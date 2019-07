Serrat + Sabina, celebración de una amistad.

Compartí :-) .







En este Día del Amigo, vale recordar una amistad entrañable, aquella entre dos emblemáticos artistas que hace ya varias décadas comparten risas, historias, noches de farra, amor al oficio y, sobre todo, al público.

Joan Manuel Serrat y Joaquin Sabina, colegas en la música, se convirtieron en cómplices cuando en 2007 emprendieron juntos un viaje musical, que los traería de vuelta a la Argentina en 2012 y ahora, en menos de 4 meses, una tercera vez. Porque como dice el refrán, no hay dos sin tres. Y lejos de generar problemas, estas giras lo único que hacen es reforzar una amistad con fuerte cimientos.

Según Sabina, “en estos años, cuando he estado en el escenario me he sentido muy solo. Eso de mirar a un lado y que tú hubieras desaparecido…” por eso Serrat agrega que tienen “unas ganas locas” de realizar la gira NO HAY DOS SIN TRES, que los traerán en Noviembre a Buenos Aires, ya que la realizan por amor al oficio y a ellos dos.

Porque como dice la canción… Mis amigos son gente cumplidora

que acuden cuando saben que yo espero.

Si les roza la muerte disimulan.

Que pa’ ellos la amistad es lo primero.

Sabina y Serrat saben que el público argentino siempre los está esperando, por eso acuden, a responder el llamado del público amigo.

El regreso más esperado…

Serrat y Sabina en Buenos Aires!!!

JOAN MANUEL SERRAT – JOAQUIN SABINA

presentan “No hay dos sin tres”

Estadio BA Arena

Entradas a través de la Ticketera Oficial – Acceso Fan

Y Puntos de Venta

Precios desde $ 1750 (+ costo por servicio)

Clientes de Banco Patagonia tienen 3 cuotas sin interés