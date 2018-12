Se sancionó una ley que reemplaza la normativa del Código de Habilitaciones y Verificaciones de 1976.

Conservación de frentes y balcones

Ley 257/1999: Conservación de frentes y balcones

Esta Ley establece que, si sos propietario de un inmueble, tenés la obligación de mantener en buen estado tus frentes, balcones, terrazas, azoteas, barandas, balaustres, barandales, entre otros. Determina cuáles son las tareas de prevención para evitar accidentes y conservar en buen estado los elementos que tenga la fachada de tu propiedad. Establece que como propietario debés contratar un profesional de la construcción para que realice una inspección técnica de tu propiedad. La periodicidad de la inspección depende de los años de antigüedad que tengo el edificio. Además, fija como obligación que, a partir de dicha inspección, debés presentar un Informe técnico confeccionado por el profesional, en el cual se detalla el estado de la fachada de tu propiedad.

Ver Ley 257/1999

Decreto Reglamentario 1233/2000:

Este Decreto reglamenta la presentación de un Informe Técnico, realizado por un profesional, en el que se especifica el estado de tu propiedad. Una vez presentado dicho informe podés obtener el Certificado de Conservación de tu propiedad.

Este Decreto establece que, en caso de que el profesional que contrataste detecte algún problema edilicio, en dicho Informe debe aclarar cuál es el problema, qué hay que hacer para solucionarlo y en qué plazo se debe hacer. Además, le otorga la responsabilidad a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro de confeccionar un listado de los inmuebles existentes en la Ciudad de Buenos Aires, en el cual constarán sus ubicaciones, tipologías, fechas de construcción, y/o antigüedad.

Decreto Reglamentario 1233/2000

Disposición 392/DGFOC/2006:

Esta Disposición establece el contenido y la clasificación del Informe Técnico, que debe presentarse de los inmuebles. La clasificación, depende del resultado de estos informes, y pueden ser: “sin riesgo aparente”, estableciendo plazos en caso de que sean necesarias algunas mejoras en la propiedad y “con riesgo aparente” si del relevamiento visual surge la posibilidad de que se vea afectada la seguridad de las personas.

Para conocer esta Disposición visitá el Boletín Oficial, página N° 9

Demoledores y excavadores

Resolución 22/SSCC/07: Demoledores y Excavadores

Esta Resolución establece la creación de un listado de empresas o personas que se dedican a realizar demoliciones y/o excavaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Brinda la documentación que debés presentar ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro para iniciar un expediente de Obra Nueva con planos en los cuales conste el terreno baldío, además del seguro de responsabilidad civil de la empresa o persona encargada de la demolición y excavación.

Para conocer esta Resolución visitá el Boletín Oficial, página N° 12

Ley 4268/12:

Esta Ley incorpora el párrafo 2.2.1.8 “Inspecciones Obligatorias según las distintas etapas de la obra” al Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Establece como obligación del Director de Obra informar al organismo de control, la fecha de inicio de los trabajos así como de solicitar las verificaciones especiales posteriores, las cuales serán realizadas por los Profesionales Verificadores de Obras. Detalla qué aspectos debe verificar el Profesional en cada una de las etapas de la obra. Determina que, en la etapa de demolición o excavación, esta debe ser realizada por una empresa inscripta en el Registro Público de Demoledores y Excavadores y su Representante Técnico debe poseer matricula. Detalla cuáles son las responsabilidades del Representante Técnico, las particularidades de la etapa de demolición y las particularidades de la etapa de excavación.

Ley 4268/12

Resolución 120/AGC/12:

Establece que toda empresa y/o persona física inscripta en el Registro de Demoledores y Excavadores deberá reempadronarse. Determina que, previo a la presentación de los Planos de Demolición y/o Excavación ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC), los demoledores y/o excavadores inscriptos deberán solicitar a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO) el certificado adjunto en el ANEXO I de la presente resolución. Lo fija como único requisito que necesitás para efectuar todas las tramitaciones vinculadas con la demolición y excavación en la parcela consignada.

Para conocer esta Resolución, visitá el Boletín Oficial en la página N° 74

Disposición 1227/DGFYCO/2015

Esta Disposición establece cuál es la documentación que debe presentar el profesional Director de Obra ante la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO) para llevar acabo una demolición o excavación. Determina que las inspecciones puntuales que se lleven a cabo en las obras durante las etapas de demolición y excavación, solamente podrán determinar el estado de los trabajos en el mismo momento de su realización y no compartirán la responsabilidad de quienes tienen la obligación de ejecutar y/o controlar dichas actividades a lo largo de todo su proceso.

Para conocer esta disposición, visitá este Boletín Oficial

Agentes verificadores de obra

Todas las obras en construcción que se realizan en el ámbito de la CABA deben ser inspeccionadas a medida que se van ejecutando. En el marco del Decreto 271/GCABA/2014 se estableció el sistema de verificaciones especiales y será llevado a cabo por la Agencia Gubernamental de Control.

Elevadores

Ordenanza 49308/CD/95: (Boletín Municipal (BM) N° 20086 del 26/071995)

Esta Ordenanza crea el artículo 3 en la sección 8 Capítulo 10 del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual refiere a la “Conservación de Ascensores, Montacargas, Escaleras Mecánicas, Guarda Mecanizada de Vehículos y Rampas Móviles”. Establece que, si sos propietario de un inmueble que cuenta con estas máquinas debés mantenerlas en perfectas condiciones de seguridad, contratar asimismo un seguro de responsabilidad civil por potenciales daños a terceros y presentar ante la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, un profesional o empresa habilitada por el organismo municipal pertinente que sea el “Conservador” y cuya función será el cumplimiento de las normas técnicas de conservación de la instalación que se establece en la presente. Detalla cuáles son los datos y la documentación que debe figurar en el libro de Inspecciones tanto del propietario como del “Conservador”, a su vez también, determina como debe actuar el “Conservador” en el caso de registrar algún desperfecto. Establece que como propietario debés exhibir en un lugar visible una tarjeta en la cual conste el nombre y el domicilio de la empresa responsable de la conservación y mantenimiento, el nombre y número de matrícula del representante técnico y la fecha de cada uno de los servicios prestados por el “Conservador” a la instalación durante el año.

Decreto 578/GCABA/01:

Este Decreto reglamenta la Ordenanza 49308/CD/95 y, a su vez, establece que los “Conservadores” deberán volver a registrarse y obtener un nuevo permiso. Detalla cuáles son los requisitos y las características que debe cumplir el Libro de Inspecciones de la instalación. Establece cuál es la documentación que debés presentar, ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastros, a fin de dar cumplimiento a la lubricación del Libro de Inspecciones. Fija la creación de un “Registro de Conservadores”, el cual contiene un listado de todas las empresas conservadoras que funcionen en la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá por finalidad controlar el cumplimiento correcto de sus tareas. Establece que la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastros es la encargada de emitir el “Permiso de Conservador”, este se trata de la autorización otorgada a las Empresas y/o Personas Físicas que lleven a cabo el mantenimiento y control de las instalaciones en cuestión. Detalla cuál es la documentación que se debe presentar para obtener el Permiso de Conservador y establece que caduca anualmente y debe ser renovado. Presenta el modelo de la tarjeta que debe exhibirse en la sala o espacio de máquinas del ascensor, montacargas, escalera mecánica o rampa móvil. Autoriza al propietario a contratar los servicios de un profesional independiente para que audite los trabajos y el mantenimiento prestados por el conservador.

Para conocer este Decreto, visitá este Boletín Oficial en la página N° 12

Decreto 952/GCABA/03

Este Decreto crea el Registro de Profesionales Verificadores de Ascensores y demás instalaciones de transporte vertical (PVA). Establece que la Organización, control y supervisión de este Registro estará en manos de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastros. Detalla cuáles son las condiciones que debés cumplir para poder inscribirte en el Registro como PVA y específica cuáles son sus funciones y responsabilidades a la hora de llevar a cabo su tarea.

Para conocer este Decreto, visitá este Boletín Oficial

Disposición 948/DGFYCO/12

Esta disposición establece la reapertura del Registro de Profesionales Verificadores de Ascensores para que más profesionales pueden inscribirse. Determina que es obligatorio que los profesionales inscriptos en el Registro se reempadronen. Detalla cómo es el procedimiento del sorteo con el correspondiente padrón de profesionales actualizado.

Para conocer este Decreto, visitá este Boletín Oficial en la página N° 50

Resolución 594/AGC/09

Esta Resolución determina que en el caso de que el resultado de la auditoria de trabajo del Conservador no fuera la esperada, se efectuará la denuncia correspondiente ante la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y dicha Dirección General realizará una inspección a la instalación e intimará al Propietario en el plazo de 2 días contados desde la fecha de la inspección, para que ordene al conservador que se presente ante el Departamento de Elevadores a fijar fecha y hora para la realización de una nueva inspección conjunta. Establece que como Propietario de la instalación deberás, una vez recibida la intimación, interrumpir el uso del artefacto denunciado hasta tanto sea restituido al uso público por la Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias. Determina que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente de las responsabilidades, tanto del propietario como del conservador, dará lugar a la clausura inmediata y preventiva de la instalación.

Para conocer este Decreto, visitá este Boletín Oficial en la página N° 108

Instalaciones sanitarias

Decreto 718/GCBA/01:

Este Decreto establece que todas las instalaciones sanitarias internas deben ser registradas ante al Gobierno de la Ciudad previamente al comienzo de su uso. Determina que para tramitar el registro de las instalaciones deberás presentar el proyecto ante la Dirección General de Obras y Catastros, esta repartición deberá registrar el proyecto en un plazo no mayor a los 10 días hábiles, o producir las observaciones necesarias, debiendo el profesional a cargo realizar las modificaciones que aquí se requieran. Establece cuáles son los pasos que tenés que seguir para poder realizar el inicio de permiso de obra de una instalación. Dentro de un plazo de 60 días corridos, debes presentar ante la DGFOC el proyecto completo de instalaciones sanitarias para su registro. Antes de modificar cualquier parte de las instalaciones sanitarias debés dar aviso a la DGFOC, la que podrá ordenar una inspección dentro de los 10 días corridos. Finalizada la obra, y en un plazo no mayor a 20 días hábiles, debés solicitar la inspección final de las instalaciones sanitarias internas. Esta inspección deberá ser realizada en un plazo no mayor a los 10 días hábiles. De no presentar ninguna diferencia con el proyecto registrado se le otorgará al propietario el Certificado Final de Instalación Sanitaria.

Para conocer este Decreto, visitá este Boletín Oficial en la página N° 4