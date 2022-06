Sebastián Villa. Boca Juniors pone las manos en el fuego con un violeta. Papelón total.

El futbolista colombiano Sebastián Villa será indagado este jueves por la Justicia como acusado de haber abusado sexualmente de una joven de 26 años en su casa de un country de Canning, en junio del año pasado, confirmaron fuentes judiciales.

Audios en el caso Sebastián Villa: un asistente presionó a la víctima para que no denunciara

La defensa de Tamara Doldán aportó esta conversación mientras que Villa, debe ser indagado por la fiscal Vanesa González de Esteban Echeverría.

El jugador de Boca, Sebastián Villa, debe ser indagado por la fiscal Vanesa González de Esteban Echeverría por el supuesto abuso sexual de su pareja en junio del año pasado en su casa del country de Canning Venado II.

Está obligado a presentarse, aunque puede negarse a declarar. Será la primera vez que escuche en persona la imputación en su contra. La denuncia la hizo hace semanas su expareja cuando estuvieron juntos en junio del 2021. Ella dice que la atacó a golpes y luego la violó en su casa de Canning, tras asistir ambos a una fiesta con amigos.

La indagatoria se llevará a cabo a las 11 ante la fiscal Vanesa González en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría, ubicada en la calle Güemes 425, en la localidad de Monte Grande, en el sur del conurbano bonaerense.

De esta manera, por primera vez desde que comenzó el caso tras la denuncia de la víctima, el 13 de mayo pasado, se escuchará la versión del delantero xeneize sobre el episodio por el cual se lo acusa y que lo tiene imputado del delito de «abuso sexual con acceso carnal», que contempla en un futuro juicio oral una pena de cumplimiento efectivo.

La joven contó que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country «Venado II» de Canning, partido de Ezeiza, donde vivía el futbolista, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel de Boca.

Según la denuncia, Villa había consumido «mucho alcohol» y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.

Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador, y, allí, según dijo, Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.

Días atrás declaró también otra joven que estuvo esa noche en la casa de Villa y relató que, además, había sufrido también ella un ataque sexual por parte del futbolista, aunque le dijo a la fiscal González que prefería no instar la acción penal, es decir que no quería denunciarlo.

Villa será sometido a un juicio entre el 19 y 21 de septiembre próximos en otro expediente que le inició una expareja suya por las lesiones

Si bien este nuevo episodio no se podrá investigar sin el aval de la víctima, a la fiscal le sirve como medida de prueba sobre la personalidad del imputado, dijeron las fuentes judiciales.

La fiscal ya pidió en una oportunidad la detención de Villa el pasado 7 de junio, pero el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, rechazó el planteo y le exigió a la fiscalía que profundice la investigación.

Esta no es la única causa penal que involucra a Villa, ya que el delantero de Boca será sometido a un juicio entre el 19 y 21 de septiembre próximos en otro expediente que le inició una expareja suya por las lesiones y amenazas sufridas en abril del 2020 en la casa que compartían en la localidad bonaerense de Canning.

En el marco de ese expediente, una jueza correccional de Lomas de Zamora ordenó la prohibición de salida del país, entre otras medidas, aunque el futbolista ya obtuvo dos autorizaciones especiales para abandonar el territorio por cuestiones laborales con su club.

Los audios

La defensa de la denunciante aportó audios en los que Félix, amigo del futbolista, habla de lo ocurrido la noche del 26 de junio de 2021. El material fue aportado a la UFI N°3 de Esteban Echeverría por parte de Roberto Castillo, abogado de Tamara Doldán.

Félix: Por eso le dije a ella, ¿vos querés llegar a algo? Y sí, Sebastián está haciendo algo, está buscando una solución, me dijo que hable con ella y que si quiere que se le borren los moretones milagrosamente en tres días vamos al mejor dermatólogo, que le pongan la mejor crema y bueno, le pido disculpas. Pero la mina no entiende nada de eso.

Félix: Entonces le digo, querés irte por el otro camino, que es poner denuncia bueno, necesito que me digas is las vas a poner, vos sabes que él está en pretemporada y si pones denuncia que pasa? lo van a sacar en la prensa, va a salir el otro caso…

Félix: Mientras yo estuve en la casa también estuviste tú, ¿te acordás?

Magui: Sí, yo estuve.

Félix: Y ella se fue a la habitación bajo su responsabilidad. Lo que hayan hecho ahí adentro es problema de ellos dos, no de las redes sociales, no mío, no de Magui, no es de Zambrano, no es de nadie, problema de ellos dos.

Magui: Ella me dijo que Sebastián le dio una cachetada…

Félix: Eso no lo sé porque yo no estuve, ahora el punto es que se buscó encontrar una solución y ella no quiso, está enojada, se la entiende y bueno, como se lo dije: ¿quieres que llame a Sebastián? lo llamo.

Félix: Y yo llamarla a ella no puedo hacerlo porque no puedes ponerte de culo con una mujer hoy en dia cuando tenés todo por perder, así que la llamé para arregalar y no se pudo, no se pudo.

Magui: Y bueno, que hable con Sebastián y arreglen las cosas ellos, mejor así.

Félix: Listo, no, te decía porque me dijo que tú sabías.

Magui: Sí, porque me llamó Sebastián, yo no sabía nada.

Félix: Ah, ¿te llamó Sebastián?

Magui: Sí ayer. Y después la vi a Tami y pensé que era mentira, pero no. Yo a Sebastián le dije ‘¿que pasó?, no entendía nada, ahora la voy a ver a mi amiga, la fui a ver y me asusté tambien.

Félix: Ah bueno, listo, dale, listo, Magui, dale.

Magui: Pero bueno, que arreglen ellos las cosas, yo no tengo nada que ver acá, no quiero problemas con nadie, a mí que no me jodan las pelotas.

Félix: Listo, Magui, te mando un abrazo.

Magui: Bueno, dale, Félix, chau.