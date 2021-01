Seis conductas que pueden terminar una pareja amorosa durante la pandemia.

Compartí :-) .









Hay ciertas conductas negativas que pueden llevar cualquier relación al fracaso.

Las relaciones de pareja es muy importante poder aprender de la otra persona y conocerse así mismo para incentivar tanto el vínculo amoroso como las relaciones interpersonales.

Las mayores posibilidades también son los principales desafíos, por esto es importante saber aprovecharlas ya que es un camino para estar un crecimiento constante, lo cual nos beneficiará y ampliará nuestro conocimiento personal y de quienes nos rodean. Esto exige esfuerzo, madurez y voluntad.

Sin embargo, muchas personas prefieren quedarse expectantes esperando cambios de la pareja y pocas veces reconocen que tienen que hacer un cambio de forma interna. Son quienes apuestan a que el mundo se esfuerce en ajustarse a sus necesidades, sus características y hacen poco y nada por los otros.

Existen determinadas actitudes que en si no se transforman pueden llevar al final de una relación. Por esto, es importante evitar su repetición sin ninguna crítica o reflexión personal para no caer siempre los mismos errores creyendo que no se pueden hacer nada para vivir una experiencia amorosa madura y enriquecedora.

En este contexto, Las actitudes negativas que están presentes en la mayoría de las parejas.

· Intolerancia; en relación a la diferencia que surge en variados aspectos como valores, creencias, hábitos y deseos. Lidiar con la diferencia es uno de los mayores desafíos de una pareja.

· Celos; se basan en una profunda inseguridad y pueden ser extremadamente dañinos para una relación. Celos de amigos, de la familia y hasta de los hijos pueden llevar a una pareja a grandes desencuentros.

· Inadecuación; muchas personas cuando se sienten frustrados, crean situaciones difíciles y vergonzosas para la pareja, tanto en momentos íntimos (en los peores casos) como sociales.

· Estar en una relación exige una madurez de ambas partes para mantener el buen funcionamiento de la pareja. De lo contrario, la relación se vuelve poco interesante con el tiempo y compromete el intercambio y el crecimiento en una misma dirección.

· Poco conocimiento sobre su personalidad y su mundo interno; en una relación, es fundamental que cada uno conozca sus cualidades y defectos, sus puntos débiles o, podemos decir, aquellas características con las que es más difícil convivir.

Todas estas actitudes son las que se encuentran en la mayoría de las parejas y su repetición genera cansancio y desgaste de la relación. Por esto, quienes puedan usar sus experiencias pasadas para conocerse interiormente y aplicarlas al vínculo actual, lograrán relaciones mucho más interesantes, tranquilas, placenteras y ricas.























