se ha indicado.

3. Reunión de Javier Milei con Santiago Abascal y críticas de Axel Kicillof

Se ha informado que el presidente Javier Milei se ha reunido con el diputado y presidente de Vox, Santiago Abascal, en Madrid, afirmando que quienes intentan sembrar discordia entre ambos fracasarán. En un video difundido, se ha visto al Presidente durante el encuentro, en el cual Abascal manifestó que mucha gente busca dividirlos. Por su parte, Abascal ha asegurado en redes sociales que la reunión fue muy interesante y ha elogiado a Milei como un gran presidente. En otro ámbito, se ha reportado que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha cerrado un plenario en Florencio Varela, criticando al gobierno de Milei. Kicillof ha afirmado que la indigencia y pobreza han aumentado desde que asumió Milei, acusando a su gobierno de no cumplir con sus obligaciones y de aplicar un ajuste que perjudica al pueblo.