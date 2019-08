Semana Mundial de Lactancia Materna 2019.

Compartí :-) .







Habrá múltiples actividades en hospitales y centros de salud porteños, para concientizar sobre la importancia de la leche materna como único alimento necesario hasta los 6 meses de edad.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra del 1 al 7 de agosto del 2019 y durante toda la semana habrá actividades en centros de salud y hospitales públicos.

Todos los hospitales realizarán entrega de folletería, desayunos y charlas/talleres en los distintos sectores de internación con las madres.

Beneficios de la Lactancia Materna

La leche materna es el único alimento que el bebé necesita hasta los 6 meses de edad. Luego se van sumando progresivamente diferentes alimentos para complementar la lactancia materna hasta los dos años inclusive.

¿Por qué es importante la leche materna para el bebé?

Porque es el alimento más completo y seguro para el bebé, ya que tiene la composición justa para las diferentes etapas de su desarrollo.

Aporta toda la energía y nutrientes que el niño necesita en sus primeros meses de vida y es de fácil digestibilidad para el bebé.

Protege inmunológicamente; ya que rara vez el bebé amamantado presente enfermedades infecciosas y crónicas, digestivas, respiratorias, otitis o alergias. Además, ayuda a reducir la mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes en la infancia tales como la neumonía y ayuda a una recuperación más rápida. Aporta protección contra diabetes, hipertensión e hipercolesterolismo.

Permite un mayor desarrollo intelectual, psicomotor, emocional y social.

Permite desarrollar una personalidad más segura e independiente.

Menor incidencia de desnutrición infantil, muerte súbita, procesos alérgicos y enfermedad celíaca.

Menor incidencia de problemas dentales y malaoclusión.

¿Qué beneficios trae para la mamá?

Satisfacción emocional: sentimiento de autoestima y valoración de sí misma como mujer. Favorece el vínculo madre- hijo.

Disminución del riesgo de cáncer ovárico y mamario.

Recuperación física más rápida.

Mayor espacio entre embarazos.

Menor riesgo de padecer anemia.

Menor riesgo de sufrir depresión posparto.

Semana mundial de lactancia materna 2019Semana mundial de lactancia materna 2019

Para disfrutar de la lactancia

Evitá el vacío cuando retirás el bebé del pecho, podés lograrlo colocando un dedo limpio en la boca del bebé para que suelte suavemente el pezón.

Elegí la posición que te resulte más cómoda, asegurando que tu bebé abra bien la boca y cubra toda o casi toda la areola con los labios.

En caso de que cause dolor:

Comenzá a amamantar del pecho menos dolorido y en la posición en la que te duela menos.

No disminuyas la duración de las mamadas.

Colocá unas gotas de leche sobre los pezones y dejá que se sequen al aire.

Exponé los pechos diariamente al aire y al sol.

Si el dolor persiste, consultá sin demora al médico.

Consejos para tener en cuenta

El pecho no tiene horarios fijos. Tu bebé necesita abrazos, caricias, contacto y teta cada vez que lo pide.

La teta es mucho más que el mejor alimento. Es placer, contacto, consuelo y comunicación.

Podés aprovechar la lactancia para mejorar tu alimentación. Incluí en tu dieta frutas, carnes, vegetales, cereales, legumbres, leche y derivados.

No es necesario esperar a que tu bebé llore. Cuanto más succione más leche vas a tener.

También es importante la hidratación. Tomá mucha agua, jugos de fruta naturales e infusiones.

La leche materna es el único alimento que el bebé necesita hasta los 6 meses de edad.

¿Por qué amamantar?

Amamantar protege tu salud y la de tu hijo. Es un momento para disfrutar juntos.

Si tenés que salir durante algunas horas, podés continuar con la lactancia. Una vez extraída, la leche materna se puede conservar en un recipiente limpio y tapado:

– Hasta 8 horas a temperatura ambiente, en el lugar más fresco de la casa o del trabajo.

– Hasta 3 días en la heladera.

– Hasta 2 semanas en el congelador.

– Hasta 6 meses en un freezer.

Siempre entibiá la leche materna a baño maría. Nunca la hiervas, ni calientes en microondas. Desechá los sobrantes de leche.

Creá un espacio de amamantamiento tranquilo y cómodo donde te sientas relajada. El pecho no tiene horarios fijos. Tu bebé necesita abrazos, caricias, contacto y teta cada vez que lo pida. Buscá una posición cómoda, por ejemplo en un silla con mucho espacio a los costados y atrás, para poder colocar almohadas como apoyo para tu bebé y tus brazos. Elevar tus piernas también puede ayudarte.

Podés aprovechar la lactancia para mejorar tu alimentación. Incluí en tu dieta frutas, carnes, vegetales, cereales, legumbres y lácteos. También es importante la hidratación. Tomá mucha agua, jugos de frutas naturas e infusiones.

Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernandez

(Cerviño 3356, Palermo)

De 9 a 12 hs.

Charlas en sala de maternidad: “Despejando mitos”, entrega de material educativo y sorteos.

Residencia de madres: “Desayunamos y hablamos de lactancia”. Se realizará un desayuno distendido con las madres para que compartan sus experiencias sobre lactancia, sus dificultades y sus momentos más emotivos, se intentará despejar dudas, se realizarán sorteos y se entregará material didáctico.

Charlas sobre lactancia en sala de espera de pediatría y entrega de folletos.

Se elevará a la Dirección del Hospital una nueva nota para la construcción de un nuevo Espacio Amigo de la Lactancia.