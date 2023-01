Semana de la Moda de París: Kylie Jenner una ola de críticas

La modelo y empresaria estadounidense Kylie Jenner ha generado una ola de críticas, luego de presentarse en la Semana de la Moda de París luciendo una cabeza de león bastante realista sobre el hombro. «Ningún animal fue lastimado en la elaboración de este look», indicaron los creadores del vestido.

A disturbing video of #KylieJenner wearing a #lion head at the #Schiaparelli’s fashion show. Although they stated it is faux, how could they possibly think this is fashion? This sends the wrong message & fuels not only the exotic fur trade, but #trophyhunting! 💔

Video by Vogue pic.twitter.com/q0gCWnbvYN

— World Animal News (@WorldAnimalNews) January 23, 2023